Федун снова призвал завершить сезон, Европа выходит из изоляции, Мозякин идет на сокращение - Советский спорт
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26 апреля 2020 08:00ФутболКузнецов Дмитрий

Федун снова призвал завершить сезон, Европа выходит из изоляции, Мозякин идет на сокращение

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ФЕДУН ОБ ОСТАНОВКЕ РПЛ: ВСЕ РАВНО ЭТО СДЕЛАЕМ

Владелец «Спартака» Леонид Федун снова призвал досрочно завершить футбольный чемпионат страны. Он считает, что надо воспользоваться правом, предоставленным России исполкомом УЕФА.

«Уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице, - заявил вице-президент «Лукойла». - Мы все равно это сделаем, но если не принять решение, то это будет тянуться слишком долго».

Исполком УЕФА разрешил не доигрывать национальные чемпионаты и распределять места согласно промежуточному турнирному положению на момент приостановки сезона тем странам, где власти запретят проведение спортивных соревнований либо сложилась слишком неблагоприятная экономическая ситуация.

Второе условие – уже наш случай. Тем более что каждый доигранный матч без зрителей сулит клубам одни сплошные убытки. Что же до первого условия, то не исключено, что запрет на возобновление РПЛ-2019/20 со стороны властей тоже подоспеет. Как это уже было с хоккейным Кубком Гагарина. Чем футболисты лучше?

27 апреля пройдет видеоконференция руководителей клубов РПЛ с участием представителей РФС. Там и обсудят вопрос.

ЕВРОПА ГОТОВА ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

Европа тем временем постепенно начинает выходить из карантина. Кое-где уже начинают заниматься спортом.

В Англии футболисты лондонского «Арсенала» вернутся к тренировкам на следующей неделе. Занятия пройдут на базе команды в Колни, хотя в Великобритании пока действует режим изоляции.

Клуб предусмотрел все необходимые меры безопасности: игроки будут добираться до базы в индивидуальном порядке и сразу отправляться на тренировочные поля; все другие здания центра в это время будут закрыты; после тренировки футболисты вернутся домой, не принимая душ и не обедая.

В Испании председатель правительства Педро Санчес заявил, что если сохранится положительная динамика в ситуации с распространением коронавируса, то со 2 мая людям разрешат гулять и заниматься спортом. В случае отсутствия распространения инфекции последуют новые послабления.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал даже о санкциях, предусмотренных к футбольным командам, если они откажутся играть. Клубу будет засчитано техническое поражение, подвергнется наказанию и конкретный игрок, который будет против выхода на поле.

Ла Лига не рассматривает вариант досрочного завершения сезона из-за больших финансовых убытков в этом случае - до миллиарда евро. Игра без зрителей обернется для испанских клубов потерей 350 миллионов.

В Чехии власти страны приняли решение открыть границы для своих граждан. Жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Заработали фермерские рынки и автосалоны, скоро ждут открытия небольших магазинов. С 8 июня планируется снять запрет на проведение спортивных мероприятий с участием до 50 человек. Причем, если все пойдет хорошо, то футбольный чемпионат может возобновиться уже 25 мая. С 11-го числа клубы вернутся к полноценным тренировкам.

«МАГНИТКА» И МОЗЯКИН ПОЧТИ ДОГОВОРИЛИСЬ

Первый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков сообщил о ходе переговоров с нападающим Сергеем Мозякиным.

«Мы пришли к пониманию по общим цифрам по зарплате, – рассказал Ласьков. – Раздавать бонусы просто так, как это делалось раньше, не будем. Игрок должен быть нацелен на какой-то результат. Это нюансы, я думаю, в понедельник - вторник мы их уладим».

Ранее сообщалось, что клуб предлагал Мозякину 40 миллионов рублей за сезон, в то время как игрок рассчитывал заработать намного больше. По предыдущему контракту капитан «Металлурга» получал 180 млн в год и ответил отказом на первое предложение клуба по новому соглашению. Однако сейчас он уже готов ужаться в своих требованиях, причем довольно серьезно. А «Магнитка» назвала последнюю цифру – 60 млн.

Что, впрочем, было прогнозируемо. Лучшие годы 39-летнего ветерана далеко в прошлом, а экономическая ситуация и введенный с нового сезона потолок зарплат в КХЛ в 900 млн рублей не позволяют клубам как раньше сорить деньгами.

Мозякин - лучший бомбардир в истории КХЛ. Дважды в составе «Магнитки» он завоевывал Кубок Гагарина - в 2014 и 2016 годах, а всего провел в уральском клубе девять лет.

ФАЗЕЛЬ О ПЕРЕГОВОРАХ С НХЛ

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о ходе переговоров с НХЛ.

«До начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мы наладили очень хороший диалог по поводу возможного участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх в Пекине, – сообщил Фазель. – В данный момент мы не знаем, каким будет следующий сезон в НХЛ и в Европе. Мир сейчас сходит с ума. Никто не знает, будут ли игроки НХЛ представлены на Олимпиаде. Посмотрим, сколько денег потеряет НХЛ, что будет в Китае. Нынешняя ситуация дает возможность объединиться. Думаю, следующей весной мы узнаем, будут ли хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпийских играх».

Что-то подсказывает, что если в докоронавирусную эпоху НХЛ не спешила ехать на Игры, то теперь затащить ее на другой конец света, в страну, которая обречена на многие годы ассоциироваться с COVID-19, будет совсем проблематично. Впрочем, мы хорошо знаем: то, чего нельзя сделать за большие деньги, можно сделать за очень большие.

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