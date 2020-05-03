Шалимов и Безус – Эллы-людоеды футбола России и Украины

Словарный запас героини «12 стульев», напомним, составлял 30 слов. И их вполне хватало, чтобы выразить любую мысль или эмоцию.

Словарный запас 51-летнего Шалимова и 29-летнего Безуса гораздо больше. Что оба и попытались доказать 3 мая 2020 года в своих глубокомысленных монологах, наделавших шума в футбольном сегменте интернета. Вот только по какому поводу шум? Что, собственно, сказали спикеры?

Итак, Шалимов:

– Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Не знаю, те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте, начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?

А теперь Безус:

– Ситуация такая: Россия напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России. Как можно туда ехать, приносить людям радость? Это моя позиция. Я так бы не сделал. Но эта тема заелась. Все говорят – я бы не поехал, кого ни спроси. Все потом хвалят – вот красавец. Это пиар-новость. Я так считал и считаю, что можно в другом месте заработать.

...Самое интересное, когда журналисты попытались докопаться до смысла сказанного Шалимовым, тот ответил: «Кто не понял мой пост, пусть гадает сидит». Любопытно, а что бы ответил Безус?..

Мы тем временем сидим, гадаем. Впору звонить двум Виталиям – Мутко и Кличко. Может, они помогут разобраться?..

Нет, ну, честное слово, какие еще бомжи? Какой пиар? Люди футбола: что это было?!

Не иначе, открыт очередной новый симптом коронавируса?