Олег Кононов: По статистике «Спартак» был лучше «Зенита» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

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- Стартовый отрезок чемпионата, если взять статистику создания моментов; мы провели неплохо. Во многих матчах мы создавали моменты, но реализация подводила. И дома с «Краснодаром» могли выиграть, и с «Ахматом», а про матч в Уфе вообще отдельно можно говорить - лопустили там огромное количество ошибок. Но по чемпионату обычно так и идешь: где-то найдешь, где-то потеряешь. Думаю, в дальнейшем наберем те очки, которые не набрали в стартовых турах.

- В первом тайме имели значительное преимущество, у соперника - лишь один угловой и прекрасный удар Юрия Жиркова. У нас тоже был гол, но VAR отменил его из-за игры рукой. Во втором тайме сказался тяжелый график - 30 игр за 9 дней, это мое субъективное мнение. По статистике мы были лучше «Зенита», но не смогли забить. Поэтому есть только досада от этого поражения. Мы не выполнили задачу в Лиге Европы, но я уверен, что мои игроки будут прогрессировать.

- Вам показалось, что не было мысли в атаке - она была. Просто не хватало последнего паса, заключительного действия в атаке. «Зенит» очень много фолил, но мы недоработали при стандартах. Не совсем получились удары у Шюррле и Джикии.

- Предочел Шюррле в стартовом составе, он нужен был именно как форвард. Понсе планировался как усиление во втором тайме, когда защитники соперника подустанут. Также и Мельгарехо выходил на концовку, и если бы он исполнил удар и забил, то VAR бы нам помог, потому что лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд. Однако здорово сыграл голкипер Лунев. А в целом судьи хорошо провели этот матч.