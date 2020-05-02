Бундеслига ждет ответа Меркель, в НХЛ уезжают еще трое, а у жены Овечкина от вируса умер дед

ФУТБОЛ В ГЕРМАНИИ МОГУТ ВОЗОБНОВИТЬ 15 МАЯ

Спортивный мир с замиранием сердца ждет известий, когда кто-нибудь и где-нибудь возобновит хоть какие-то соревнования. Особенно болезненно на этом фоне было воспринято недавнее решение Франции не доигрывать свой футбольный чемпионат. Добавили было пессимизма плачевной ситуации в Германии, где отложили возобновление чемпионата бундеслиги, намеченное на 9 мая. Но, возможно, все не так трагично, и у немцев все же получится вернуться на футбольное поле в ближайшее время.

Сезон в чемпионате Германии могут возобновить уже 15 мая. Немецкая футбольная лига (DFL) считает эту дату реалистичной. Решать вопрос будут на самом верху - с участием федерального канцлера Ангелы Меркель. Одним из главных аргументов сторонников возобновления футбольных матчей является то, что турнир предоставляет людям тысячи рабочих мест.

Меркель и главы федеральных земель в четверг обсудили воздействие пандемии коронавируса на страну. Глава канцелярии федерального канцлера Хельге Браун должен представить проект резолюции на следующем собрании 6 мая. В этот день правительство примет решения по школам, детсадам и спортивным мероприятиям.

Бундеслига уже полностью проработала вопросы безопасности участников матчей. Накануне игр футболисты будут изолированы в гостиницах и проходить тесты, результаты которых станут пропуском для участия в матчах. Каждая из команд будет приезжать на стадион на трех автобусах для соблюдения безопасной дистанции. Рукопожатия перед матчами запретят. Спортсмены будут дважды в неделю проходить проверку на коронавирус и питаться в своих номерах.

Нам же остается надеяться, что все у немцев 15 мая получится. Однако это как раз тот случай, когда уместно сказать: пока не увижу – не поверю.

ЗУБ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С «ОТТАВОЙ»

В первый день мая в КХЛ официально открылись переходы, и клубы лиги расстались с десятками игроков. Не все из них останутся играть в России. Все новые и новые хоккеисты продолжают уезжать за океан.

«Оттава» официально объявила о подписании контракта с Артемом Зубом. Канадский клуб заключил с защитником СКА и сборной России однолетнее соглашение новичка. «Мы рады, что Артем решил продолжить карьеру в НХЛ, в Оттаве. Он умный защитник оборонительного плана, хорошо контролирует шайбу. Богатый международный опыт поможет ему адаптироваться к североамериканскому стилю», - прокомментировал подписание соглашения генеральный менеджер «сенаторов» Пьер Дорион.

Контракт 24-летнего игрока со СКА был рассчитан до 30 апреля 2020 года. В минувшем сезоне Зуб провел 58 матчей и набрал 22 (13+9) очка.

Хоккеист рассказал, почему решил подписать контракт с «Сенаторз». «У меня были разные предложения, но мы на семейном совете решили остановиться на «Оттаве». На наш взгляд, там более подходящие условия для моего развития», - приводит слова Зуба пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий Дамир Жафяров также продолжит карьеру в североамериканском клубе. «Жафяров уезжает в НХЛ. Клуб еще не определен», - заявил агент игрока Шуми Бабаев. В минувшем сезоне 26-летний форвард выступал за нижегородское «Торпедо».

Еще один форвард из КХЛ - Арсен Хисамутдинов подписал контракт с «Монреаль Канадиенс». Как сообщает пресс-служба «Монреаля», соглашение с 22-летним нападающим рассчитано на два года. Хисамутдинов провел за «Нефтехимик» 41 матч, набрав 8 (3+5) очков. Игрок был выбран «Канадиенс» в шестом раунде драфта-2019 под общим 170-м номером.

КОРОНАВИРУС ПОДХВАТИЛИ ЛЮДИ ИЗ СБР И ВРАЧ БАСКЕТБОЛЬНОГО ЦСКА

Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков госпитализированы с коронавирусом. С 2009 года Якушев входит в правление Союза биатлонистов России. В 2005 - 2018 годах он был губернатором Тюменской области, а Минстрой возглавил в мае 2018-го. Напомним, что 30 апреля коронавирус был выявлен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Положительный тест на коронавирус также сдал первый вице-президент и член правления СБР Алексей Нуждов. 52-летний функционер отказался от госпитализации и будет лечиться дома.

Врач баскетбольного ЦСКА помещен в Коммунарку с коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 сдал Роман Абжелилов. «Мы все переживаем за Романа, желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения домой», - сообщает пресс-служба клуба.

СУПРУГА ОВЕЧКИНА ПОТЕРЯЛА ДЕДУШКУ

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила, что умер ее дед. По ее словам, причиной смерти 91-летнего Юлия Векслера стали последствия заболевания коронавирусной инфекцией.

«Сегодня от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный коронавирус. К сожалению, организм просто не справился. Знаю, как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком. Покойся с миром», - написала Шубская в своем инстаграме.

Супруги Овечкины ждут второго ребенка. И снова мальчика. Первенец, Сергей, появился на свет в августе 2018 года.

Наши соболезнования и крепкого здоровья детям. Берегите себя.