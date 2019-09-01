«Бей - беги», добро пожаловать в Россию

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Кубок Открытия отправляется в музей сибирской команды. Торжество канадского хоккея канадского тренера Хартли в канадской коробке. Почти канадской.

В этом сезоне, как всем известно, клубы КХЛ будут играть на трех площадках: с привычной шириной 30 метров, финской – 28 и канадской – 26. ЦСКА вместе со «Спартаком» принимают гостей в Парке легенд на коробке среднего варианта. Однако даже на ней, как показал матч за Кубок Открытия, хоккей меняется кардинально. И, к сожалению, не в лучшую сторону.

ИЗ НОВАТОРОВ – В ВЕЧНЫХ УЧЕНИКОВ

По ходу молодежного Кубка мира в Сочи Вячеслав Фетисов дал любопытное интервью. Сперва посетовал, что хоккей на уровне сборных любого возраста становится слишком однообразным, а затем приветствовал скоропостижный тотальный переход ИИХФ на канадские коробки. Но ведь наш уважаемый ветеран противоречит сам себе: как может хоккей быть разным, если все теперь будут играть строго в «лифтах»! Где совершенно иные построения и тактика, причем выверенная предельно скрупулезно и одномерно по типу «шаг в сторону, расстрел».

С чего начинался наш хоккей? С массового перехода мастеров русского хоккея в канадский. С футбольных аэродромов в заокеанские клетки они перенесли как культуру катания – объемного и скоростного, так и культуру игры – распасовка по всему полю, виртуозная техника владения шайбой и обводки. На этих краеугольных компонентах нашей школы всегда строилась игра всех отечественных команд. Мы изобретали свой хоккей, никого не копируя и никому не подражая. Он покорил весь мир, заставив радикально перестроиться и самих основоположников ледовой отрады.

Канадцы переняли у нас все лучшее. Кроме одного. Размеров коробок. Ну что же, это их право. Только вот тем, что мы послушно последовали за Рене Фазелем и ратифицировали зауженные площадки, не просто отказались от своих традиций, но и сами себя сделали вечно догоняющими. Нам теперь еще только предстоит понять, изучить и когда-то овладеть новыми законами игры, которые в Северной Америке давно в подсознании любого аборигена.

Вот и Боб Хартли дал предметный показательный урок действующим чемпионам КХЛ во главе с Игорем Никитиным, который всего-то четыре месяца назад в одну калитку убрал коллегу-легионера в финале Кубка Гагарина. На льду прежнего стандарта ИИХФ.

КЛАССИКА ПЛЕЙ-ОФФ НХЛ ОТ ХАРТЛИ

Я постоянно слышу, что на канадских коробках зрелищнее хоккей, больше голов, борьбы. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что формат НХЛ дает больше возможностей для творчества, проявления индивидуального мастерства, кружевных комбинаций, красивой обводки. А всего этого не может быть по определению – для подобных вкусняшек банально нет пространства! Потому игра запрограммировано скатывается к пошлому «бей - беги».

Однако в этом есть и рациональное зерно. Ибо нивелируется персональное мастерство, а значит, подравнивается уровень клубов. Именно это, гарантирующее интригу в каждом матче, НХЛ и нужно! Именно потому в Кубке Стэнли давно нет династий с россыпью звезд в составе, а доминируют бригады чернорабочих, в которых если и есть яркие личности, то в плей-офф они сдают свои хотелки в камеру хранения до следующего регулярного сезона.

«Авангард» в матче открытия выдал классику плей-офф НХЛ. Если соперник априори выше тебя в классе, твой шанс в одном – бетонная насыщенная оборона с надеждой на контрвыпады вкупе с большинством. Метода Хартли сработала на 100 процентов, а ЦСКА угодил во все заботливо расставленные канадцем капканы. Не помог армейцам даже подарок в дебюте от Бобкова, пропустившего легкую шайбу от Шалунова.

Обращаю ваше внимание на шокирующие цифры второго периода, который гости выиграли 1:0. ЦСКА провел в атаке 3 минуты 55 секунд, «Авангард» - 2.14. Но по броскам в створ подавляющий перевес у «ястребов» - 10 против 4. То есть хотя позиционным и игровым преимуществом владели вроде бы москвичи, реальных шансов забить у них не было. Гости располагались всей пятеркой в своей зоне, заставляя армейцев тупо гонять шайбу вдоль бортов по периметру. Была бы площадка шире, глядишь, удалось бы как-то растянуть оборону и найти в ней бреши. Но даже при ширине 28 метров это в стычке с более или менее обученным противником нереально.

Лишь к заключительной трети тренеры ЦСКА поняли, что все схемы прошлого сезона пора отправлять в утиль. Была, как я понимаю, дана команда: бросать как можно чаще и с любых позиций.

Бинго! Что и требовалось доказать. Действующий чемпион свалился на классику жанра: навал, как говорят в футболе, или бей - беги, как говорят в хоккее. Один черт: хрен редьки не слаще.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (Москва) – Авангард (Омск) – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). ЦСКА Арена. 10874 зрителя.

Шайбы: 1:0 Шалунов 1 (Окулов, 11.21), 1:1 Франсон 1 (Бек, Андригетто, 19.22, б.), 1:2 Чудинов 1 (25.49), 1:3 Франсон 2 (58.40, п.в.).

Вратари: Юханссон (58.06 – 58.40, 59.15) – Бобков.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 20 (9, 4, 7) – 20 (6, 10, 4).