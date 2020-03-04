Александр Мостовой: Вот уже 15 лет меня спрашивают: почему не тренирую?

«ИГРАЛ С ЛЕГЕНДАМИ В ХОККЕЙ ВМЕСТО ФУТБОЛА»

– Вас без натяжки можно назвать живой легендой российского футбола. Почему же не играли на недавнем Кубке Легенд в «Лужниках»?

– Не приглашают. В России у футбольного бизнеса свои законы. Иногда смотришь на составы команд и задаешься вопросом, а легенды ли играют за Россию? Хотя, я помню, как все начиналось. Давным-давно сыграл на первом для наших футболистов подобном турнире, в Германии. Мы тогда легко со всеми разобрались, потому что были моложе соперников. Потом съездил на такой же турнир в Мадриде. Тоже победили. Всем понравилось, но тема как-то затихла…

Как я понимаю, идея организовать ветеранский турнир в Москве пришла кому-то из друзей. Но сколько лет с тех прошло – двенадцать? Первые два-три года я не мог приехать, потому что жил в Испании, а затем вот как-то не сложилось. Может, кто-то чего-то боится. Не знаю.

– Боится, что вы всех затмите?

– В футбольном плане – точно. Хаха… Знаю, что в этом году финал завершился скандалом. Но я сам матч не смотрел, играл в хоккей. Тоже – в Кубке легенд. За «Спартак».

– Давно увлекаетесь хоккеем?

– С детства. Поэтому снова встать на коньки не было проблемой.

– На какой позиции играете?

– Защитником. Бегать вперед уже сложновато.

– Забиваете много?

– Когда как. Прежде всего, защитник должен сзади отрабатывать.

– Удивились, что на футбольном Кубке Легенд бушевали такие страсти?

– Нет. Если помните, пять-шесть лет назад было много игровых скандалов – кто-то кого-то ударил, кто-то жестко сыграл в подкате. Знаю, что из-за этого в Москву долго не приезжала сборная Испании…

Мне рассказали, что произошло в этот раз. Ничего не имею против девушек-судей, но изначально, когда судит женщина, ты понимаешь, что на нее можно надавить. В конце, по словам моих товарищей, которые были на финале, она уже в открытую подсуживала нашим. Растерялась, наверное…

– Представим ситуацию. Вы на поле. Финальный свисток еще не прозвучал, а соперник уже празднует победу. Вы пообедали бы забивать в пустые ворота, как сделали наши?

– Нет, конечно. Если я вижу, что в воротах никого нет, зачем буду бить? С другой стороны, если не было сирены или свистка, надо еще разобраться, почему соперники начали праздновать победу.

– С кем-нибудь из иностранцев, посещающих Кубок Легенд, общаетесь?

– Конечно. Например, с бывшим капитаном «Атлетика» Юленом Герреро. В этом году его не было, а раньше он приезжал. Когда я жил в Испании, мы часто играли в теннис и футбол. Он мне и рассказывал, почему испанцы одно время перестали приезжать в Москву.

«СМОЛОВУ В ВИГО БУДУТ ЕЩЕ ЛЕТ 30 АПЛОДИРОВАТЬ»

– Следите за игрой Федора Смолова в «Сельте», которой сами отдали столько лет?

– Обязательно. Честно говоря, я узнал об этом переходе чуть раньше, чем СМИ. Был в курсе, что «Сельта» срочно ищет нападающего. И очень рад, что этот поиск завершился на Смолове. Он от этой аренды ничего не теряет. Если получится – отлично, нет – вернется в «Локомотив». Лет 30 русские могут в Виго приезжать и отдыхать – такая база нами была заложена…

Когда о сделке объявили, мне столько людей из Испании позвонило, будто «Сельта» не Смолова купила, а меня. Два-три дня от телефона не отходил. Журналисты спрашивали, как он играет. Стало понятно, что за нашим чемпионатом там не особо следят. В целом, мнения испанцев о переходе разделились – кто-то был доволен, кто-то – нет.

– И пока Смолов играет неоднозначно. Даже в матче с «Реалом» помимо гола были и отрицательные моменты.

