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12 сентября 2019 22:15ФутболДомрачев Владислав

Подопечные Знарка точно били по воротам и… в табло

«Спартак» переломил ход матча и одержал первую победу в родных стенах – 5:1.

Рижское «Динамо» для наставника «Спартака» Олега Знарка – соперник особенный. Во-первых, он долгих десять лет носил форму этого клуба. Во-вторых, во главе ХК МВД прошел латвийцев на пути к финалу Кубка Гагарина-2010. И в третьих, через год уже с московским «Динамо» уступил рижанам в первом круге плей-офф. Не забудем и поражение красно-белых в столице Латвии на старте этого чемпионата.

И СНОВА ХОМЧЕНКО

Хомченко – молодец, за ним будущее, заявил на пресс-конференции Знарок после поражения от «Авангарда» (2:3 от).

Напомним, в овертайме матча с «ястребами» 24-летний дебютант КХЛ Павел Хомченко ловушкой забросил шайбу себе в ворота, когда все остановились в предвкушении свистка арбитра.

Эту бабочку сравнивали с голом имени Александра Филимонова в памятной игре с Украиной в отборе к Евро-2000. А седовласые болельщики вспомнили вратаря футбольного ЦСКА Леонида Шмуца, закинувшего мяч себе в сетку в домашнем матче с «Араратом» в 1971-м. И легенду Рината Дасаева с его автоголом в испанской «Севилье». Карьера всех трех неудачников после этих казусов пошла под откос. А вот московский армеец Максим Михайловский, забросивший шайбу в свои ворота в важном дерби со «Спартаком» (армейцы уступили 2:6), наоборот дорос до сборной и в 1993 году стал чемпионом мира.

Знарок не слукавил и дал еще один шанс Хомченко. В матче с Ригой он вышел в стартовом составе. Более того, его дублером стал не опытный Никита Беспалов, а давно подающий надежды Александр Трушков.

Беспалова спрятали подальше с глаз канадского форварда динамовцев Эштона, огорчившего спартаковского вратаря в дебютном матче этих соперников в Риге. Напомним, красно-белые перехватили инициативу, но в овертайме пропустили шайбу после нерасчетливого выхода голкипера навстречу нападающему, который, кстати, забивал нашей золотой молодежке в эпохальном финале Баффало-2011.

ГОНЧАРОВ НАНЕС УЩЕРБ ВИДЕОКУБУ

Знарок вернул в состав опальных форвардов Зубова, Хохлачева, Даугавиньша, а также подлечившегося защитника Кутейкина. При этом убрал нападающих Лещенко, Злобина, травмированного Аркалова и оборонца Херсли, короля большинства.

Однако в первом периоде хозяев лишь единожды получили численное преимущество. Гости атаковали чаще и острее. Хомченко сохранял выдержку и владения на замке. В одном эпизоде его выручил на своем пятачке форвард Федоров, не позволивший добить шайбу в пустые ворота.

Гости все-таки превратили игровое преимущество в гол. Цели достиг дальний щелчок. Хомченко оказался заложником или жертвой трафика перед воротами. А потом настало время красно-белых – четыре минуты, которые перевернули игру.

Сначала Кутейкин жахнул от синей линии на зависть Херсли, рвавшего сетки в плей-офф. Его почин поддержал Талалуев. Получив клюшкой по лицу, молодой форвард не выключился и на отложенном штрафе скорректировал наброс Гончарова.

Ассистент второго гола, войдя в раж, решил изменить цифры на табло весьма оригинальным способом. Он запустил шайбой в висящий над площадкой видеокуб, отколов от него маленький кусочек. А куб этот ультрасовременный – гордость «ЦСКА Арены».

Но счет изменил не Гончаров, а спартаковский латвиец Даугавиньш. Ему хватило времени поймать рукой шайбу, опустить ее на лед и перехитрить в ближнем бою Гудлевскиса.

Не пора ли выпускать его дублера Максима Третьяка? Внук президента ФХР выходил на замену в Хельсинки и Нижнекамске. Третьяк против «Спартака» звонная афиша. Однако наставник гостей Гирт Анкипанс с заменой не спешил. Даже когда четвертая шайба побывала в воротах рижан. С пеной у рта он сигнализировал судьям о том, что Карсумс забивал после проброса.

А воодушевленный тренерским доверием Хомченко больше не пропускал. Не без помощи партнеров, героически зачищавших пятачок. На радостях болельщик «Спартака» сделал любимой девушке предложение руки и сердца. В такой день она не могла сказать «нет».

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: 0:1 Алишаускас 2 (Берглунд, Макмиллан, 24.09), 1:1 Кутейкин 2 (Столяров, Рылов, 28.48, б.), 2:1 Талалуев 3 (Гончаров, Кулик, 29.27), 3:1 Даугавиньш 1 (Рылов, 32.40), 4:1 Карсумс (Рылов, 40.44), 5:1 Ганзл 1 (Федоров, Никонцев, 54.34, п.в.)

Вратари: Хомченко – Гудлевскис (52.05-53.01, 53.33-54.34)
Броски: 27-32
Штраф: 8-6

ЦСКА Арена. 7363 зрителя

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