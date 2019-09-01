Андре Виллаш-Боаш: В «Зените» я все решал сам

Этот португальский тренер после «Зенита» поработал год в Китае и последние полтора отдыхал и, не спеша, как он выразился в интервью «Экип», выбирал будущий клуб. Остановился на «Марселе»…

У ФУТБОЛА НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

- Предложение от «Марселя» в мае было неожиданным?

- Начнем с того, что Андони (Субисаретта, спортивный директор «Марселя» - прим. ред.) и Альберт (Валентэн, заместитель Субисаретты) – мои старые приятели и настоящие профессионалы своего дела. Поэтому я и согласился.

- Но вы же никогда с ними не работали. Как познакомились?

- Андони меня пригласил в Барселону, когда там работал, чтобы обсудить возможные перспективы работы тренером «Барсы». Даже два раза там был – перед назначением Тито (Виланова, сиал главным тренером «Барселоны» весной 2012-го) и после его отставки (летом 2013-го). Поговорили, но не срослось. И вот теперь встретились в Марселе. В конце мая я начал принимать дела.

- Как вам руководство?

- На переговорах присутствовал Жак-Анри (Эйро, президент «Марселя»), был откровенный, честный разговор. И я дал согласие. В футболе, знаете, когда два человека намечают какой-то новый проект, все сначала кажется так здорово, это как встретились два любящих сердца. Потом, правда, как показывает опыт, отношения могут кардинально измениться (Смеется).

- «Марсель» - ваш клуб?

- Я - гражданин мира, считаю, что у футбола нет национальности. После «Челси» (ушел в марте 2012-го, команда тогда шла на 5-м месте) я ведь мог и не оказаться в «Тоттенхэме», сначала рассматривался вариант с «Сан-Пауло»… А вообще-то хочу поработать еще лет пять тренером и - баста, изначально загадал, что карьера (тренерская) будет не больше пятнадцати лет. И сейчас рад, что буду работать в «Марселе», это все- таки Европа, новый чемпионат, большие задачи.

СРАЗУ ПОНЯЛ, ДЕЛО ШВАХ

- Но вы имеете хоть какое-то представление французском чемпионате?

- Именно «какое-то». Видел, как успешно играл «Монако», в 2013-м были контакты с «ПСЖ» - они приглашали на пост тренера, потом ведь в моих командах играли французы. После «Шанхай СИПГ» (ушел в ноябре 2017-го) полтора года думал, куда податься, вариантов было много, самых разных, мог работать даже в Японии, в Аргентине, Мексике. У меня такой широкий – географически – круг интересов. Это в некотором роде такая философия жизни.

- Быть без работы полтора года – это как? Не очень комфортно?

- Да никаких проблем!

- Не боялись, что выпали из обоймы?

- Нет. Я не из тех тренеров, кто, если остался без работы, только и делает, что смотрит круглые сутки футбол по телеку. Я совсем другой. Люблю природу, жить у себя в моей родной деревне в Португалии, наслаждаться семейной жизнью. Это в Жерес, единственном национальном парке страны, 60 километров к северу от Порто. Мы там с отцом гуляли, когда я был совсем ребенком. Помню, были настоящие путешествия – с ночевкой на какой-нибудь горе. Очень люблю это место.

- Значит, подписались в «Марсель» не от безысходности?

- Нет. Я же говорю, дело просто в хороших отношениях с Андони, приятно работать с теми, кого знаешь. И команда мне очень понравилась. Правда, ситуация не очень приятная из-за финасового фэр-плей. Поэтому будут пересмотрены кое-какие планы клуба. Я имею ввиду финансовые планы, задачи то команды останутся теми же – высокими.

- Да, придется экономить. Это вам сразу стало ясно?

- Да, сразу понял, дело швах (Смеется). Конечно, об этом мне сказали. Но я спокоен, потому что компания хорошая – Жак-Анри, Андони, Альберт. Мне сказали: не беспокойся, купим, кого надо.