– И намного больше, чем положительных. Но изначально было понятно, что у него что-то будет не получаться. Там же совершенно другой футбол. Это в России ты можешь отдать мяч и спокойно минут 10 отдыхать – смотреть на трибуны, махать руками, делать селфи. А в Испании такого нет. Тем более, Смолов пришел в команду, которая борется за выживание. Пока радует то, что тренер ему доверяет, выпускает в основе. С ним команда стала стабильно набирать очки, это тоже важно.

– Когда в матче с «Леганесом» Смолова меняли, показалось, что стадион аплодирует ему стоя.

– Так я же уже сказал. В Виго русским будут еще лет 20-30 аплодировать. (Смеется.)

– При этом испанские болельщики умеют ценить не только голы и передачи.

– Согласен. Я же до «Сельты» много где поиграл – и во Франции, и в Португалии. Но нигде не видел такой реакции трибун. Иногда человек выбьет в подкате мяч в небеса, и все в восторге. Поначалу было непривычно. У нас за такое, наоборот, обычно пихали: «Ты куда выбил-то?» Конечно, в Испании по-другому к футболу относятся.

– «Сельта» сохранит прописку в примере?

– Надеюсь, что да. Сколько при этом забьет Смолов? Зависит от того, как он воспользуется доверием тренера. Гол «Реалу» – хорошо. Но нельзя на этом останавливаться. Там в атаке приличная конкуренция.

– Летом Смолову надо оставаться в Виго?

– Сомневаюсь, что клуб потянет его зарплату. Сколько бы он ни забил. Там не будут платить такие деньги, как в «Локомотиве». Даже Яго Аспас столько не получает. А ведь он считается легендой.

– Даже вас в специальном голосовании обошел…

– Я не согласен с результатами опроса! (Смеется.) Ни я, ни мои друзья в нем не участвовали. А его – участвовали. Поэтому Аспас и выиграл.

«АВТОРИТЕТ МЕССИ ДУШИТ ГРИЗМАННА»

– Оправдал ли ваши ожидания недавний эль класико?

– Мне игра понравилась, хотя многие говорили, что первый тайм был скучноват. Ничего себе скучноват – три прекрасных момента у «Барселоны», опасные атаки у «Реала»! Просто не забили. Такое бывает. А накал, напряжение были на высшем уровне. Это мы еще по телевизору смотрели, а у меня друзья находились на стадионе – были в шоке от фантастической атмосферы.

Во втором тайме «Реал» задавил соперника. Меня это удивило, но другое дело, что я-то болею за «Барселону»… И меня удивляет, когда все начинают валить на Лионеля Месси. Ребят, человек за 15 лет выиграл для вас все, что только можно! А вы говорите, что его закрыли и прочее. Глупости! Он же не робот.

– Но вы согласны, что «Барселона» переживает не лучшие времена?

– Конечно. Когда во втором тайме команду начали возить, поймал себя на мысли, что «Барсе» некем усилить игру со скамейки. Луис Суарес и Усман Дембеле сломаны. Иван Ракитич, который давно не играл, не тот человек, который выйдет и перевернет игру.

– Для каталонцев даже Мартин Брэйтуэйт теперь считается спасением.

– Точно! А многие даже не знают, кто это. Но «Барселона» сама допустила такую ситуацию. Ни своих воспитанников, которые всегда выходили на поле, ни купленных звезд за пределами основы не осталось. Впрочем, побеждать бесконечно никто не может.

– Как относитесь к Кике Сетьену?

– Это было очень неожиданное назначение. Перед ним стоит сложная задача – выиграть чемпионат Испании или Лигу чемпионов. Других целей в топ-клубе и быть не может. Но представляете, что будет, если, не дай бог, сломается Месси? Антуан Гризманн заменить его пока не готов. Он не тот, каким был в «Атлетико». Видимо, авторитет Месси душит. Гризманн все время старается отдать аргентинцу, начинает суетиться и делать неправильные ходы. В эль класико мы это увидели.

– Может, «Барсу» спас бы тренер с каталонским прошлым вроде Хави?

– Может, после проблем в «Ман Сити» вернется Пеп Гвардиола. Но Хави – тоже неплохой вариант.

