ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
МОК обнулил хоккеисток за Сочи, а ходоков – за Лондон, Медведева вступилась за транссексуала
11 июня 07:59
автор: Кузнецов Дмитрий

МОК обнулил хоккеисток за Сочи, а ходоков – за Лондон, Медведева вступилась за транссексуала

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ХОДОКИ ЛИШИЛИСЬ ЗОЛОТА ИГР, ХОККЕИСТКИ – РЕЗУЛЬТАТОВ СОЧИ-2014

Российский спорт задним числом лишился очередных медалей Олимпиад и чемпионатов мира. На этот раз отличились со знаком минус легкоатлеты и хоккеистки.

МОК утвердил лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года в спортивной ходьбе на 20 км Ольги Каниськиной. Россиянка ранее нарушила антидопинговые правила, после чего ее результаты были аннулированы по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

На Играх в Лондоне Каниськина заняла второе место вслед за Еленой Лашмановой, которая стала олимпийской чемпионкой. Кроме Каниськиной, за нарушение антидопинговых правил был наказан Сергей Кирдяпкин, победивший на дистанции 50 км.

Легкоатлеты лишены наград, завоеванных и на других крупных соревнований. Каниськина осталась без золота чемпионатов мира 2009 и 2011 годов, а Кирдяпкин - Кубка мира-2012 и ЧМ-2009.

МОК также аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Играх в Сочи в 2014 году. Напомним, что наши спортсменки заняли там шестое место. Комиссия Международного олимпийского комитета признала виновными в антидопинговых нарушениях восемь хоккеисток. Все они пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Еще пятеро россиянок были оправданы CAS.

МЕДВЕДЕВА И ТУКТАМЫШЕВА ПРОТИВ ЯГУДИНА

Олимпийский чемпион Солт-Лейк Сити-2002 в одиночном катании Алексей Ягудин осудил американского фигуриста Адама Риппона, который пожертвовал тысячу долларов чернокожим транссексуалам. Однако у Риппона неожиданно нашлись защитницы в лице российских звезд фигурного катания — Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в инстаграме встали на сторону американца, наехав на Ягудина, назвавшим американца «ошибкой Земли».

Позже, правда, Алексей извинился за свои столь резкие выражения, но Медведева тем не менее отписалась от него в инстаграме. Это сегодня в тренде — защищать афроамериканцев, а если персонаж еще нетрадиционной ориентации — то шансы на «канонизацию» вырастают в разы. Евгения вроде бы недавно стала тренироваться в Канаде, но как-то пугающе быстро приняла тамошнее мировоззрение.

У каждого, конечно, свой взгляд на проблему. Нельзя тут никого осуждать. Однако стоит заметить: выражение «ошибку Земли» можно посчитать оскорблением, вот только Господь не ошибается, когда решает, какого пола человек должен появиться на свет. Ошибаются люди, которые пытаются исправить «ошибку».

В ПИТЕРЕ ОТВЕТИЛИ ФЕДУНУ

Футбольная общественность продолжает второй день обсуждать решение исполкома РФС о месте проведения полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Напомним, накануне стало известно, что матч состоится в Санкт-Петербурге — и этим выбором крайне недоволен остался босс красно-белых Леонид Федун. Он назвал это продавливанием интересов питерской команды и даже «порекомендовал» назначить на игру судью Вилкова, известного чрезмерной лояльностью к сине-бело-голубым.

Вчера гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на комментарий Федуна, заявив, что никакого повода для столь эмоциональной реакции не было. «А использовать термины из бокса и каких-то боев без правил некорректно», - подчеркнул Медведев.

По поводу приснопамятного арбитра Вилкова бывший зам Алексея Миллера в «Газпроме» заметил, что судей на матчи в Питере не назначают, оставив на совести Федуна подобные высказывания. А также сказал, что «логичный и прецедентный подход возобладал» и что «в регламенте был допущен недосмотр, но исполком подавляющим большинством голосов принял такое решение».

Что ж, до игры еще далеко – она пройдет в июле, а страсти уже накалены до предела. Пожалуй, это будет один из самых горячих матчей доигровки сезона.

РПЛ, КЛУБЫ И «МАТЧ ТВ» ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОКАЗЕ

РПЛ, клубы и телеканал «Матч ТВ» договорились о показе оставшихся игр сезона, рестарт которого запланирован на 19 июня. В этот день пройдут первые матчи 23 тура: «Крылья Советов» примут «Ахмат», а «Сочи» - «Ростов». Другие игры тура будут сыграны 20-го и 21-го числа.

