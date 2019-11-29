Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 18-го тура РПЛ

В восемнадцатом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет одну игру:
19.30 (мск)
ЦСКА - «Арсенал» (комментаторы - Моссаковский, Шмурнов)
Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
14.00 (мск)
«Крылья Советов» - «Уфа» (комментаторы - Шмельков, Петров)
16.30 (мск)
«Ростов» - «Урал» (комментаторы - Нагучев, Пойда)
19.00 (мск)
«Ахмат» - «Рубин» (комментаторы - Жичкин, Качанов)
14.00 (мск)
«Сочи» - «Оренбург» (комментаторы - Аксенов, Меламед)
16.30 (мск)
«Локомотив» - «Динамо» (комменаторы - Генич, Шнякин)
19.00 (мск)
«Зенит» - «Спартак» (комментаторы - Трушечкин, Арустамян)
19.30 (мск)
Краснодар - Тамбов (комментаторы - Аксенов, Меламед)
Положение команд после семнадцати туров: Зенит - 39 очков, Локомотив - 34, ЦСКА, Краснодар - 33, Ростов - 30, Спартак - 22, Динамо - 21, Урал - 20, Арсенал, Оренбург, Уфа - 19, Крылья Советов, Ахмат - 18, Рубин, Тамбов - 17, Сочи - 14.