«ВИНИСИУС – ЭЛЕКТРИЧКА»

– «Реал» может пройти «Сити» в Лиге чемпионов после домашнего поражения со счетом 1:2?

– Сразу после игры я оставлял «Реалу» процентов 20. Теперь, когда мадридцы победили «Барсу», шансы выросли до 40. Посмотрите, как в эль класико носился Винисиус. Электричка!

– Тем не менее, КПД бразильца пока не слишком высок.

– Согласен. Но он же совсем молодой. Потенциал там огромный. Пока ему не хватает хладнокровия. Даже гол «Барселоне» получился с элементом случайности. Хотел бы спросить самого Винисиуса, в какой угол он собирался бить.

– Винисиус не напоминает вам Денилсона, который в ваши годы тоже не отличался высокой эффективностью при фантастической технике?

– Что-то есть. Но Винисиус более скоростной. Что касается Денилсона, то я прекрасно помню его по «Бетису». Его переход наделал много шума. И нам как раз предстояла игра с севильцами. А правым защитником в «Сельте» был Мичел Сальгадо. Я спросил его в раздевалке: «Мичел, знаешь, что надо делать?» Он: «Понял». И всё! На 20-й минуте Денилсона заменили. Он начал финтить на месте – левой-правой, от себя, на себя. А Мичел его раза три в подкате встретил, и бразилец осыпался.

– Если «Ман Сити» пройдет «Реал», станет главным фаворитом Лиги чемпионов?

– Если бы финал проводился прямо сегодня, назвал бы фаворитом «Баварию». У них все так стало получаться, все проходит. Даже без травмированного Роберта Левандовски.

– Вообще, немецкие клубы в нынешнем сезоне впечатляют. Бундеслига отвоевывает позиции?

– Не уверен. Мне нравится тот же «Лейпциг». Но все же не делал бы далекоидущих выводов. Затмить Испанию, которая доминировала в Европе долгие годы, сложно. В прошлом году это получилось у Англии. Но какой-то тенденции пока нет.

«У ТЕДЕСКО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО»

– В среду «Спартак» и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России. Кто фаворит?

– «Спартак». Победа над «Динамо» показала, что команда находится в хорошей физической форме, а ЦСКА еле спасся с «Уралом». Плюс за красно-белых свой стадион. Так что психологическое преимущество на их стороне.

– После победы «Спартака» над «Динамо» изменили отношение к Доменико Тедеско?

– Когда он появился, я говорил, что не совсем правильно брать человека из ниоткуда, и по-прежнему так считаю. Не потому, что Тедеско – плохой человек. Просто команды уровня «Спартака» не должны приглашать людей, которые сидят где-то под Дюссельдорфом и смотрят телевизор. За такие деньги в Москву любой прибежал бы.

Да и не сказал бы, кстати, что «Спартак» прямо так уж разобрался с «Динамо». По моментам бело-голубые не уступили – две штанги Николая Комличенко, удар Клинтона Нжи. Просто одни не забили, а другие воспользовались ошибками. Первый гол – это вообще привоз.

Хорошо, что у «Спартака» есть Зелимхан Бакаев. Он силен в обводке, многое проходит. У нас мало футболистов, которые могут обыграть один в один, поэтому Бакаев выделяется на общем фоне… Но все равно «Динамо» само виновато. Возьмем второй гол – мне кажется, Роман Зобнин сам не понял, как ему дали так пробить.

Будут ли подобные ошибки в среду у ЦСКА? Оборона армейцев – молодая, значит, скорее всего, будут. Осталось «Спартаку» умело этими ошибками пользоваться. Защитная линия Георгий Джикия – Самуэль Жиго посолиднее Игоря Дивеева и Вадима Карпова.

– Удивились, что Александр Соболев так уверенно чувствовал себя в первой игре за «Спартак»?

– Нет. У него есть хорошие качества. Другое дело, что в «Крыльях» он мог не забивать и все равно выходил в основе, а в «Спартаке» так не получится. Не забьет в двух-трех матчах, присядет на лавочку.

– Для «Спартака» Кубок – пожалуй, единственный шанс попасть в еврокубки-2020/21…

– Да, наверняка. В сравнении с ЦСКА или «Зенитом» у красно-белых самая высокая мотивация в Кубке. Да и лично у Тедеско, который больше всех мечется, прыгает, орет.

