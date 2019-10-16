Сергей Серебренников: Это сильнейшая сборная Украины за 15 лет - Советский спорт
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16 октября 2019 08:00ФутболАвгустин Александр

Сергей Серебренников: Это сильнейшая сборная Украины за 15 лет

Бывший российский полузащитник, выступавший за сборную Украины, а сейчас работающий агентом, поделился впечатлениями от успеха команды Андрея Шевченко.

«ШЕВЧЕНКО ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИЛ РОЛИ И ПОМЕНЯЛ МЕНТАЛИТЕТ»

– Считаю, Украина абсолютно заслуженно попала в финальную стадию Евро-2020 с первое места в группе. Это сильнейшая сборная за последние 15 лет. У команды очень много таланта. И эти ребята еще будут прогрессировать.

– Кого бы могли выделить отдельно?
– Руслана Малиновского, Александра Зинченко, вернувшегося после большой паузы Андрея Ярмоленко, конечно, Тараса Степаненко. В понедельник против Португалии мы увидели, насколько сильна средняя линия команды Шевченко. Но и на остальных позициях – полный порядок. Начиная с вратаря Андрея Пятова.

– В чем вклад Шевченко?
– Он правильно распределил роли. Провел смену поколений. И не боится доверять молодым, хотя в этом, безусловно, присутствовал риск. Мы же видим, как состав менялся за время работы Шевченко. Он принимал совсем другую сборную, у которой многие не видели перспектив. Но Шевченко поменял менталитет игроков. Заставил их поверить в себя. И вот – результат.

– Можно сравнивать с тем, что сделал в сборной России Станислав Черчесов?
– В какой-то мере. Но пути развития у команд разные. В России ставка делается на внутренний чемпионат. А в распоряжении Шевченко достаточно легионеров.

Україна понад усе. Шевченко создал лучшую сборную в истории

«НЕ ВИЖУ ПРОБЛЕМЫ В МАТЧЕ РОССИЯ – УКРАИНА»

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– На что Украина и Россия могут рассчитывать в финальной стадии Евро?
– От украинцев я жду сюрпризов. Ну а сборная России показала свой высокий уровень еще на домашнем чемпионате мира. Значит, надо удерживать завоеванные позиции. Ресурсы для этого есть. Многое будет зависеть от жеребьевки.

– Украина может сыграть с Россией в плей-офф Евро…
– Я лично не вижу здесь проблемы. Наоборот, будет интересно увидеть такой матч.

– В ноябре команду Черчесова ждет испытание бельгийцами. Реально ли победить такого соперника, как получилось у Украины с Португалией?
– Не хочу давать прогнозы. Замечу лишь, что в Бельгии за матчем будут следить. Интерес к российским игрокам большой. Просто не все клубы готовы платить такие большие деньги, как в РПЛ. Тем не менее, мое агентство «ведет» нескольких кандидатов. Бельгийская лига – хороший трамплин для попадания в европейские топ-команды. Многие ребята это понимают. И кто-то, возможно, вскоре здесь окажется.

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