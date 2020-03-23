Андрей Червиченко: От коронавируса не защищаюсь – чему быть, тому не миновать

- Как защищаетесь от коронавируса – перчатки, маска?

- Чему быть, того не миновать. Надеюсь на крепкое здоровье. Мне кажется, что если что-то может произойти, оно произойдет.



- Похоже, вы - фаталист.

- Просто есть ситуации, на которые невозможно повлиять. И если ты не можешь на нее повлиять, то нужно успокоиться.



- Но если никуда не ходить, сидеть дома полгода, может пронести…

- Кто сказал, что через полгода все закончится? Как я понимаю, все это продлится минимум года два. Просидите вы год дома, затем выйдете на улицу, а ваш организм ослаблен, не подготовлен к борьбе с вирусом. Тут вас и поджидает уже мутировавший микроб. И получите все по полной программе.