– В среду решается судьба немца?

– Нет, что вы! Даже если у него здесь ничего не получится, он спокойно вернется в Германию и оттуда будет хорошо отзываться о Москве.

«ДРУЗЬЯ НАЗЫВАЮТ МЕНЯ АРМЕЙЦЕМ»

– Какие матчи против ЦСКА, в которых сами играли, отложились в памяти?

– Почти все. Особенно чемпионат СССР 1991 года, когда мы дважды обыграли армейцев 1:0 и 2:0, а я забивал ключевые голы, в том числе – шикарным ударом со штрафного, и при этом «Спартак» не стал чемпионом. Победа 5:4 годом ранее тоже запомнилась, но похуже.

– В конце 80-х дерби с ЦСКА были такими же важными, как сейчас?

– Тогда главные матчи, конечно, были с киевским «Динамо». В Киев ехали играть, как против «Реала». Кстати, недавно читал интервью Леонида Буряка. Он тоже сказал, что «Динамо» Киев был как «Реал», а «Спартак» как «Барселона». Могу согласиться. Мы любили повозиться с мячом, а они носились по полю.

А что касается ЦСКА… Многие не знают, но я же воспитанник школы ЦСКА, где занимался с 11 лет. Даже многие друзья до сих пор говорят, что я никакой не спартаковец, а армеец.

– В детстве в вас воспитывали ненависть к «Спартаку»?

– Нет, мы и слова-то такого не знали. А я, между прочим, ребенком болел за киевское «Динамо». Поменял приоритеты уже в «Спартаке».

– Почему ушли из школы ЦСКА?

– Когда стукнуло 16 лет, до армии оставалось два года. Встал вопрос – что делать? За ЦСКА держаться возможности не было, потому что армейцы тогда играли в первой лиге, и у них не было дубля. А пробиться в основу было сложно, они ведь многих ребят через армию брали со стороны. Поэтому пошел учиться в техникум. И в этот момент тренер нашей команды позвонил и сказал: «Не хочешь ли пойти на тренировку в «Красную Пресню?» Я согласился и играл за эту команду. Потом Олег Романцев вернулся в «Спартак» и позвал меня.

– Как от армии-то тогда откосили?

– Благодаря «Спартаку». Но там тоже запутанная история… Меня ловили, искали, прятали на базе в Тарасовке. Спасибо Валерию Жиляеву и Олегу Романцеву. Поставили охрану, чтобы никто до меня не добрался. Потом сразу поступил в физкультурный институт в Малаховке, получил отсрочку. Веселые были времена…

«ГОД ПРОСТОЯ ДЛЯ КОКОРИНА – НЕ ПРОБЛЕМА»

– С чемпионством «Зенита» вроде все понятно. А кто фаворит в борьбе за второе место по итогам РПЛ-2019/20?

– «Краснодар». У команды виден игровой запас. Они давно к этому шли. Но раньше каждый год – бац и оступались в самом конце. Но сейчас момент наступил. По качеству игроков краснодарцы превосходят конкурентов за вторую прямую путевку в Лигу чемпионов. И по качеству футбола тоже. Даже несмотря на травмы основных защитников.

– Возможно, у России еще долго не будет двух прямых путевок в групповой турнир Лиги чемпионов…

– Ну да, просели мы в рейтинге прилично. Хорошо еще, что португальцы все из Лиги Европы уже повылетали. А то отстали бы от них еще больше. Хотя, и так догнать Португалию в ближайшие годы будет непросто.

– Не можем не спросить об Александре Кокорине. Как думаете, после его гола в дебютном матче за «Сочи» в «Зените» пожалели, что отпустили такого форварда?

– Вряд ли. Да и кто мог предположить, что Артем Дзюба травмируется? С ним проблем в атаке у «Зенита» не возникло бы.

– А как этого можно не допускать? Не бывает же, чтобы лидер команды вроде Дзюбы отыграл без замен весь сезон.

– Бывает. Посмотрите, сколько матчей проводят Месси и Роналду. И ничего, у них почти нет травм. Я не понимаю, как они не рвут связки, ничего не ломают в таком режиме.