БЫВАЛО, АМБИЦИИ ЗАШКАЛИВАЛИ, И ЖИЗНЬ НАКАЗЫВАЛА

- Вы работали в России, в Китае, в Англии, в Португалии. А как вам Франция? Первые впечатления…

- Что удивило, французский футбол – силовой, скоростной, интенсивный, скажем так, энергозатратный. Франция стоит особняком в Европе, идет своим путем. Много хороших своих тренеров, игроков. В Португалии и Испании команды стремятся играть первым номером, все основано на держании, контроле мяча, на тактических схемах. Во Франции же футбол более непредсказуем, здесь больше импровизации. Это как раз по мне. Что касается «Марселя», мне нравится, как сейчас работают ребята. Правда, это не тот состав, который начнет чемпионат, придут еще 5-6 человек.

- Но те, кто под рукой – с ними можно сварить кашу?

- Да, несколько приличных ребят точно есть! (Смеется). На самом деле, таких - 13-14 человек. Конечно, чтобы определить игровой стиль, нужно иметь полную обойму. Но пока я доволен. Пытаемся сейчас играть первым номером, в комбинационный футбол, вроде получается, правда, осечка произошла против «Рейнджерс» (0:4), зато обыграли «Бордо» (2:1). Ребята потихоньку просекают, что я от них хочу.

- Задача в чемпионате – медали?

- Да, конечно.

- Эту задачу поставил президент?

- Эту задачи я сам себе поставил. Конечно, требования большие в Марселе, но я сам к себе очень требовательный. Бывало, конечно, иногда завышал задачи, амбиции зашкаливали, и жизнь наказывала. Но такой уж я тренер.

- Руководство поставило задачу войти в тройку уже в этом сезоне? Или же, учитывая обстоятельства, в более дальней перспективе?

- Наверное, через год шансов будет больше, но это не значит, что этот сезон уйдет на раскачку. Это мой первый французский чемпионат, я не хочу терять время и сваливать все на обстоятельства. Надеюсь, уже в этом сезоне мы войдем в тройку.

В «ЧЕЛСИ» ПРИОБРЕЛ ХОРОШИЙ «НЕГАТИВНЫЙ» ОПЫТ – ПОРАЖЕНИЙ

- Ваша тренерская карьера началась блестяще (в «Порту»). Потом, правда, была осечка в «Челси». Что-то делали не так?

- Конечно, я совершал ошибки, но надо же тренеру дать возможность доработать до конца сезона! В «Челси» я не стал покупать тех, кого планировал, потому что поверил в состав, который мне достался. Мы потратили на трансферы 80 миллионов евро, на следующий год эта цифра возросла до 150 миллионов, а еще на следующий они потратили уже 300. Не хило! Когда я тренировал «Порто», мы из 56-ти матчей проиграли только шесть. В «Челси» же я приобрел хороший «негативный» опыт – поражений. Через это надо тоже пройти.

- Вы изменились со времен «Порту»?

- Да, я раньше был более радикальным, таким максималистом. Сегодня спокойнее.

- А в футбольном плане, как тренер?

- Всегда плясать надо от команды. От условий. К примеру, в «Тоттенхэме» мы использовали схему 4-4-2 с Адебайором и Бэйлом впереди. Хороший сезон получился, набрали рекордное количество очков в истории клуба (72, заняли 5-е место).

- Вы будете строить игру на владении мяча, на высоком прессинге?

- На прессинге? Нет, не обязательно. Во Франции другой футбол. Все будет зависеть от конечного состава, от тех, кто придет, и мотивации тех, кто останется. Я всегда считал, что нужно уважать личные амбиции игроков, но и футболисты должны подчиняться интересам клуба.

- В какой футбол будет играть «Марсель»?

- Я хочу, чтобы команда владела мячом. Чтобы у нас был открытый футбол, чтобы мы диктовали, это главное. В Англии я начал несколько иначе смотреть на футбол, стал лучше разбираться в тактических схемах, скажем так, помудрел.

