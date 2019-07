Чудо на Уимблодне, скандал с Гризманном и взгляд Хабиба. Главное за сутки

На Уимблдоне произошло настоящее чудо: в третий круг пробилась 15-летняя американка Кори Гауфф. Последний раз в столь юном возрасте в число 16 лучших на лондонском турнире попадала другая американка Дженнифер Каприати – в 1991 году (то есть 28 лет назад) она дошла до полуфинала, причем на Открытом чемпионате США сделала то же самое, подтвердив серьезность своих намерений.

Но вернемся к новой звезде – Гауфф. С виду 15 лет ей дать очень трудно: рослая, сильная, а уж как уверенно общается с журналистами на пресс-конференции – будто всю жизнь только этим и занималась.

“Please tell me she’s a meme!”@CocoGauff isn’t the only breakout star at this year’s Championships 😅#Wimbledon pic.twitter.com/qGvNMgfmyG