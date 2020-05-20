«Химки» на грани катастрофы, Карякин творит чудеса, в «Динамо» – пятеро зараженных - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2020 07:56ФутболЧикирис Олег

«Химки» на грани катастрофы, Карякин творит чудеса, в «Динамо» – пятеро зараженных

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

КАРЯКИН ЛИДИРУЕТ НА ТУРНИРЕ КАРЛСЕНА

Вторник оказался бедным на позитив, но начать наш обзор хотелось бы с чего-то положительного. К таким событиям, несомненно, нужно отнести старт очередного турнира по быстрым шахматам, организованного компанией чемпиона мира Магнуса Карлсена. Ну а позитив в квадрате - то, что после первого дня (то есть после четырех туров) в соревновании лидирует наш экс-претендент на шахматную корону Сергей Карякин. Лидирует он, правда, не один, а вместе с Карлсеном, Накамурой и К, но и такое положение вещей радует не на шутку. Во-первых, потому что наши гроссмейстеры на последних турнирах откровенно разочаровывали. Во-вторых, потому что сам Сергей уже давно не давал повода говорить о себе в восторженных тонах. Примерно с того самого матча с Карлсеном за шахматную корону. А было это уже три с половиной года назад...

Вчера Карякин играл выше всяких похвал. Точнее, начал ниже похвал, проиграв Накамуре, но потом стал творить чудеса, а его мат черными И Вею нужно увидеть всем, кто хоть немного любит шахматы. Блеск! Сегодня Сергей играет с двумя другими российскими участниками турнира - Александром Грищуком и Даниилом Дубовым, а также с Уэсли Со и Алирезой Фирузджей. Будет непросто...

В «ДИНАМО» ЭПИДЕМИЯ

Еще не пандемия, конечно, но тоже неприятно. В воскресенье игроки футбольного «Динамо» прошли медицинское обследование со сдачей тестов на коронавирус. Результаты не обрадовали: пробы трех игроков - вратаря Дэвида Сангаре, защитника Романа Евгеньева и нападающего Сильвестра Игбуна - оказались положительными. Также коронавирус ранее был обнаружен у тренера вратарей Дмитрия Изотова и директора медицинского департамента клуба Алексея Плескова.

В итоге клуб вынужден был выступить с официальным заявлением, уточнив, что «коронавирус в активной фазе выявлен у Романа Евгеньева, он будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций.  У двух представителей клуба - пограничные значения показателей теста, в этих случаях для окончательных выводов необходимо изучить динамику с помощью повторных анализов. Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что они переболели COVID-19 в прошлом, на данный момент имеют устойчивый иммунитет и не являются переносчиками вируса. Тем не менее, все четверо сейчас соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов, которые запланированы на самое ближайшее время».

На данный момент планирование тренировочного процесса команды приостановлено как минимум до получения результатов повторного тестирования.

«ХИМКИ» ВМЕСТО РПЛ ОТПРАВЯТСЯ В ПФЛ?

Подмосковный клуб весь сезон испытывал финансовые проблемы, при этом все же сумел добиться права на повышение в классе. Однако пока все идет к тому, что вместо повышения клуб пойдет на понижение, а быть может, вообще прекратит свое существование (вероятность этого также исключать нельзя). Ведь чтобы пройти лицензирование в РПЛ, нужно иметь бюджет не менее 350 миллионов рублей (с такими доходами, понятно, можно разве что бороться за выживание). У клуба же сейчас есть лишь треть от необходимой суммы, а этого мало даже для ФНЛ. Если «Химки» в ближайшее время не найдут спонсора, то не исключено, что вместо перехода в РПЛ они опустятся в ПФЛ. А быть может на какое-то время (или даже насовсем) прекратят свое существование, пополнив подмосковное кладбище профессиональных футбольных клубов...

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