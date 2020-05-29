Пальцы, уши и пощечины. Десять крутых фото о спорте

Очень часто приходится слышать: ну, как можно сравнивать, к примеру, Пеле, Марадону с Роналду, Месси? И дело ведь не в том, что они из разного теста сделаны или по-разному к главному делу своей жизни относятся. Просто их время пришлось на столь разные эпохи, что кто-то не может уже сравнить свои оставшиеся в памяти воспоминания с восторгом от того, что видит сегодня, а кто-то и вообще не застал на поле иных из упомянутых персон.

В некоторых случаях хоть какое-то представление можно получить по обрывкам старых репортажей, а то и вовсе по кинохронике. Но разве это дает возможность сравнить полноценно спортсменов той эпохи и нынешних? И тем не менее, надо признать: хорошо, что кино-, видео- и фотообъективы запечатлели их. А некоторые из спортивных видеороликов сами по себе стали достойным шедевром. О видео еще придет время поговорить – давайте для начала о фото.

Ясно, что каждый, кто будет составлять свой хит-парад лучших и самых ярких фотографий о спорте, будет пристрастен. У каждого свои любимые герои. Мы не настаиваем на своей правоте, но рекомендуем обязательно доскроллить статью до конца, потому что там вас ждет еще важный бонус.

Сегодня фотография о спорте – не просто искусство, а техническая необходимость. 12 лет назад на играх в Пекине американский пловец Майкл Фелпс всю дистанцию неожиданно проигрывал сербу Милораду Чавичу. Тот самый непобедимый Фелпс отставал на финише стометровки баттерфляем! Команда Чавича праздновала победу. И только фотографии позволили убедиться, что пальцами Фелпс коснулся бортика все-таки раньше.

Фелпс (слева) обходит соперника на полфаланги пальца.

А эта история, похоже, никогда не забудется. Это ведь та самая история с откусанным ухом!

Минуло почти 23 года уже… Лас-Вегас, второй бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Тайсон, проигравший в первом бою, только что укусил соперника за ухо. Сейчас уже не важно, что после этого боя его оштрафовали, а потом даже дисквалифицировали. Уже непринципиально, как сам Тайсон оправдывался (да, если не помните, он обвинил в случившемся самого соперника – мол, он постоянно бил Тайсона головой, и укусить за ухо – это была рефлекторная реакция на неспортивное поведение). Главное – все они вошли в историю. Но больше всего – ухо!

Тайсон (слева), Холифилд (справа). Где в данный момент кусочек уха – не очень понятно.

Это не просто радость на льду. Это обидное для сборной СССР поражение на Играх-80. И ведь проиграли наши мастера не профессионалам, а самым простым студентам. Только что сборная США выиграла у «красной машины» со счетом 4:3. Это еще не финал – это финальный турнир. Дальше американцы переиграют Финляндию, мы – Швецию. Но останемся только с серебром.

Одна из самых звонких пощечин советского хоккея. Проиграна Олимпиада-80.

Очень хотелось, говоря о красоте спортивного фото, обойтись без негатива, но надо же быть честными.

Посмотрите на эти лица: здесь они ещё живы, но через несколько минут будут умирать в страшных муках, в ужасной давке. Не надо думать, что правоохранительные органы черствы и бесчеловечны только у нас – отнюдь нет. Страшная история из Британии, где 96 фанатов «Ливерпуля» погибли из-за действий полиции. Лишь спустя четверть века после произошедшего в 1989 году на стадионе в Шеффилде власти не только признали вину полиции, но и совершили еще одно признание: если бы не полиция, большинство можно было бы спасти.

«Хиллсборо» - одна из самых жутких трагедий в истории футбола.

А вот и Марадона! Если бы в 1986 году на стадионах использовалась бы система VAR, то этот гол в ворота сборной Англии никогда бы в здравом рассудке никто не засчитал. Но на жарком мексиканском солнышке арбитра разморило во втором тайме – и он просто не увидел наглой игры рукой, которая в итоге принесла аргентинцам победу. Сборная дошла до финала и стала во второй и пока что в последний раз в своей истории чемпионом мира, а проходимец и плут, укравший у принципиального соперника победу, стал в интервью говорить о «руке бога».

Рука футбольного бога оказалась рукой мошенника.

Споры о том, кто круче – Пеле или Марадонна – были так же остры, как и споры о Месси и Роналду. Но только играли первые все-так в разные эпохи. Это фото – из 1969 года:

Только что Пеле забил с пенальти свой 1000-й год. Сдержать слезы даже король футбола не может.

Дальше у нас – один из самых травмоопасных видов спорта. Но тут сразу успокоим всех: ни лошадь, ни жокей Жюльен Лепару не пострадали. А фотографу просто повезло оказаться в такой точке!

Один из самых титулованных жокеев мира Жюльер Лепару вылетает из седла в ходе скачек.

Историческое фото. Человек словно оторвался от земли, преодолев гравитацию. И было в том прыжке что-то странное и необычное. Потому и спорят о нем до сих пор. На Олимпиаде в Мехико Боб Бимон летит сразу на 8,90. Предыдущий мировой рекорд отстал сразу на полметра – и это фатастика! В этот момент сложилось все: и эффект среднегорья и легкий попутный ветер, на который тогда не обращали сильного внимания, и конечно же – вдохновение и мастерство. Сам Бимон никогда не приближался больше к этой цифре, а сам рекорд был побит только спустя 23 года!

Даже не верится, что это – прыжок в длину.

Ну, а теперь давайте просто поговорим о красоте. Здесь уже важны не личности спортсменов, а мастерство фотоизображения.

На помосте лондонской Олимпиады-2012 – болгарская гимнастка Сильвия Митева.

Следующее фото – оттуда же. Август 2012 года. Луна на Тауэрском мосту словно встраивается шестым олимпийским кольцом. Оставался год до нераскрывшегося кольца в Сочи. И уж никто близко подумать не мог, что впереди олимпиады без наших легкоатлетов, как в Рио-2016, вообще без сборной России, как в Пхенчхане-2018, или олимпиады, которые и вовсе не состоятся. По крайней мере в назначенные сроки, как в Токио-2020.

Наверное, последняя Олимпиада из тех, что не сопровождались громкими скандалами. Или просто время стирает весь негатив?

Вы хотите делать такие же снимки? А может быть, еще лучше и ярче? Ведь техника не стоит на месте. Только что в России появился смартфон HUAWEI P40 lite Е с тройной камерой! Устройство имеет безрамочный экран с вырезом для фронтальной камеры, яркий дизайн, высокую производительность и мощный аккумулятор для продолжительной работы.

HUAWEI P40 lite E обладает тройной камерой с основным объективом 48 МП и широкоугольной диафрагмой, которые позволяют делать снимки в высоком разрешении. Модель также оснащена ультраширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов, который поддерживает режимы пейзажа, групповых фото и съемку видеороликов, а также имеет дополнительный датчик для глубины резкости.

В режиме HDR три серийных кадра объединяются в один – это позволяет сделать снимок с большим динамическим диапазоном. Этот смартфон также оснащён технологией AI Scene Recognition, которая позволяет камере распознавать около 500 сцен. Кроме того, пользователи могут снимать видеоролики с частотой кадров 480 fps в режиме замедленной съемки – видео замедляется в 16 раз.

Фронтальная камера с искусственным интеллектом размещена в левом верхнем углу безрамочного экрана. Специальный портретный режим делает детализированные селфи, подстраиваясь под особенности лица. Фронтальная камера также поддерживает функцию Face Unlock 2.0 для быстрой разблокировки устройства.