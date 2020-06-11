МОК обнулил хоккеисток за Сочи, а ходоков – за Лондон, Медведева вступилась за транссексуала

ХОДОКИ ЛИШИЛИСЬ ЗОЛОТА ИГР, ХОККЕИСТКИ – РЕЗУЛЬТАТОВ СОЧИ-2014

Российский спорт задним числом лишился очередных медалей Олимпиад и чемпионатов мира. На этот раз отличились со знаком минус легкоатлеты и хоккеистки.

МОК утвердил лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года в спортивной ходьбе на 20 км Ольги Каниськиной. Россиянка ранее нарушила антидопинговые правила, после чего ее результаты были аннулированы по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

На Играх в Лондоне Каниськина заняла второе место вслед за Еленой Лашмановой, которая стала олимпийской чемпионкой. Кроме Каниськиной, за нарушение антидопинговых правил был наказан Сергей Кирдяпкин, победивший на дистанции 50 км.

Легкоатлеты лишены наград, завоеванных и на других крупных соревнований. Каниськина осталась без золота чемпионатов мира 2009 и 2011 годов, а Кирдяпкин - Кубка мира-2012 и ЧМ-2009.

МОК также аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Играх в Сочи в 2014 году. Напомним, что наши спортсменки заняли там шестое место. Комиссия Международного олимпийского комитета признала виновными в антидопинговых нарушениях восемь хоккеисток. Все они пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Еще пятеро россиянок были оправданы CAS.

МЕДВЕДЕВА И ТУКТАМЫШЕВА ПРОТИВ ЯГУДИНА

Олимпийский чемпион Солт-Лейк Сити-2002 в одиночном катании Алексей Ягудин осудил американского фигуриста Адама Риппона, который пожертвовал тысячу долларов чернокожим транссексуалам. Однако у Риппона неожиданно нашлись защитницы в лице российских звезд фигурного катания — Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в инстаграме встали на сторону американца, наехав на Ягудина, назвавшим американца «ошибкой Земли».

Позже, правда, Алексей извинился за свои столь резкие выражения, но Медведева тем не менее отписалась от него в инстаграме. Это сегодня в тренде — защищать афроамериканцев, а если персонаж еще нетрадиционной ориентации — то шансы на «канонизацию» вырастают в разы. Евгения вроде бы недавно стала тренироваться в Канаде, но как-то пугающе быстро приняла тамошнее мировоззрение.

У каждого, конечно, свой взгляд на проблему. Нельзя тут никого осуждать. Однако стоит заметить: выражение «ошибку Земли» можно посчитать оскорблением, вот только Господь не ошибается, когда решает, какого пола человек должен появиться на свет. Ошибаются люди, которые пытаются исправить «ошибку».