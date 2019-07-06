Чудо на Уимблодне, скандал с Гризманном и взгляд Хабиба. Главное за сутки

Теннис

Гауфф повторила рекорд Каприати

На Уимблдоне произошло настоящее чудо: в третий круг пробилась 15-летняя американка Кори Гауфф. Последний раз в столь юном возрасте в число 16 лучших на лондонском турнире попадала другая американка Дженнифер Каприати – в 1991 году (то есть 28 лет назад) она дошла до полуфинала, причем на Открытом чемпионате США сделала то же самое, подтвердив серьезность своих намерений.

Но вернемся к новой звезде – Гауфф. С виду 15 лет ей дать очень трудно: рослая, сильная, а уж как уверенно общается с журналистами на пресс-конференции – будто всю жизнь только этим и занималась.

Нет-нет, мы не склонны намекать на жульничество с паспортом или с чем-то еще, просто Коко – настоящий вундеркинд с косичками. Может быть это новая Серена? Очень на то похоже.

Посмотрим еще раз на Гауфф в игре 1/8 финала с седьмой сеяной на турнире румынкой Симоной Халеп.

Россияне установили антирекорд века

Россиян меж там на нынешнем Уимблодне не осталось совсем. Вчера проиграли две последних наших надежды: Карен Хачанов, первая ракетка России и единственный наш представитель в топ-10 мирового рейтинга, а вслед за ним и Даниил Медведев. Хачанов не справился с испанцем Роберто Баутисто-Агутом, Медведев – с бельгийцем Давидом Гоффеном.

А все россиянки вылетели еще раньше, установив антирекорд 21 века или третьего тысячелетия (кому как больше нравится). Из 11 наших теннисисток, попавших в основной раунд «Уимблдона», ни одна не пробилась в третий круг. На «Больших шлемах» последний раз подобное случалось – страшно сказать – в 2000 году на «Ролан Гарросе», то есть 76 турниров назад.

Футбол

Скандал в Испании: «Атлетико» пригласил Гризманна на сбор

Мощный «пожар» разгорелся на Пиренейском полуострове.

Лодку раскачал мадридский «Атлетико», наехавший на «Барселону» и пока еще своего игрока Антуана Гризманна. Напомним, что этой весной чемпион мира заявил, что покинет, наконец, мадридский клуб. Но его переход в «Барсу» пока не состоялся. Вместо этого «Атлетико» выступил с жестким заявлением, назвав поведение «Барсы» и Гризманна отвратительным.

Comunicado oficial acerca de las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, sobre Griezmann.https://t.co/AZHdsnn0AI — Atlético de Madrid (@Atleti) 5 июля 2019 г.

В чем, собственно, это заключается? «Сине-гранатовые» дождались снижения суммы отступных за Гризманна с 200 до 120 млн евро, затем попросили отсрочку платежа. После этого «Атлетико» и выступил с заявлением, рассказав попутно, что «Барса» вела переговоры с Гризманном и договорилась о переходе, когда мадридцы играли важные матчи в еврокубках. А самый цепляющий момент заявления «Атлетико» – вызов Гризманна на предсезонный сбор.

«Зенит» и «Локо» разыграют Суперкубок России

Сегодня будет разыгран первый трофей нового сезона в российском футболе. Также это будет первый кубок, который вручат на Арене ВТБ после ее второго рождения и открытия весной этого года. Встречаются обладатель Кубка России московский «Локомотив» и чемпион России «Зенит». В матчах за суперкубок они играли дважды, и оба раза выиграли питерцы.

Мы составили очень крутой рейтинг игр за суперкубок, можете ознакомиться с ним здесь.

ММА

Хабиб сказал, что Порье - это не его уровень

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, посвященная турниру UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Главным поединком там будет бой между Нурмагомедовым и Порье.

Ответив на вопросы журналистов, бойцы провели дуэль взглядов.

Напомним, этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.

На пресс-конференции Нурмагомедов пообещал вести себя прилично и не лупить кулаками мирных жителей, как после боя со своим самым принципиальным соперником Конором Макгрегором. Тогда, напомним, словесная перепалка между Нурмагомедовым и тренерским штабом ирландца вылилась в грандиозную потасовку. Из-за этого российский боец и получил дисквалификацию, которую отбывает в настоящее время.

Также Хабиб заявил, что не считает Порье соперником своего уровня, хотя допустил, что бой будет непростым.

Фигурное катание

Загитова перевоплотится в Клеопатру

Хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз сообщил важную новость. В следующем сезоне Алина выступит в образе Клеопатры.

«Новая произвольная программа - Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл - The Feelings Begin, Морис Жарр - увертюра Lawrence d'Arabie, Хатир Хичам – Ramses», - написал Глейхенгауз в своем инстаграме.

Уже известно, что Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции (Гренобль, 1-3 ноября) и Японии (Саппоро, 22-24 ноября).