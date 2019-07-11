Ноу криминалити, или Мутко возвращается

Виталий Леонтьевич, он же – на журналистском сленге - Медалий Мельдоньевич, прощен в четверг международным спортивным судом в Лозанне. Новость разлетается со скоростью света. Еще чуть-чуть – и уверен, что нас ждет череда телевизионных шоу с криками: «Даже пресловутый CAS вынужден был нас простить! Под гнетом доказательств Россия оправдана! Мы чисты и реабилитированы международным сообществом, которому осталось теперь только ползти к нам на коленях, чтобы просить прощения».

Тут необходимы пояснения. И мы, как водится, их вам дадим. Помните, как был обставлен уход Мутко со своих постов? Когда летом 2016 года появился небезызвестный доклад канадского профессора Ричарда Макларена о допинг-прегрешениях России, мы не могли не признать многих аксиом, которые в нем содержались и потому ряд кадровых отстранений/увольнений все-таки провели (хотя формально на доклад обиделись и справедливости содержащихся в нем выводов не признали). Как известно, мы не привыкли прогибаться под давлением внешних факторов, поэтому и Мутко был отстранен с поста главы Минспорта путем формального повышения – стал вице-премьером, курирующим в том числе спорт. В декабре 2017 года исполком МОК слушает новые доклады и принимает решение о недопуске российской сборной на Олимпиаду в Корее, а также о бане ряда персон, среди которых был пожизненный запрет для Виталия Мутко на присутствие (или участие – вдруг захочет пробежать стометровку когда-нибудь?) на Олимпийских Играх.

С учетом того, что из ФИФА, как нам хорошо известно, Виталию Леонтьевичу активно в ту пору не раз намекали, что с нерукопожатным человеком стоять рядом на высоких трибунах во время ЧМ-2018 не очень комильфо, Мутко в тот момент ушел и с поста главы РФС. Не совсем ушел – объявил о временном самостоятельном сложении с себя полномочий. Обещал подать в суд, бороться за свое честное имя и вернуться – оправданным - на белом коне.

Бумаги в Швейцарии не затерялись, хотя до судебного решения шли очень долго – многие уже и забыли, о чем речь-то идет. В российской политической иерархии Виталий Мутко давно вне спорта – с мая 2018 года он главный по строительству и много еще чего в том же статусе вице-премьера. О возвращении на пост главы РФС речь тоже не зайдет – там давно новая команда.

Но что решили в суде? Мутко не оправдан, не реабилитирован. В CAS лишь сделали наказание соразмерным преступлению. Ну, хорошо, не преступлению – провинности. В декабре 2017 года МОК снял с повестки дня вопрос о существовании в России государственной системы допинга. Мутко, по сути, обвинен тогда был в халатности – именно в тот момент, когда он был министром спорта происходили среди его подчиненных и среди его окружения те непривлекательные вещи, за которыми он, по идее, должен был бы внимательнее следить. А халатность и преступный умысел – это две большие разницы. Потому и снят с Мутко пожизненный «бан» с посещения Олимпиад. И только. Остальное – без изменений. Никого не простили и прощать не будут.