Скандал с украинцем: «охотник на москалей» сочинил историю о взломе инстаграма?

ЭТО УГРОЗА!

Вряд ли до четверга многие слышали о 30-летнем Габовде. Как, впрочем, и о клубе «Халадаш», цвета которого украинец защищает. Но в век передовых технологий напомнить о себе несложно. Достаточно сделать провокационный вброс в соцсети - и о тебе тут же заговорят.

Уроженец Закарпатья, восемь лет карьеры которого прошли во Львове, решил воспользоваться личным инстаграмом. И накануне матча с «Краснодаром-2» заявил следующее: «Как минимум одна москальская рожа завтра ляжет, коэффициент на красную карточку 1,01, слава Украине!». В этих словах содержался недвусмысленный намек на то, что в пятницу Габовда собирался нанести кому-то из соперников-россиян травму, не опасаясь быть удаленным.

ОТВЕТ ВЕНГРОВ

Разумеется, такой выпад в сторону России произвел эффект разорвавшейся бомбы. А то, что скандальная запись вскоре исчезла со странички Габовды, лишь добавило интриги. Мы тут же связались с пресс-службой «Халадаша», чтобы узнать реакцию венгров на поступок своего украинского легионера.

Там, правда, были не в курсе разгорающегося политического конфликта. Пресс-атташе худшей команды чемпионата Венгрии-2018/19 Андреш Пум попросил предоставить скриншот заявления Габовды, а когда увидел эту запись, отправился выяснять ситуацию с руководителем клуба Иллешем Бели.

Пауза, впрочем, длилась не долго. Вот что нам ответил г-н Пум спустя 15 минут: «Наш клуб осуждает игрока за такой пост в соцсети. Футбол – спорт вне политики. Габовда отстранен от участия в матче с «Краснодаром-2»…

ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ

Однако на этом история не закончилась. Вскоре сам «провокатор» пожаловался на то, что «его аккаунт взломали хакеры, и теперь он испытывает дискомфорт в связи с поступающими угрозами в адрес родных и близких». Мы опять связались с «Халадашем», чтобы выяснить, не будут ли отменены санкции в отношении Габовды после его новых признаний. Теперь ответ венгров звучал так: «Юрий сказал нам, что его страничку хакнули. Однако мы своего решение не изменим. Против «Краснодара-2» футболист на поле не выйдет».

Из этих слов нетрудно сделать вывод, что венгры украинцу до конца не поверили. И предпочли перестраховаться на всякий случай, от греха подальше. Потому что больно неубедительно звучала версия о «взломе» от человека, который ранее неоднократно выражал разными способами свою довольно радикальную политическую позицию.

РАДИКАЛ СО СТАЖЕМ

Любопытный штрих: значительный отрезок карьеры Габовды прошел под руководством… нынешнего главного тренера «Спартака» Олега Кононова, когда тот руководил «Карпатами». После начала конфликта на Востоке Украины полузащитник какое-то время выступал в Белоруссии. А уже в «Халадаше» он в декабре 2018 года показал на камеры футболку с написанным по-английски лозунгом «Молись за Украину».

Эти слова были приурочены к задержанию украинских моряков, задержанных в Азовском море после нарушения границ России. И вот сейчас Габовда, видимо, продолжил «атаку на врага» с помощью откровенной провокации, которая, как нам всем хотелось бы, должна была привести не только к отстранению игрока от участия в товарищеском матче, но и к санкциям со стороны УЕФА и ФИФА.

Однако их, конечно, не последует. Совсем недавно международные футбольные инстанции подчеркнули, что не будут реагировать на антироссийские акции, устраиваемые в рамках турниров, которые проходят не под эгидой ФИФА или УЕФА. Габовда же - отнюдь не первопроходец. Ранее провокационный флешмоб организовали у себя в стране футболисты нескольких грузинских клубов. Потом с аналогичными лозунгами выступили игроки украинского клуба «Ворскла». И все это им сошло с рук. Национальные федерации, которые могли бы вмешаться, промолчали.

Промолчат они и теперь. Ведь Габовда нашел популярную «отмазку» про хакеров. Российских, видимо. Только многие ли поверили украинскому «охотнику за москальскими рожами»?