Головин поспорит с Мбаппе, Марадона круче Месси, 11 русских в лучших тройках клубов НХЛ

ГОЛОВИН ВОШЕЛ В СПИСОК ЛУЧШИХ ПЛЕЙМЕЙКЕРОВ

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в список номинантов на звание лучшего плеймейкера прошедшего сезона чемпионата Франции. В число кандидатов также попали Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Димитри Пайет из «Марселя» и Флоран Молле из «Монпелье».

«Нестабильность в «Монако», сменившего трех главных тренеров менее чем за два года, не способствовала адаптации лидера российской сборной к лиге 1. Но в ногах Головина магия. И если ему все еще не хватает эффективности в завершении атак, то он сумел зарекомендовать себя как плеймейкер – 163 точных передачи на чужую половину поля, на 81 пас больше, чем любой другой игрок команды», - отметило L'Equipe заслуги нашего легионера.

Победитель будет определен с помощью голосования среди читателей французского издания. Понятно, что шансов на успех у бывшего армейца не слишком много, когда ему противостоит один из лучших игроков мира Мбаппе. Но сам факт попадания в столь солидную компанию уже заслуживает внимания.

ПРЕЗИДЕНТ «ЛИОНА» ХОЧЕТ ВОЗОБНОВИТЬ ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Лион» пройдет в августе. Игра намечена на 7-е число в Турине и состоится без зрителей.

При этом Ола отметил, что клуб предпринимает юридические действия с целью добиться возобновления чемпионата Франции, который был завершен досрочно после решения президента страны Эммануэля Макрона и правительства о введении запрета на массовые мероприятия до 1 сентября. По мнению босса «Лиона», его клуб и другая французская команда, принимающая участие в еврокубке - «ПСЖ», будут «уничтожены подготовленными командами». Имея в виду то, что соперники уже приступили к тренировкам и намерены доиграть свои национальные первенства.

Напомним, что первый матч между «Лионом» и «Ювентусом» завершился домашней победой французов - 1:0.

Тем временем итальянские команды выходят из карантина. Футболисты «Милана», находящиеся в расположении клуба, сдали тесты на коронавирус. Среди игроков и сотрудников первой команды не было получено ни одного положительного отчета о случаях Covid-19. Команда продолжит индивидуальную подготовку на тренировочной базе клуба.

ФАРЕРЫ НАЧАЛИ ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Полку стран, в которых возобновился спорт, прибыло. 9 мая прошли первые матчи чемпионата Фарерских островов. В первом туре сезона «Рунавик» обыграл на своем поле «ТБ/ФКС/Ройн» со счетом 3:1, а «ХБ Торсхавн» дома взял верх над «Стреймуром» - 1:0. «Скала Итроттарфелаг» уступил «Фуглафьердуру» - 1:2, а «Клаксвик» - «Б36 Торсхавну» - 0:2. «АБ Аргир» и «Викингур» сыграли вничью 0:0.

Чемпионат Фарерских островов стал шестым в мире после первенств Белоруссии, Туркмении, Никарагуа, Тайваня и Южной Кореи, которые проводятся в настоящее время.

МЕССИ – ВЕРШИНА, НО ЛУЧШИЙ - МАРАДОНА

Пока основной спорт стоит на паузе, во всем мире проводят всевозможные опросы, чтобы хоть как-то наполнить спортивной тематикой информационное пространство. Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро считает, что Лионеля Месси нельзя сравнивать с Диего Марадоной.

«Я очень уважаю Месси. Для нового поколения он один из лучших, но Марадона другой, потому что футбол был иным, - приводит слова знаменитого итальянского защитника Football Italia. - Его сильно пинали, но он всегда сохранял контроль, был несгибаемым. Месси - вершина, но Марадона - это другой мир. Никогда не видел Пеле, но я смотрел Марадону, в течение семи лет видел каждую игру. Он не один из лучших, он – лучший».

Свой выбор в пользу Марадоны сделал также президент Аргентины Альберто Фернандес.

«Есть спор о Месси и Марадоне, однако полагаю, что это несправедливый спор. В те времена, когда играл Марадона, важны были лидеры в командах, и он был главным. Он делал невероятные вещи. Пусть фанаты Месси не обижаются, но сегодня другой футбол. Марадона — лучший игрок, которого я видел», — цитирует Фернандеса TNT Sports.

Что касается сегодняшних подвигов Диего, то он стал участником акции, которая призвана помочь жителям неблагополучного района на окраине Буэнос-Айреса на фоне эпидемии коронавируса. Марадона предоставил в благотворительных целях свою футболку с автографами с победного для сборной Аргентины чемпионата мира-1986. Футболка будет разыграна среди тех, кто внес наибольшие пожертвования. В результате было собрано 90 кг продуктов питания, защитные маски для лица и антисептики, которые будут направлены жителям района Рене Фавалоро.

Другая звезда мирового футбола экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал игроков, которые, по его мнению, заслужили за свою карьеру «Золотой мяч», но не были удостоены этого приза. Это итальянцы Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини и Франческо Тотти, испанец Рауль и бывший партнер Роналдо по «Реалу» и чемпионской сборной Бразилии Роберто Карлос.

Сам Роналдо дважды удостаивался «Золотого мяча» — в 1997 и 2002 годах.

ОВЕЧКИН И СЕМИН В ЛУЧШЕЙ ТРОЙКЕ «ВАШИНГТОНА»

Авторитетный американский спортивный канал ESPN решил определить лучшие тройки нападения клубов НХЛ за последние 30 лет. В их составы вошли 11 наших игроков.

У «Вашингтона» атакующее трио мечты составили Александр Овечкин, Александр Семин и швед Никлас Бэкстрем. В 2007 - 2009 годах эта тройка набрала 571 очко. Овечкин и Бкэстрем до сих пор защищают цвета «Вашингтона», а Семин в 2015-м вернулся в КХЛ. В прошедшем сезоне он набрал 38 очков в 50 матчах за «Витязь».

Лучшей тройкой «Детройта» с 1990 года названо русское звено Вячеслав Козлов - Игорь Ларионов - Сергей Федоров. Любопытно, что американцы сравнили игру нападающих «Красных Крыльев» с музыкой Чайковского.

Из российских легионеров в ведущих звеньях своих клубов также оказались Виктор Козлов и Павел Буре (оба — «Флорида Пантерз»), Александр Могильный («Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс»), Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»), Алексей Ковалев («Нью-Йорк Рейнджерс») и Дмитрий Квартальнов («Бостон Брюинз»).