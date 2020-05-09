Кричал «Слава Украине!», теперь чуть не убил жену. Экс-спартаковец Вукоевич опять угодил в скандал

Итак, что же произошло на этот раз. В отношении главного тренера молодежной сборной Хорватии заведено уголовное дело по обвинению в угрозах физической расправы над женой и ее семьей. Вукоевича арестовали в ночь с 7 на 8 мая. Следующий день он провел в полицейском участке, после чего его выпустили на свободу под залог и подписку о невыезде.

Жалобу на начинающего футбольного тренера подала семья его супруги Андреи Чупор, бывшей мисс Хорватия, на которой Вукоевич женился в октябре 2016 года в Церкви Иоанна Крестителя в Загребе. Кстати, одним из гостей свадьбы стал скандально известный агент Здравко Мамич, который до этого получил реальный тюремный срок за махинации с контрактами игроков загребского «Динамо», но скрылся от правосудия в Боснии и Герцеговине, отказавшейся выдавать его обратно в Хорватию.

Что ж, теперь реальный срок светит уже Вукоевичу. Согласно жалобе, он вернулся домой поздно вечером в состоянии алкогольного опьянения и угрожал убить не только жену, но также ее мать и сестру. Когда Андрея попыталась позвонить в полицию, он вырвал у нее телефон и сильно толкнул. С 9 мая ему запрещено приближаться к супруге на расстояние 200 метров. По словам адвоката Николая Мандича, Вукоевич нашел себе временное жилье, где будет находиться в период следствия. Его поведение уже осудила Федерация футбола Хорватии, которая наверняка разорвет с ним контракт наставника молодежки, а пока ждет «уточняющей информации».

Это не первый скандал с участием Вукоевича, сделавшего вполне успешную футбольную карьеру. Напомним, на его счету 55 матчей за национальную сборную, четыре титула чемпиона Хорватии в составе загребского «Динамо», более 150 матчей и несколько национальных трофеев с киевским «Динамо». Проблемы у Огнена начались, когда он в 2014 году вернулся в Загреб и не нашел общий язык с тогдашним главным тренером сильнейшего клуба страны Зораном Мамичем (младшим братом упомянутого выше афериста, также замешанным в деле о хищениях).

Этому предшествовала неудачная аренда из Киева в «Спартак», за который Вукоевич при Валерии Карпине провел всего 9 официальных игр. Мамич не слишком доверял бывшей звезде, маринуя Огнена на скамейке. Конфликт достиг апогея в заключительном матче чемпионата Хорватии, когда тренер отказался выпускать Вукоевича на замену, чтобы тот смог попрощаться с фанатами, которые скандировали с трибун «Оги! Оги!» Мамич демонстративно подозвал к себе резервного вратаря Марко Микулича, чтобы тот провел на поле заключительные минуты. И тут в ситуацию… прямо из VIP-ложи вмешался старший брат тренера (тот самый скрывающийся сейчас в Боснии Здравко). Под его давлением Вукоевич все-таки отыграл концовку прощального матча с «Риекой». А Мамич-младший в знак протеста за 10 минут до финального свистка ушел в раздевалку.

...Отыграв потом еще пару сезонов в Австрии, Вукоевич устроился скаутом в почти родное для него киевское «Динамо». А затем в свой штаб его пригласил и будущий тренер-герой ЧМ-2018 Златко Далич. Правда, тот серебряный для хорватской сборной турнир завершился для Вукоевича досрочно. Его отправили домой после победы в Сочи над Россией в четвертьфинале. В раздевалке Вукоевич вместе с другим бывшим футболистом киевского «Динамо» Домагоем Видой прокричали в камеру «Слава Украине!» В ФИФА восприняли это попавшее в СМИ видео как политическую провокацию. И хотя впоследствии выяснилось, что Вида и Вукоевич всего лишь общались со своими знакомыми в Киеве в рамках приватной беседы по скайпу, скауту это стоило дисквалификации и штрафа в 15 тысяч швейцарских франков.

Впрочем, в федерации Хорватии на Вукоевича зла долго не держали. В 2019 году он получил назначение в молодежку. И даже провел с командой один официальный матч – в Загребе против Франции (1:1). А вот будет ли у Вукоевича-тренера следующая игра и когда, теперь большой вопрос…