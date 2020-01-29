Михаил Боярский: Я на стороне Семака

- Как отнеслись к тому, что Кокорина не взяли на второй испанский сбор?

- Во всей этой ситуации я на стороне Сергея Семака, который хотел видеть Кокорина в команде.

- И как воспринимаете его отсутствие?

- Это обидно.

- Теперь Кокорину предстоит ссылка в «Зенит-2»…

- Думаю, это временное решение. Дальнейшее развитие событий зависит от Семака и руководителей клуба.

- Но Кокорин прав, что пошел на принцип и отказался от аренды в «Сочи»?

- Знает, по-моему остаться в Питере лучше, чем ехать в Сочи.

- «Зенит-2» может что-то дать Кокорину, если он действительно проведет там концовку сезона?

- Этого я не знаю.