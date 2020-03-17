Девушка дня. Или свидетельство ума и дальновидности форварда «Реала»

22-летний Лука Йович в 2019 году неожиданно стал игроком мадридского «Реала». Щедрость испанского клуба летом не знала границ. Бывший клуб Йовича «Айнтрахт» заработал от 65 до 70 миллионов евро. Сам футболист подписал договор, согласно которому заработает 70 миллионов евро за 6 лет.
При этом Йович ожидаемо сразу сел на «банку» и в этом сезоне отметился только двумя голами. Но жизнь сербского футболиста продолжает бурно развиваться.
Йович, как и любой вундекинд, успел к 21 годам жениться. И еще обзавелся ребенком. Естественно, это было обдуманное и взвешенное решение человека с колоссальным жизненным опытом. Спутницей футболиста стала Анжела (какое подходящее имя для жены футболиста) Маниташевич. У пары родился сын Давид.
Но после того как состоялся многомиллионный трансфер футболиста в Мадрид, о нем узнала 29-летняя София Милошевич. Это девушка, по профессии «модель», специализируется на больших деньгах, которые зарабатывают футболисты. Она была в отношениях с Адемом Ляйичем, Душко Тошичем и Анте Ребичем.
И было бы странно, если такой завидный жених как Йович остался без ее внимания. София и Лука познакомились в Мадриде. Милошевич потребовалось совсем немного времени и аргументов, чтобы футболист совершил еще одно мудрое решение – бросить семью и уйти к ней. И сейчас эту идеальную пару, людей нашедших друг друга, 22-летнего Луку и 29-летнюю Софию, которых объединяет только бескорыстная любовь, все чаще видят вместе.
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