- Сейчас все тренировки «Марселя» исключительно с мячом, для игроков это кайф…

- Такая у нас методика. Хотя ничего тут нового нет, так же тренируются в Португалии и Испании. Но во Франции надо уделять внимание и работе над физикой. Чемпионат - скоростной, футбол построен на постоянных перемещениях, на длинных забросах, рывках, и для этого от игроков нужны определенные качества. Над этим и работаем: чтобы быстрее перемещаться, быстрее принимать решения, на тренировках много единоборств. Много будет работы и в тренажерных залах.

- Предпочитаете схему 4-3-3?

- У нас есть группа очень хороших креативных полузащитников, поэтому пробуем играть по этой схеме 4-3-3, пусть даже не очень получилось против «Рейнджерс». Я ничего не стал менять, мы продолжали ее осваивать, и схема сработала против «Бордо». Но, конечно, не будем замыкаться только на этой схеме, в конечном итоге, все будет зависеть от состава на данный момент. Вот сейчас у нас травмирован Товен (Флорьян, вывихнул правую лодыжку в матче против «Рейнджерс»), а этот крайний полузащитник очень важен для команды, поэтому что-то придется менять. Попробовали Буна (Сарра) на этом месте, выглядел очень неплохо.

«ЗЕНИТ» - ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

- Вы просматриваете много молодых, кто-то может попасть в команду? Пока академия «Марселя» не очень котируется во Франции…

- Кого-то определенно заявим. Человека четыре или пять – там будет видно. Футбол меняется. Лет десять назад, господствовало мнение, что главным тренером должен быть тот, кто когда-то кончил местную академию. Я решительно против такого подхода. Надо танцевать не от академии, а от клуба, клуб определяет, как должна играть команда, в каком стиле, и постепенно вводит в главную команду выпускников. Директор академии и спортивный директор клуба должны работать в связке. Посмотрите, как работает Антеро (Энрике) в «ПСЖ» или Мончи в «Роме» (сейчас в «Севилье»). Это новый тип спортивных директоров, и именно на них все держится, они должны определять пути развития клуба. А тренеры – они приходят и уходят. Здесь в «Марселе» приняли решение изменить работу центра подготовки футболистов, надеюсь, это долгосрочный проект. Но это не в моей компетенции. Я только высказал свое мнение Жаку-Анри, поговорю с Насером (Ларге. директором марсельской Академии). Хочу, чтобы эта система заработала, чтобы мы могли брать выпускников в главную команду. Я видел этих молодых ребят, и во время чемпионата буду регулярно кого-то выпускать.

- Здесь в Штатах (команда там на сборах) у вас не очень то радостный вид…

- Знаете, я пока привыкаю. В «Зените» (Санкт-Петербург) я все решал сам: где играем, где сборы, с кем играем. Там не придавали большого значения разным коммерческим турнирам, главное было – хорошо подготовить команду. Но «Зенит» - исключение из правил, сейчас все летят в Азию, в Австралию, в Америку. Ну, вот мы здесь, в Штатах, и нормально! Правда, поляна на стадионе жуткая, ноги можно переломать.

- А как там Флорьан Товен, как идет лечение?

- Курс занимает 3-4 недели. Одна уже прошла, через две недели, надеюсь, вернется в команду.

- Когда пришли в команду, переговорили с кем-то из футболистов?

- После подписания контракта, говорил со Стивом (Манданда), Дмитрием (Пайет) и Луисом Густаво, все трое выходили в прошлом сезоне капитанами. Хотел услышать их мнение о прошлом сезоне, о настрое. Переговорил также с Роландо – он был у меня капитаном в «Порто». Конечно, мне надо было врубиться, почувствовать атмосферу в команде.

ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО ДОЛЖНО БЫТЬ, КАК В АНГЛИИ

- С вашей стороны были просьбы руководству не продавать каких-то игроков?

- Да, они услышали мои пожелания, но все зависит от спроса и предложения, это рынок. Я прекрасно все понимаю.

