Как КраСава чуть под стол не скатился от слов Семина и едва не довел до драки Газзаева

Бывший нападающий многих клубов РПЛ, а ныне автор сверхпопулярного ютуб-канала «КраСава» стал очередным гостем прямого эфира инстаграма лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова.

Вот некоторые эпизоды их беседы. Вопросы, по традиции, задавал Кержаков, ранее успевший проявить себя отличным интервьюером. В частности – в беседе с Сергеем Шнуровым.

– Ты общаешься со мной из деревни. Как там оказалcя?

– 29 марта поняли, что в Москве будет полная изоляция. Я подумал: если все закроют, нечего будет снимать. А сидеть в четырех стенах – какой-то бред. Сказал родным: давайте завтра сядем в тачку и рванем на 900 километров в деревню. Не представляю, как бы дети три недели варились в квартире. С ума можно было бы сойти. А здесь интересно! Другая жизнь. Я сегодня за навозом гонял. Просто чума. Хожу в тельняшке и шапке-ушанке.

– Если карантин продлится надолго, что будет с выпусками «КраСавы»?

– Не знаю. Но я успел снять еще несколько. Не пропусти.

– Самый скучный выпуск «КраСавы» был с кем?

– На самом деле, все футболисты реально крутые. Я же не всех лично до этого знал, но абсолютно со всеми было легко снимать. И с Черышевым, и с Головиным, и с Кокориным. Помню, ехал к Миранчукам на сборы, думал, это уже другое поколение, а получился огонь. Но был все-таки провальный выпуск. Это когда общался с президентом твоего любимого клуба Александром Медведевым.

Снимали выпуск о «Зените», предложили его. Я думал, открытый человек, челленджи с Дзюбой и все такое. А он мог шесть часов говорить и не сказать ничего, не ответить на вопрос. Даже не знаю, как у него это получается. По сути, он сформулировал только одну мысль – что «Зенит» это топ-клуб. Привет Медведеву!

– После выпусков бывали проблемы? На тебя оказывали давление?

– Я знаю прикольный инсайд. Когда снимали про «Аланию», Сергей Такоев захотел сказать, а Валерий Газзаев попросил выключить камеру. Так вот, мне рассказывали, потом они чуть не подрались. Хотел бы я посмотреть на дерущегося Газика. Это как Хабиб против Фергюсона. Даже круче!

А вообще, часто жалуются агенты, которых задеваю. Когда снял выпуск про фанатов с интервью с чуваком из МВД, у меня потом прослушивали телефон. Понимаю, временами хожу по грани. Хотя прямых угроз пока не было. Знаю, в Питере на меня сильно обиделись после выпуска с Сашей Кокориным. А что обижаться? Он сказал все, как было. Из «Сочи» потом попросили согласовать материал. Я их послал.

– У тебя в профайле одним из клубов указан «Локомотив». Откуда он там?

– Так я был в дубле «Локо». Там тогда играли все, кого спускали с основы. И нас три калеки. Тренером туда пришел Ринат Билялетдинов… Недолго там пробыл, забил пару мячей. Самое же интересное случилось спустя несколько сезонов, когда выступал за «Амкар». Меня Газзаев позвал в ЦСКА. А мы с моим тогдашним агентом Алексеем Сафоновым приехали на переговоры с «Локомотивом». Семин спросил: сколько дают в ЦСКА. Сафонов, видимо, сблефовал и сказал: 80 тысяч долларов. А я в «Амкаре» получал десятку… И тут Семин говорит, что в «Локо» мне положат 120 тысяч! Это был 2007 год. Я чуть под стол не скатился. Но в итоге я все же выбрал Газзаева. В моем понимании он был круче Бышовца, который тренировал «Локомотив».

– Почему с ЦСКА в итоге не срослось?

– Мне потом это так объяснили: приехали ребята из Подольска и попросили у Евгения Ленноровича Гинера кэш им скинуть, потому что они якобы работали с Сафоновым, Гинер посоветовал им отдохнуть. Вроде как речь шла о миллионе евро. В общем, вернулся я обратно в Пермь.

– Кого из тренеров, с кем работал, можешь выделить со знаком плюс, а кого – с минусом?

– Со знаком плюс – Леонида Слуцкого. Хотя он оштрафовал меня на пять тысяч баксов ни за что. Никогда ему этого не прощу. (Смеется.) После Слуцкого моя карьера пошла на спад… А со знаком минус – тренера «Тюмени» Константина Галкина. Человек до футбола был дальнобойщиком.

– Нравятся упражнения, которые показывает в самоизоляции Слуцкий, намеревающийся сбросить вес?

– Так он статику делал – и чуть не завалился. Эх… А еще ругал меня, что я с метра в ворота попасть не могу. Да он бы не добежал до этих ворот. Поэтому и был вратарем.