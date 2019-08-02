Джордан Ларссон: В «Спартаке» хочу завоевать первые титулы в карьере

– Как вам клуб?

– Я впечатлен. Все на высшем уровне, профессионально. Клубный музей – один из лучших, что видел в жизни. Арена обалденная, очень большая. Думаю, будет круто здесь сыграть!

– Что уже знаете о красно-белых?

– Это крупнейший клуб России, самый титулованный. Да и за пределами России «Спартак» тоже очень хорошо знают.

– Вы второй шведский игрок в истории клуба. В курсе, кто был первым?

– Конечно! Ким Чельстрем.

– Вы будете играть под 23-м номером, а на спине будет написано «Джордан». Очевидно, сравнение с легендарным баскетболистом вам по душе?

– Майкл Джордан – один из моих кумиров. Когда мне предложили взять 23-й номер, я подумал: «Почему бы нет?» Интересно попробовать что-то новое.

– Умеете прыгать так же высоко?

– Думаю, в мире вообще мало людей, способных повторить подобное.

– Ваш отец – известный в прошлом нападающий Хенрик Ларссон. Что он сказал вам, когда возникло предложение из России?

– Посоветовал довериться интуиции. И я решил перейти в «Спартак», потому что почувствовал: клуб действительно заинтересован во мне. Переговоры велись очень профессионально. И сейчас я искренне рад стать частью красно-белой семьи.

– Вы лучший бомбардир текущего чемпионата Швеции. Наверняка прежний клуб отпускал вас с сожалением...

– Да, сезон в Швеции сейчас в самом разгаре. Конечно, меня не хотели отпускать. С другой стороны, когда появилось предложение от «Спартака», в «Норрчепинге» за меня порадовались, ведь это возможность сделать следующий шаг в карьере.

– В какой вы сейчас форме?

– В Швеции прошла половина сезона, плюс я провел несколько игр в Лиге Европы. Так что я в хороших кондициях. Приехал сюда голодным до футбола и готов выйти на поле, как только тренер доверит мне место в составе.

– Какие цели ставите перед собой в «Спартаке»?

– Хочу прогрессировать как футболист. И, конечно, намерен завоевать первые титулы в карьере. Переход в «Спартак» для меня – хорошая возможность выиграть чемпионат или Кубок страны. А там, кто знает, может, и Лигу Европы, – сказал Ларссон в интервью пресс-службе красно-белых.