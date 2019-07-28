Игорь Черевченко: Напрягает, что за три игры пропустили шесть голов - Советский спорт
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28 июля 2019 20:07ФутболАполоник Дмитрий

Игорь Черевченко: Напрягает, что за три игры пропустили шесть голов

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о предстоящем разговоре с командой на пресс-конференции после матча 3-го тура между туляками  и «Ростов» (2:3).

– Можно ли считать сегодняшнюю ротацию в составе желанием поберечь игроков перед игрой с «Нефтчи»?
– Нет, мы отталкивались от медицинских показателей. Поберегли Комбарова, плюс у нас проблемы в атаке, только один нападающий остался. Выбыли Кангва и Тудорие. Но это наши проблемы. Завтра на базе встретимся с командой, будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что за три игры пропустили шесть голов, это никуда не годится. Это не только вина защитников, вина всей команды и, конечно, тренерского штаба.

Две последние игры в Туле оставили много вопросов. Есть понимание, как переломить ситуацию?
– До четверга есть время. Будем работать, как сработаем, покажет игра в четверг. Понимание есть у каждого игрока и тренера. Мы могли сегодня вернуться в игру при счёте 0:2, забили, но пропустили очень лёгкий гол. Сегодня вообще все три гола лёгкие пропустили.

– Почему долго не было замен?
– Зачем сразу в панику бросаться? Нормальное явление. Да, мы сыграли в первом тайме первые десять минут, потом провалили игру до конца тайма. Во втором тайме появились же силы, стали себя вытягивать, значит, могут, характер есть.

– Получается, скамейка у «Арсенала» короткая. Планируется ли усиление?
– Не будем заглядывать вперед. Мы живем настоящим. Но любому тренеру хотелось бы усиления.

– Чего сейчас не хватает «Арсеналу», что за неделю после игры в Самаре потерялось?
– Думаю, что ничего не потерялось. Что с Баку, что сегодня, что в матче с «Динамо» плохо сыграли первый тайм. Только в Самаре в первом тайме полностью переиграли соперника. Будем с футболистами выходить из этого положения. Понятно, что неприятно проиграть две игры подряд дома. но не мы первые, не мы последние. Надо вместе из себя всё доставать.

– Два забитых сегодня гола помогут встряхнуться?
– Любой гол – это позитивный момент, но три пропустили – это никуда не годится. Я понимаю, что пять мячей забито, все в ладоши хлопают, в РПЛ стал зрелищный футбол. Но не для тренеров. Если бы я на трибуне сидел, то тоже в ладоши хлопал бы.

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