- Значит, и Товена могли продать?

- Перед тем, как приехать в Марсель, я встретился с Валер (Жерменом) и с Флорьяном Товеном в Монако. Флорьан очень рад, что остается. Он у меня частый гость в офисе, говорим с ним обо всем, прекрасный человек. Он мне очень четко описал, какие у него цели.

- Дмитрий Пайет сделал дубль в матче против «Бордо». Он в этом сезоне будет играть слева в схеме 4-3-3?

- Отрабатываем разные варианты. Не только с ним. Но Дмитрий смотрится слева неплохо.

- Луис Густаво – один из тех, на ком будете делать ставку?

- Да, конечно. Харизматичный игрок, опытный, прекрасно читает игру. В середине поля такие просто необходимы.

- Манданда вышел капитаном против «Бордо». Значит, он - капитан?

- Я сказал игрокам, что пока вопрос остается открытым. Повязку будут надевать три названных игрока плюс Флорьан – он ведь тоже ключевой футболист. До начала чемпионата определимся, кто же из четырех будет капитаном.

- С Альваро Гонсалесом (центральный защитник, перешел из «Вильярреала») контракт уже подписан. Довольны?

- Он был давно на карандаше у Альберта и Андони, мне прислали его досье, записи некоторых матчей. Он был одним из трех игроков, на которых рассчитывали, сумма сделки нас вполне устроила.

- О чем говорите с Андони Субисарретой?

- О моей футбольной концепции, о том, какие под нее нужны игроки.

- Это те самые 4-5 футболистов?

- Надеюсь, что они будут у нас. Мы ведь потеряли нескольких игроков, надо заделывать бреши. К тому же кто-то еще может уйти, кого-то отдадут в аренду. Да, надеемся на пополнение – 4-5 человека.

- Один из них – нападающий Дарио Бенедетто?

- Да, я фанат «Бока Хуниорс». Слежу за матчами, прекрасно знаю Дарио. Мы сделали предложение, ждем ответа. Это цель №1.

- Какие еще позиции надо усилить?

- Да, практически все! Все зависит и от того, кто уйдет. Я обычно работаю с командой из 22-х игроков плюс 3 вратаря. Здесь список, может, будет покороче. Зато получат свой шанс молодые из академии.

- Трудно работать с командой в таких условиях – неопределенности?

- В такой ситуации оказываются многие тренеры в августе. УЕФА и ФИФА должны все-таки изменить даты трансферного окна, иначе действительно трудно. Надо сделать, как в Англии (в Премьер-лиге трансферное окно закрывается 8 августа).

ПРЕЗИДЕНТОМ «ПОРТУ»? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

- Хотите, наверное, поскорее приехать с командой в Марсель, познакомиться с городом, с «Велодромом»?

- Хочу. Я там был в 2003 году, когда «Порту» играл против «Марселя». С тех пор там не был, пока не приехал подписывать контракт. Но успел уже что-то посмотреть, был в музее (цивилизаций Европы и Средиземноморья), прогулялся в районе морского порта. Надо пользоваться моментом, пока меня здесь никто не знает (Смеется).

- Здесь замечательные, страстные болельщики, это тоже немаловажный фактор для вас?

- Да, это ж здорово! В той же Англии большее давление испытываешь даже не от болельщиков, а от СМИ. Я же люблю все эти фанатские страсти. Если ставишь большие цели, без такой поддержки не обойтись.

- Вы сказали, что хотите тренироваться пятнадцать лет, десять лет уже прошло. А что будет потом?

- Пока не знаю. Хочу остаться в футболе, но не в качестве тренера. Есть кое-какие идеи, связанный в частности с моим родным «Порто». Сколько себя помню, болею за этот клуб. Есть кое-какие задумки…

- Может, хотите стать президентом?

- Почему нет! (Смеется). Когда работал тренером в моем любимом клубе – это был самый замечательный период в жизни! Самый незабываемый сезон. Я много думаю о будущем клуба. Все возможно…