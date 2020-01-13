Кашшаи, хоккейные поражения и прочие Ганусы. Аудиоподкаст от Яременко - Советский спорт
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13 января 2020 11:00Футбол

Кашшаи, хоккейные поражения и прочие Ганусы. Аудиоподкаст от Яременко

Главный редактор «Советского спорта» в первом аудиоподкасте нового календарного года не может обойти стороной самые горячие темы: мадьярские пляски в судейском корпусе, хоккейные телетрансляции и суд в Лозанне.

Первый рабочий понедельник наступившего года возвращает нас к прижившейся традиции - аудиоподкастов по понедельника. Это как тещины блины в четверг или баня по субботам - это неизживно.

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