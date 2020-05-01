Виктор Булатов: Шюррле – не потеря для «Спартака», Тил уплаченное не отобьет Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов – о формировании команды.

Экс-хавбек «Спартака», а ныне главный тренер смоленского футбольного клуба «Красный-СГАФКСТ» Виктор Булатов в интервью газете «Рабочий путь» высказал мнение по поводу перемен в составе красно-белых.

«Уход Шюррле? По трем первым матчам, которые немец провел за «Спартак», было видно, что к нам приехал мастер. Боевая единица. Он мог стать украшением нашего чемпионата. Но, видимо, обнаружились скрытые проблемы со здоровьем и это помешала немцу поддерживать стабильно высокий уровень. Поэтому уход Шюррле – это не потеря для «Спартака», а расставание с ним – логичный поступок руководства красно-белых.

Что касается Гуса Тила, то он потраченные 18 миллионов евро не отбил и вряд ли отобьет.

Омолодить основной состав Глушаковым и Комбаровыми? В прежнем коллективе они играли важную роль. Наверное, и сейчас на них стоит ставить крест и называть «старыми». Вероятно, что они бы не испортили нынешнюю ситуацию в «Спартаке». Но, что сделано, то сделано. Сейчас их в команде нет», - сказал Виктор Булатов в интервью Андрею Петухову.