В бундеслиге уже целуются, Слуцкий и Семак за Семина, коронавирус в «Локомотиве» - Советский спорт
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17 мая 2020 08:00ФутболКузнецов Дмитрий

В бундеслиге уже целуются, Слуцкий и Семак за Семина, коронавирус в «Локомотиве»

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

НЕМЦЫ ВЕРНУЛИ ФУТБОЛ, И ХОЛАНД СНОВА ЗАБИВАЕТ

В субботу вернулся большой футбол! Немецкая бундеслига провела первые матчи после двухмесячного карантина, и тут же послышались с разных сторон восторженные голоса одобрения и поддержки. Не преминул воспользоваться моментом, конечно, и главный чиновник европейского футбола президент УЕФА Александер Чеферин.

«Мы доверяем немцам! Их власти очень серьезны. Я считаю, это хороший знак. Это не только футбол. Речь идет о людях, страдающих депрессией. Мы заперты, существует так много неопределенностей. А футбол возвращает жизнь на привычный уровень, приносит позитивную энергию. Сидеть дома легче, если ты можешь смотреть спортивные соревнования», - заявил он.

Кто бы сомневался в том, что с футболом жить будет веселее. Однако пока федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не приняла жесткое, непростое, но поистине мужское решение – футболу быть, где были те, кто мужчинами является по паспорту? Почему так произошло, что женщина вернула нам любимую игру, а сильный пол оказался в заложниках бесконечных страхов и пересудов в разных странах?

Сколько было нареканий в адрес тех, кто стоял за возвращение игры. Хотя, казалось бы, здравый смысл должен был подсказывать: если разрешено работать метро и общественному транспорту, рынкам и магазинам, как может футбол без зрителей быть большим риском при распространении вируса.

Что до самой игры, то первый гол большого коронавирусного футбола забил нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Сделал это 19-летний норвежский вундеркинд, который, похоже, постепенно обретает статус суперзвезды, на 29-й минуте матча с «Шальке». Его партнеры забили еще три и завершили дело разгромом. У Холанда это десятый гол в девяти играх чемпионата! С учетом Кубка страны и Лиги чемпионов он наколотил уже 13 голов в 12 матчах. Так быстро достичь этой отметки в немецком клубном футболе ранее удавалось только Клаусу Матишеку в «Вердере», и было это 55 лет назад.

Другие результаты: «Лейпциг» – «Фрайбург» – 1:1 (0:1), «Хоффенхайм» – «Герта» – 0:3 (0:0), «Аугсбург» – «Вольфсбург» – 1:2 (0:1), «Фортуна» – «Падерборн» – 0:0.

Любопытно, что защитник «Герты» Анга Дедрик Боята поцеловал партнера по команде Марко Груича, когда гости из Берлина отмечали автогол Кевина Акпогумы. Бельгиец тем самым нарушил правила социальной дистанции, но руководство лиги не станет подвергать его наказанию. «Мы всего лишь давали рекомендации клубам относительно празднования голов, поэтому санкции не нужны», — подчеркнул представитель бундеслиги. Ну и славненько, при таком отношении чиновников к делу есть шанс, что футбол будет жить.

СЛУЦКИЙ ВОЗМУЩЕН ТЕМ, КАК ИМЕННО УВОЛИЛИ СЕМИНА

Уволенный в четверг из «Локомотива» Юрий Семин на своей странице в инстаграме опубликовал нарисованную поклонниками московского клуба картинку с надписью «No Semin, No Party». Палыч сопроводил ее сообщением, что ответит на вопросы болельщиков после окончания действия контракта с клубом.

«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!» — написал тренер, трижды приводивший «Локомотив» к победе в чемпионате.

С нетерпением ждем выступление почетного железнодорожника. Оно наверняка будет огненным. А пока раздаются все новые и новые голоса в его поддержку. В субботу к «акции» присоединились главный тренер «Зенита» Сергей Семак, а также его коллега из «Рубина» Леонид Слуцкий, который возмутился, прежде всего, тем, как это было сделано.

«Не сам факт, потому что тренеров меняют, и мы всегда первая жертва любых обстоятельств, это правила игры, мы выбрали эту профессию. Но меня возмущало, как когда-то «Кубань» рассталась с Гончаренко, и я активно выступал на этот счет, какие формулировки делались. И здесь, когда условно говорится, что за комментариями обращайтесь к известному инсайдеру, а на следующий день клуб официально выпускает пресс-релиз… Юрий Палыч заслужил, как никто, уважения, огромных почестей своим результатом и преданностью клубу. Надо хотя бы пытаться сделать все для того, чтобы расставания прошли максимально безболезненно, учитывая трагичность и всю сложность ситуации», - заявил экс-наставник сборной России.

ФАРФАН ЛЕЧИТ КОРОНАВИРУС, А МЕССИ НЕ ХОЧЕТ О НЕМ ДУМАТЬ

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан стал первым игроком российского футбола, заразившимся коронавирусом. К счастью, заболевание позволяет легионеру лечиться в домашних условиях, несмотря на то, что, по некоторым данным, у него выявлена пневмония. Перуанец пропустил в сезоне ряд матчей из-за травмы, а с 22 марта находился на самоизоляции в своем подмосковном доме.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о заражении игрока. По оценкам медиков, вернуться к тренировкам Фарфан сможет не раньше, чем через три-четыре недели.

Тем временем о ситуации с коронавирусом высказался лидер «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец отметил, что с нетерпением ждет возвращения турниров.

«Знаю, что будет непривычно выходить на поле без зрителей. Когда-то я играл при пустых трибунах, мне показалось это странным. Посмотрим, как все будет. Риск заражения есть везде. Когда ты выходишь из дома, уже возникает опасность. Так что не стоит много думать об этом. Важно соблюдать протоколы и принимать все возможные меры профилактики. Возвращение к тренировкам – первый шаг, однако нам нельзя расслабляться», – заметил Месси.

ЗАГИТОВОЙ ДАЮТ ШАНС ВЕРНУТЬСЯ

Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой.

Последний раз олимпийская чемпионка Пхенчхана участвовала в соревнованиях 7 декабря в Турине. Тогда Загитова неожиданно заняла в произвольной программе последнее место, смазав шесть прыжков, и вскоре объявила, что берет паузу в выступлениях. С тех пор никаких вестей о ее возвращении не было.

Причин включения Загитовой в список может быть две. Возможно, исполком ФФККР владеет информацией, что Алина действительно собирается вернуться, хотя нельзя исключать, что федерация таким образом решила просто дать ей шанс – своего рода приманку. Тем более, что шанс этот – скорее всего, последний. В олимпийском сезоне вряд ли кто-то захочет заниматься благотворительностью.

Что сегодня точно можно сказать, так это то, что вопрос с возвращением Загитовой все еще открыт.

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