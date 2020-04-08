Смолов – о Селюке, народах России и Украины и личной жизни

Приводим основные фрагменты беседы. Вопросы задает Кержаков.

- Ты в Москве?

- Да, в Москве сейчас. 14 дней буду сидеть на карантине. Я послушный гражданин. В Виго отсидел три с половиной недели. Тут полегче. (Напомним, Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», самовольно покинул Виго и транзитом через Белоруссию переместился в Россию, в обход карантинного запрета испанской лиги для легионеров.)

- Значит, знаменитый перелет был.

- Был.

- В Минске как погода?

- Тепло. Все встретили хорошо, медсестры, врачи. И водитель, который вез на границу. Заполнил анкету, что обязуюсь покинуть территорию Белоруссии в течение 48 часов. Температуру мерили. А я был в шапке, снял ее - градусник показал выше нормы… Меня аж пот прошиб! Но потом второй раз замерили – все нормально.

- Как там Виго? В городе узнают?

- Да. Но все довольно спокойно. Пару фоток сделал - и всё. Думаю, в «Севилье», за которую ты выступал, боле серьезно болеют. Другая фанатская культура.

- Какой вид из окон дома, где ты проходил карантин?

- На площадь. Сквер, фонтан, каштаны, народ гуляет с собаками. Я снял квартиру в центре Виго. Напротив дома, где жили Александр Мостовой и Валерий Карпин.

- Начали говорить о том, что ты не вернешься в «Сельту». А на самом деле?

- На самом деле хотел бы остаться в Испании и на будущий сезон.

- Сейчас права на тебя принадлежат «Локомотиву». А мог ли перейти в «Зенит»?

- В какой-то монет я хотел туда перейти, но «Краснодар» и «Зенит» не смогли договориться. А когда возник вариант за полгода до чемпионата мира, смысла в переходе не было. Понимал, что после турнира трансферные цены изменятся.

- Кто был твоим кумиром в детстве?

- Андрей Шевченко. Когда играл за «Милан», получил «Золотой мяч». Тогда еще не было явного разделения между Россией и Украиной. Был один народ. Я с Шевченко общался, он тренирует сборную, которая прибавила благодаря ему. Современный, интересный парень.

- Не хотел спрашивать о личной жизни, но поступило много вопросов от пользователей. То, что пишет пресса, правда? (Имеются в виду слухи о том, что основной причиной столь внезапного отъезда Смолова из Испании стал предстоящий 14 апреля день рождения внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой, с которой у нападающего, опять же по слухам, намечается свадьба.)

- (Смеется.) Неправда. Но если что, надо будет у Шата (видимо, Олега Шатова. – прим. ред.) спросить. Одобрит ли он выбор. (Общий смех.)

- А что за история с футбольным агентом Дмитрием Селюком? (Тот ввязался в перепалку со Смоловым, в частности, заявив, что «такие у него наперегонки за пивом бегают»).

- Я еще раз пересмотрел последние публикации, фото Селюка. Продолжать все это – значит не уважать себя. Могу разве что дать ему хороший совет: пора завязывать с пивом.

- Если завтра позвонят и попросят вернуться в Испанию, как поступишь?

- Я договаривался с клубом так, что вернусь, когда они скажут. Но мне надо сделать рабочую визу. Я же был в Виго по туристической. Вот сейчас появилось время для оформления.