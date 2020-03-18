Здено Хара: Я – добрый, все великаны такие

Да, капитану «Бостона» стукнет уже 43 года. Но разве углубление в пятый десяток как-то влияет на игру словака? Да никак! В клубе-лидере чемпионата у Здено лучшая полезность «плюс 26». Хотя именно ему всегда поручают опеку вожаков противника типа Овечкина и Тарасенко. При этом по среднему ледовому времени – 21 минута Хара уступает только 22-летнему Чарли Макэвою – 23 минуты 10 секунд.

У всех, разумеется, этот выдающийся хоккеист свой. Расскажу о трех моих самых памятных пересечениях с именинником.

Но сначала несколько общих впечатлений от общения – прямого или опосредованного с аксакалами шайбы. Мне со многими посчастливилось так или иначе познакомиться.

ХОУ

Что всех объединяет – природная скромность и рабочая этика. Я обалдел, когда в сборной Канады в Суперсерии-1974 увидел 46-летнего Горди Хоу, ведь он был ровесником моего отца! По-моему, то же самое испытали все наши игроки. Они относились к суперветерану с подчеркнутым пиететом, великого канадца никто не трогал от слова – совсем. Едва ли пылинки со свитера легенды не сдували. Ну Мистер Хоккей и положил Владиславу Третьяку парочку шайб, причем в Москве.

Но главное было в другом – своим примером Хоу совершил революцию в советском хоккее. Ранее любой игрок после 30 лет считался балластом – выживали только великие типа Александра Рагулина или Анатолия Фирсова. После визита сборной ВХА все в СССР поменялось кардинально. Борис Михайлов играл до 36 лет, Владимир Петров – до 35. Вячеслав Старшинов после работы тренером в Японии вернулся в «Спартак» вовсе в 38 лет!

ЛАРИОНОВ

Теперь подобным никого не удивишь. Игорь Ларионов в 41 год капитанил на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити и лишь через два сезона распрощался с НХЛ.

Я лично познакомился с Игорем поздней осенью 1988 года, когда он получил травму в Свердловске и приехал на крупное оборонное предприятие ответить на вопросы заводчан. Да, как раз после того знаменитого письма в «Огонек». Поразили простота и открытость Ларионова. Он поведал массу любопытнейшего, как теперь говорят, инсайда.

Несколько лет назад я встретился с Игорем Николаевичем на турнире ветеранов в Германии. Ничуть не изменился – за один заход наговорил мне на четыре интервью!

ЧЕЛИОС

Или взять американскую глыбу Криса Челиоса, остававшегося в профессиональном хоккее до 48 лет! Я был потрясен, когда увидел его в раздевалке сборной США на Кубке мира-2004 во дворце «Миннесоты» в Сент-Поле. Аполлон. Геракл! Идеальная мускулатура, ни грамма лишнего веса, а ведь это был предсезонный турнир.

Только что американцы обыграли россиян в четвертьфинале. Наши разъезжаются по домам. Хозяева пакуют вещи, чтобы переехать на полуфинал в Торонто.

В пустеющих раздевалках юный Овечкин на джерси российской команды собирает автографы партнеров, а 42-летний Челиос садится на велотренажер и нажимает на педали без передыху все время, пока я кручусь среди американцев. Покидая дворец, заглядываю в комнату сборной США еще раз – Крис по-прежнему в седле!

ЯГР

А как забыть встречи с чехами Вацлавом Недомански и Яромиром нашим Ягром! Ярдо и в свои 48 не собирается заканчивать. Вот уж точно человек-солнце.

Мне запомнилась сценка в подтрибунке еще старого дворца в Минске. Омский «Авангард» приехал в гости к «Динамо», а я слонялся вдоль раздевалок команд в поисках тренера белорусов Глена Хэнлона. Хотел расспросить о сенсации НХЛ Саше Овечкине, который дебютировал в «Вашингтоне» как раз у канадца.

Тут откуда ни возьмись появляется Ягр. По обыкновению, лучезарно улыбается и с хитрым прищуром глаз говорит: «Привет! Ну что ты у меня хотел спросить?»

Эксклюзивное интервью с лицом КХЛ в кармане!

НЕДОМАНСКИ

Чемпион мира-1972, лучший форвард ЧМ-1974, недавно введенный в Зал славы НХЛ – антипод Ягра. В советские времена считалось, что он ненавидит нашу страну. Наверное, так и было, судя хотя бы по его поведению в матчах со сборной СССР.

