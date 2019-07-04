Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 июля 2019 18:30ФутболАртамонов Антон

Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда едва не спровоцировал политический скандал перед рядовым контрольным матчем против молодежной команды «Краснодара». Впрочем, от этого парня можно было ждать чего-то подобного.

ЭТО УГРОЗА!

Вряд ли до четверга многие слышали о 30-летнем Габовде. Как, впрочем, и о клубе «Халадаш», цвета которого украинец защищает. Но в век передовых технологий напомнить о себе несложно. Достаточно сделать провокационный вброс в соцсети - и о тебе тут же заговорят.

Уроженец Закарпатья, восемь лет карьеры которого прошли во Львове, решил воспользоваться личным инстаграмом. И накануне матча с «Краснодаром-2» заявил следующее: «Как минимум одна москальская рожа завтра ляжет, коэффициент на красную карточку 1,01, слава Украине!». В этих словах содержался недвусмысленный намек на то, что в пятницу Габовда собирался нанести кому-то из соперников-россиян травму, не опасаясь быть удаленным.

rue282eea2960

ОТВЕТ ВЕНГРОВ

Разумеется, такой выпад в сторону России произвел эффект разорвавшейся бомбы. А то, что скандальная запись вскоре исчезла со странички Габовды, лишь добавило интриги. Мы тут же связались с пресс-службой «Халадаша», чтобы узнать реакцию венгров на поступок своего украинского легионера.

Там, правда, были не в курсе разгорающегося политического конфликта. Пресс-атташе худшей команды чемпионата Венгрии-2018/19 Андреш Пум попросил предоставить скриншот заявления Габовды, а когда увидел эту запись, отправился выяснять ситуацию с руководителем клуба Иллешем Бели.

Пауза, впрочем, длилась не долго. Вот что нам ответил г-н Пум спустя 15 минут: «Наш клуб осуждает игрока за такой пост в соцсети. Футбол – спорт вне политики. Габовда отстранен от участия в матче с «Краснодаром-2»…

ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ

Однако на этом история не закончилась. Вскоре сам «провокатор» пожаловался на то, что «его аккаунт взломали хакеры, и теперь он испытывает дискомфорт в связи с поступающими угрозами в адрес родных и близких». Мы опять связались с «Халадашем», чтобы выяснить, не будут ли отменены санкции в отношении Габовды после его новых признаний. Теперь ответ венгров звучал так: «Юрий сказал нам, что его страничку хакнули. Однако мы своего решение не изменим. Против «Краснодара-2» футболист на поле не выйдет».

Из этих слов нетрудно сделать вывод, что венгры украинцу до конца не поверили. И предпочли перестраховаться на всякий случай, от греха подальше. Потому что больно неубедительно звучала версия о «взломе» от человека, который ранее неоднократно выражал разными способами свою довольно радикальную политическую позицию.

РАДИКАЛ СО СТАЖЕМ

Любопытный штрих: значительный отрезок карьеры Габовды прошел под руководством… нынешнего главного тренера «Спартака» Олега Кононова, когда тот руководил «Карпатами». После начала конфликта на Востоке Украины полузащитник какое-то время выступал в Белоруссии. А уже в «Халадаше» он в декабре 2018 года показал на камеры футболку с написанным по-английски лозунгом «Молись за Украину».

Эти слова были приурочены к задержанию украинских моряков, задержанных в Азовском море после нарушения границ России. И вот сейчас Габовда, видимо, продолжил «атаку на врага» с помощью откровенной провокации, которая, как нам всем хотелось бы, должна была привести не только к отстранению игрока от участия в товарищеском матче, но и к санкциям со стороны УЕФА и ФИФА.

Однако их, конечно, не последует. Совсем недавно международные футбольные инстанции подчеркнули, что не будут реагировать на антироссийские акции, устраиваемые в рамках турниров, которые проходят не под эгидой ФИФА или УЕФА. Габовда же - отнюдь не первопроходец. Ранее провокационный флешмоб организовали у себя в стране футболисты нескольких грузинских клубов. Потом с аналогичными лозунгами выступили игроки украинского клуба «Ворскла». И все это им сошло с рук. Национальные федерации, которые могли бы вмешаться, промолчали.

Промолчат они и теперь. Ведь Габовда нашел популярную «отмазку» про хакеров. Российских, видимо. Только многие ли поверили украинскому «охотнику за москальскими рожами»?

16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
04/07 16:00Футбол
Рекорд Фелиша и еще шесть самых дорогих трансферов игроков до 20 летПереход 19-летнего Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро стал рекордным в нынешнее межсезонье и четвертым за всю историю футбола (больше платили только за Неймара, Килиана Мбаппе и Филипе Коутиньо).
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
03/07 10:00Футбол
Кубок Америки: Чили штурмует рекорд континентаС момента возрождения главного южноамериканского турнира, когда он получил свое нынешнее название – Копа Америка, только уругвайцам удавалось принять участие в трех финалах кряду. Повторить это достижение сейчас могут чилийцы.
01/07 18:30Хоккей
Варламов ушел из «Колорадо». На него претендуют «Айлендерс» и «Каролина»Российский голкипер не хочет возвращаться в Россию.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
02/07 09:00Хоккей
Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
03/07 21:00Футбол
ЦСКА с нулем: армейцы проиграли все три матча в АвстрииНа этот раз они уступили «Ростову». При этом нужно отметить, что Виктор Гончаренко бережет лидеров команды.
04/07 09:00Футбол
Сенсация на Кубке Америки: сборная Перу вышла в финал (видео голов)В полуфинальном матче в Порту-Алегри перуанцы разгромили действующих победителей турнира чилийцев (3:0).
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
Новости
18:41 Баскетбол Наталья Виеру: В какой-то момент сборная России потеряла контроль над игрой
18:35 Баскетбол Понитка сменил «Локомотив-Кубань» на «Зенит»
18:16 Футбол «Спартак» – «Краснодар». Ари и Вильена в «старте» южан
18:12 ММА Артем Фролов подписал контракт с АСА
18:09 Футбол «Спартак» – «Краснодар». Понсе сыграет с первых минут
18:05 Футбол Ари: В России проблем с расизмом почти не осталось
17:53 Баскетбол Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
17:32 Футбол «Ювентус» объявил о возвращении Буффона
17:22 Футбол Эрик Корчагин: Нистелрой мог матюкнуться по-русски. Думаю, у Хохлова и Никифорова научился
17:06 Футбол Защитник «Шахтера» перешел в «Енисей»
16:50 Футбол Экс-игрок сборной России перешел в «Нижний Новгород»
16:39 Футбол Опубликован трейлер байопика Льва Яшина (видео)
16:10 Футбол Венгерский клуб накажет украинца Габовду за антироссийский пост в инстаграме
16:09 Футбол Четвертьфиналисты Лиги чемпионов могут попадать в следующий розыгрыш автоматически
16:08 Хоккей «Куньлунь» подписал самого грубого игрока в истории ECHL
15:56 Футбол «Ростов» пожаловался Дюкову на «Чайку»
15:46 Футбол Габовда, угрожавший игрокам «Краснодара-2»: Это отвратительно, потому что я этого не писал
15:35 Футбол «Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и марте
15:25 Футбол Кокорин и Мамаев отправились в колонию, где есть футбольное поле
15:16 Футбол «Фратрия» отменила бойкот игр «Спартака» на Кавказе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика