«Спартак» против Малосолова. Что не так с новым футбольным конфликтом - Советский спорт
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12 сентября 2019 21:15ФутболАндронов Алексей

«Спартак» против Малосолова. Что не так с новым футбольным конфликтом

Сегодня стало известно, что ФК «Спартак» (в лице гендиректора Томаса Цорна) подал иск против фаната ЦСКА, медийщика и блогера Андрея Малосолова. За «расизм».

Разумеется, никаких более важных дел в российском футболе сейчас нет. Никто не обсуждает, например, решение назначить все матчи Кубка России на один день – конечно же, куда важнее история, разыгравшаяся еще в межсезонье, и о которой, казалось, все благополучно забыли.

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Вот таким твитом господин Малосолов отреагировал на стычку Кирилла Набабкина и Луиса Адриано во время предсезонного Кубка «Матч Премьер». «Спартак» оперативно запретил ему посещать свой стадион, но потом, видимо, понял, что данная мера в отношении болельщика ЦСКА совершенно бессмысленна, и решил пойти дальше. Пошел. И пришел.

Судебное разбирательство назначено на 27 сентября. Вполне возможно, что задействована будет 282-я статья (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Набор возможных санкций достаточно велик штраф (от 10 до 20 тысяч рублей), обязательные работы, или даже административный арест.

Статья, кстати, была декриминализована в декабре прошлого года, ранее по ней вполне можно было получить реальный срок. Даже за первое нарушение.

Сегодня, во время, когда за неосторожный, глупый или агрессивный твит, репост чего-либо, или просто призыв к политическим акциям быстро выписываются сроки действие «Спартака» по защите чести и достоинства своего уже бывшего футболиста совершенно не удивляет. Времена сейчас такие.

Вот даже Юрия Дудя, снявшего большой «фильм в диалогах» о трагедии 2004-го в школе города Беслан обвиняют в оправдании терроризма. Вполне серьезно, и на федеральных каналах.

Мне доводилось сталкиваться с 282-й статьей (именно во времена реальных сроков по ней), поэтому я довольно хорошо понимаю, о чем идет речь. И именно поэтому происходящее меня сильно удивляет.

С Томаса Цорна спроса тут быть не может к нам приехал европеец, со своими представлениями о том, «что такое хорошо, и что такое плохо». Он действует в соответствии со своими убеждениями и своим воспитанием. Заявление подал еще 8 июля, когда футбольный сезон в России еще не стартовал.

Очевидно, что сам Цорн вряд ли читает твиттер пусть и медийного, но все-таки болельщика ЦСКА. Значит, за него это сделали другие. А потом вовремя предложили гендиректору поучаствовать.

Сам твит к тому моменту давно был удален (именно так было и в моем опыте с 282-й), и даже приведены объяснения его сути. Кого-то они убеждают, кого-то нет.

Но я сейчас не собираюсь выступать адвокатом Малосолова (этим должны заниматься специально обученные люди). Хочется сказать о другом. Бесспорно, эпитет «обезьяна» в отношении темнокожего игрока рассматривается как определенный «маркер». При этом другие слова, в обилии применяемые в том же твиттере («пес», «петух», «козел») не имеют подобного окраса – и неважно, представителю какой расы они адресованы.

Я не думаю, что в «Спартаке» собрались идиоты. Полагаю, они совершенно в состоянии понять, что это была действительно реакция на игровой эпизод, а не оскорбление на ровном месте по национальному признаку. Это не делает запись в твиттере более или менее уместной. Она отвратительно пахнет. Так уж устроен этот мир, что в нем следует соблюдать аккуратность в высказывании своих эмоций. Часто осознание этого факта приходит через собственный опыт, который, как известно, сын ошибок трудных.

Но что меня смущает в позиции «Спартака»? С исковым заявлением обратился клуб, болельщики которого едва ли не на каждом матче против «Локомотива» устраивают гнусные и позорные песнопения в адрес вратаря сборной России Гилерме. В цензурном переводе это звучит как «для чего российской сборной обезьяна». Это было и на Суперкубке, и на матчах чемпионата.

Опять обезьяна? Но ведь, вроде бы Гилерме белый? Значит, расизма тут нет? А возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства есть? На мой взгляд, безусловно.

Цорн в «Спартаке» человек новый, возможно он этого еще не слышал. Не проблема покажем. А многочисленные добровольные и не очень помощники (хотя в нашей стране таких принято называть «стукачами»), надеюсь, доведут смысл этого песнопения до гражданина Германии.

Не желает ли «Спартак» начать с себя? Где иски против собственных болельщиков? Где запрет «певцам» на посещение стадиона? Готов ли Цорн при первом же повторении подобной истории немедленно подать в отставку в знак несогласия с унижением человеческого достоинства? А его помощники?

Одни сплошные вопросы. Которые, как всегда останутся без ответа.

К слову, сам Гилерме (и честь и хвала ему за это) на инцидент отреагировал спокойно. «Я не обезьяна, я человек. Это вообще иронично. Ведь в команде, за которую болеют эти люди, тоже играют темнокожие». Не стал обращаться в прокуратуру и «Локомотив», хотя ему это советовали сделать собственные болельщики.

«Спартак» решил по-другому. Это его право. Оно есть у каждого в том числе на то, чтобы казаться смешным. 27 сентября суд поставит точку в этом процессе. И одновременно наделит «Спартак» и его болельщиков огромной ответственностью за собственное поведение, и используемые в отношении футболистов эпитеты.

А я бы просто посоветовал вообще перестать использовать наименования любых животных в адрес людей. Согласно теории Дарвина, ничего оскорбительного в слове «обезьяна» нет как-никак прародитель человека. Но во время возбужденной толерантности, когда расизм, феминизм, национализм и прочие -измы чудятся за каждым углом можно просто этого не делать.

И, я думаю, фанат Малосолов это уже усвоил.

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