Краса и гордость чехословацкого хоккея сбежал в Канаду в 30 лет. После пары лет в ВХА перебрался в НХЛ в «Детройт». Когда «Уингз» встречались с советскими клубами, нашим телекомментаторам под угрозой увольнения запрещали называть его фамилию, а Вацлав – вот чертяка! – голы нам забивал. Владимир Писаревский позже живописно описывал мне, как ему с Николаем Озеровым приходилось изворачиваться.

До 39 лет Недомански пахал в НХЛ, а потом стал скаутом. Я его поймал в начале 90-х в Твери на молодежном Турнире четырех. Он тогда работал на «Лос-Анджелес», говорил строго на английском, а беседу помог организовать его помощник по России. Что сказать? Восторг! Самый смурной чех подробно ответил на все вопросы. Как выяснилось, никакой неприязни к России у Недомански нет, а все обиды в далеком прошлом.

Вот такие они – хоккейные долгожители. Но вернемся к нашему герою.

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА-1999. ОСЛО

Смутное время для отечественного хоккея. Куча отказников. На чемпионат мира палкой никого не загонишь. Только Алексея Яшина даже звать не надо. Сам приедет. Даже с травмой, как тогда случилось в Норвегии.

Центр «Оттавы» держал команду Александра Якушева на плаву вплоть до решающего поединка со словаками – хет-трик в ворота финнов, дубль чехам, обеспечивший фееричную викторию над действующими олимпийскими чемпионами 6:1. Казалось, уж с их младшими братьями мы справимся по любому. Тем более все шансы выйти в полуфинал они давно потеряли, влетев тем же чехам – 2:8! Нам же требовалась только победа.

Однако словаки уперлись, словно это был седьмой матч финала Кубка Стэнли. Но середины поединка счет оставался сухим при абсолютно равной игре. Но я сразу выделил у противника худого долговязого паренька, которого в наших СМИ почему-то тогда звали Чара. Вроде нескладный, маломобильный, заторможенный какой-то, но вот ведь парадокс – везде успевал! Помогали длинные руки и предельно разрешенная по размерам клюшка. Так потом Павел Дацюк выковыривал шайбу у зазевавшихся оппонентов.

Ну а на 30-й минуте в большинстве Хара продемонстрировал, что он и стрелять мастак. Броском от синей линии распечатал Егора Подомацкого. Я тогда еще подумал: «Однако…» Но и представить не мог, что в ХХI веке этот субтильный юноша приватизирует мировой рекорд по силе щелчка. Затем отличился 20-летний Мариан Госса. Словаки свернулись в глухую оборону, в которой верховодил невозмутимый, как волжский утес, великан Здено.

В третьем периоде Сергей Петренко и Равиль Гусманов равновесие восстановили. Но большего Хара и Ко россиянам сделать не позволили. Хотя Максим Афиногенов вроде забил абсолютно правильный гол, однако судьи его не засчитали.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2004. ОСТРАВА

В Чехию 27-летний Хара приехал уже совсем в другом качестве. Вице-чемпион мира-2000. Основной защитник «Оттавы». По итогам того сезона НХЛ впервые включила Здено в символическую сборную лиги.

Перед игрой со словаками я с коллегой Геннадием Набатовым спокойно зашли в отель «Атом», набрали на рецепции номер 627. Спустя пять минут Хара спустился к нам в холл. Без какой-либо предварительной договоренности!

– Говорить будем на английском, – сразу предупредил Здено. Однако вскоре сам перешел на смесь русского и словацкого. Помимо трех этих языков, он, кстати, свободно владеет чешским, польским, немецким и шведским. По словам Хары, каждый язык – это как отдельный человек. Прожить семь жизней вместо одной – неплохо, согласитесь!

– Мы обратили внимание, что вы стали жестче прессовать у бортов.

– Да, спуска в своей зоне никому не даю. Хитам научился в НХЛ. Когда выступал в родном Тренчине, многие говорили, будто бы я очень злой, бодаюсь. Пришлось уезжать за океан, где мощь и физическая сила в почете. А вообще-то по характеру я добрый. Ведь великаны все такие…

– Но в НХЛ вас считают тафгаем.

– Да, в этом сезоне раз 15–16 дрался. Вынуждают… Просто у меня такие габариты. Приходится заступаться за товарищей.

– Вы всегда были таким большим (по данным НХЛ рост Хары – 206 см, вес – 113 кг)?