– И все же им рано или поздно придется завершить карьеру. Говорят, оба могут напоследок провести сезон-другой в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Верите?

– А почему нет. Мне кажется, им надо договориться – и объявить об уходе из футбола одновременно. Выйти на сцену и сказать в микрофон: «Ребята, мы всё, дальше без нас». Что тут начнется… Для футбола это будет невосполнимая потеря.

– Кокорин способен вытащить «Сочи» из зоны вылета?

– Во всяком случае, он сделает все, чтобы отыграть весенний отрезок на максимуме. Я всегда говорил, что вернуться на прежний уровень для Кокорина не станет проблемой. Год простоя в его возрасте – не такая проблема. И неслучайно он сразу забил за «Сочи». Правда, в том же матче не попал в ворота с трех метров. Что ж, бывает.

«ПЯТИЛЕТНИЙ КОНТРАКТ СЛУЦКОГО С «РУБИНОМ» – НОНСЕНС»

– Если летом «Зенит» не заключит с Кокориным новый контракт, куда ему податься?

– За границу он вряд ли уедет. А в России такой нападающий кому угодно подойдет. И «Спартаку», и ЦСКА, и «Локомотиву». А он выберет, где больше заплатят.

– Будут за него драться?

– Если продолжит забивать, а к этому есть все предпосылки, то у него летом будет хорошая ситуация. И в сборной на Евро может оказаться.

– С Кокориным все ясно. А чем руководствовался чемпион мира Адиль Рами, подписав в последний день трансферного окна контракт с «Сочи»?

– Деньги правят миром. (Смеется.) А у «Сочи» большие финансовые возможности. Еще бы. При таких владельцах.

– Многие поэтому желают сочинцам вылета в ФНЛ…

– А я наоборот – чтобы они остались. Как и другие команды со стабильным финансированием… Есть в РПЛ клубы, которые невозможно представить в ФНЛ. «Рубин», «Ахмат» – как они могут вылететь? А есть, например, «Тамбов», который играет вроде бы хорошо, но всем мешает из-за отсутствия инфраструктуры… Вообще, для России 16 клубов в премьер-лиге маловато. Надо хотя бы 18.

– Верите в долгосрочные перспективы «Рубина» при Леониде Слуцком?

– Честно? Меня такие истории удивляют. Человека убрали из одной команды, потом он провалился в другой, со сборной у него ничего не получилось. Тем не менее, с ним подписывается пятилетний контракт, ему предоставляют полный карт-бланш на покупки. Нонсенс какой-то! Я бы на месте «Рубина» запускал новый проект с каким-нибудь именитым иностранным тренером.

– Сами поработать в РПЛ хотели бы?

– Если поступит предложение – подумаю. В 50 лет получать лицензию поздновато, хотя от самой идеи я никогда не отказывался, а в премьер-лиге некоторые без нее спокойно тренируют. В конечном счете, бумажка ничего не решает. Игроки выходят на поле и делают то, что могут. Еще раз остановлюсь на промахе Кокорина. Что в такой ситуации может изменить тренер?

– Сергей Юран зимой рискнул возглавить «Химки» – команду, финансовые перспективы которой покрыты туманом. Если бы оттуда позвонили вам, ответили бы согласием?

– Мне сложно говорить о «Химках». Но в тандеме с Юраном с удовольствием поработал бы. Размер клуба на самом деле не имеет значения. Возьмите «Эйбар». Население города – плюс-минус пятьдесят тысяч человек, стадион крохотный, но команда неплохо держится в испанском чемпионате, отбирает очки у лидеров. Так что везде, при желании, можно играть в футбол.

– Но у «Спартака» возможности гораздо больше.

– И я бы с радостью возглавил команду, если бы предложили. Но уже 15 лет из «Спартака» – ни одного звонка. Хотя, я даже по ночам телефон не отключаю, всегда доступен. (Смеется.) Узнать мой номер – не проблема. И все эти 15 лет меня постоянно спрашивают, почему не тренирую. Тем не менее, в «Спартак» не зовут. Ни тренером, ни менеджером, никем. А сколько за этой время людей через клуб прошло? Некоторые – по несколько раз.

Записали Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ и Артем ЗИБРАК