– Нет, что вы! Это сейчас мне шьет костюмы портной из Монреаля. До 16–17 лет я был наравне со многими, просто не маленьким. А вот потом – как пошел вверх! Сам удивлялся. Хотя я и сейчас не знаю своего роста, давно не мерил, – в этот момент Хара хитро улыбнулся. – Говорите, в справочниках НХЛ пишут 206 см? Нет, где-то 203–204. У меня вообще-то родители невысокие. Мама, бывшая волейболистка, ростом 176 см. Папа – 185 см. Отец был известным спортсменом. Он, как ваш знаменитый Карелин, – борец греко-римского стиля. Слышали, может, – Зденек Хара? 10-кратный чемпион ЧССР! Боролся на Олимпиаде-76 в Монреале, но в полуфинале сломал большой палец…

– Раз заговорили о семье, расскажите о вашей подруге.

– У нее русское имя – Татьяна. Познакомились в Тренчине. Она живет со мной в Канаде. В Оттаве работает в банке. Красавица!



С Татьяной три года спустя Здено сыграет свадьбу. У них дочь и два сына-близнеца.

– Вы не слышали о самой высокой баскетболистке планеты рижанке Ульяне Семеновой с ростом 212 см?



Тут глаза у Хары загорелись: «Нет. А она красивая? Да? Давно играла? Жалко…»

– Какое у вас хобби?

– Обожаю велосипеды. Как обычные, так и горные. Уйму специальной литературы перечитал. Вообще люблю книги о спорте. Ну а в свободное время смотрю фильмы. В том числе и русские. Я был в России в 2000 году, когда в Питере мы взяли серебро, в финале уступив чехам. Люди у вас приветливые, добродушные. Словаки тоже такие.



Тут Хара выразительно посмотрел на часы и на прощание протянул нам почему-то левую руку. Тут-то мы и увидели – правая у него перебинтована…

– Что случилось, Здено?

– Побаливает немного. В игре с финнами рубанули. Но ничего страшного. К матчу с Россией точно заживет.



Зажила – да еще как! Словаки обыграли команду Тихонова без вариантов 2:0, что стало началом ужаса с позорным 10-м местом в итоге и завершением тренерской карьеры Виктора Васильевича. А я навсегда запомнил чудовищных размеров пятерню Здено – моя вроде немаленькая ладонь в ней просто утонула.

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ-2012/13. БРАТИСЛАВА

Это был расцвет Континентальной лиги. НХЛ тормознула сама себя из-за очередного локаута. Конкурентов у КХЛ в мире попросту не было. В ее клубы хлынули звездные энхаэловцы. Уровень игры поднялся запредельно.

Это был и расцвет пражского «Льва» с братиславским «Слованом». А за их матчами между собой следила, без преувеличения, вся бывшая Чехословакия.

В декабре во время паузы на Евротур я не смог отказать себе в удовольствии увидеть историческое дерби воочию и на выходные махнул в Братиславу.

Друзья, это был маленький шок. Дворец «Слована», который в тот год дебютировал в КХЛ, собрал 14-й аншлаг подряд! Продав 5300 абонементов, остальные 5 тысяч билетов на топ-матчи клубу приходилось разыгрывать через интернет-аукцион. В этот раз их цена подскочила до 60 евро!

Ажиотажа культовому противостоянию добавил скандальный инцидент в первом дерби в Праге. «Слован» взял верх 2:1, но надолго потерял лидера Миро Шатана. А сломал его верный соратник по словацкой сборной. Хара утверждал, что применил чистый силовой прием. Капитан «Слована», который вылечился только после Нового года, настаивал, что его ударили в голову преднамеренно. Хотя защитник «Льва» дисквалификацию так и не получил.

Болельщики не простили былого кумира. На представлении составов фамилию Хара зал встретил оглушительным свистом. Стоило ему завладеть шайбой, как обструкция повторялась снова и снова.

Фан-сектор растянул, а затем демонстративно порвал в клочья плакат «Здено, у лжи – короткие ноги!». Европейский аналог нашей пословицы «Все тайное становится явным» или «Сколь веревочка ни вейся…». То есть на лжи далеко не уедешь, она всегда обнаружится.

«Лев» опять уступил и с тем же счетом 1:2, причем его единственную шайбу забросил именно Хара. Но было заметно: негодование соотечественников сильно повлияло на Здено. Привычная агрессивность куда-то испарилась, а о хитах он в тот вечер даже не помышлял….

Где тот «Лев»? Где тот «Слован»? А Здено Хара – вот он, свеженький как огурчик. В 43 года в НХЛ все только начинается.

С днем рождения, добрый великан!