Поскольку на стадионы разрешено пускать не более 10 процентов болельщиков от общего количества мест на трибунах, принято решение о телепоказе игр таким образом, чтобы обеспечить зрителям максимальный эффект присутствия. При этом согласованная ранее между всеми сторонами бизнес-стратегия нарушена не будет.

Помимо «Матч ТВ», все игры можно будет посмотреть в прямом эфире на «Матч Премьер» - премиальный канал покажет их с максимальным информационным освещением. Перед каждым туром будут выходить «Журнал Тинькофф РПЛ», «Эксклюзивное интервью» (большой разговор с игроками и тренерами), а по завершению тура — «Восемь лучших» (рассказ о восьми героях матчей).

Решение о показе большинства матчей в эфире федерального канала касается только оставшихся туров сезона 2019/20.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Роджер Федерер выбыл из тенниса до 2021 годаТоп 10 премиальных авто МосквыТактаров хочет снять Макгрегора в своем фильмеРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с ЕфремовымГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойГуберниев жестко ответил артистам, поддержавшим Ефремова
МОК обнулил хоккеисток за Сочи, а ходоков – за Лондон, Медведева вступилась за транссексуала
МОК обнулил хоккеисток за Сочи, а ходоков – за Лондон, Медведева вступилась за транссексуала
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
11.06.2020 07:59
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
Алана Мамаева: Я сама выбираю позицию. Скоро премьера «Нефутбольных историй»
Алана Мамаева: Я сама выбираю позицию. Скоро премьера «Нефутбольных историй»
«Матч ТВ» покажет многосерийный документальный фильм «Нефутбольные истории» о жизни жен футболистов в России. Цель проекта – показать различия между реальным положением дел и стереотипом, сложившимся о героинях картины в обществе.
10.06.2020 19:07
Футбол
автор: Иванов Сергей
Дмитрий Аленичев: Из моей юношеской сборной некоторые уже завязали с футболом, а кто-то сел в тюрьму
Дмитрий Аленичев: Из моей юношеской сборной некоторые уже завязали с футболом, а кто-то сел в тюрьму
Бывший полузащитник и главный тренер «Спартака» стал собеседником тележурналиста Ильи Казакова в передаче «Футбол России».
10.06.2020 09:48
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски
Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
10.06.2020 08:02
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
Федун погорячился, а РФС сделал все не так. Особое мнение о матче «Зенит» – «Спартак»
Федун погорячился, а РФС сделал все не так. Особое мнение о матче «Зенит» – «Спартак»
Автор «Советского спорта» считает, что вместо «исправления ошибок в регламенте» нашим футбольным властям надо было провести кубковый полуфинал на нейтральном поле.
09.06.2020 21:33
Футбол
автор: Зибрак Артем
В погромах 12 лет назад на Манежке виноваты алкоголь, милиция, реклама и… СМИ
В погромах 12 лет назад на Манежке виноваты алкоголь, милиция, реклама и… СМИ
Еще один взгляд на трагические околофутбольные события 2002 года.
09.06.2020 21:00
Футбол
автор: Славин Виталий
Рай для гастарбайтеров. Что сулит «особый статус» в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана
Рай для гастарбайтеров. Что сулит «особый статус» в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана
Представители трех соседних государств уже с сезона-2020/21 не будут считаться в российском чемпионате легионерами. Объясняем последствия.
09.06.2020 19:58
Футбол
автор: Зибрак Артем
Александр Дюков: При голосовании о месте проведения полуфинала «Зенит» – «Спартак» я воздержался
Александр Дюков: При голосовании о месте проведения полуфинала «Зенит» – «Спартак» я воздержался
Президент РФС подвел итоги очередного исполкома и высказался по всем актуальным футбольным темам.
09.06.2020 17:46
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Шел «Спартак» по кукурузе… Парадоксы Ефремова и Джорджа Флойда
Шел «Спартак» по кукурузе… Парадоксы Ефремова и Джорджа Флойда
Обозреватель «Советского спорта» не понимает, какое отношение к знаменитому футбольному клубу имеет смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. И тут же вспоминает убитого за океаном афроамериканца.
09.06.2020 15:30
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
Андрей Червиченко: Либерал с перебором Ефремов долго к этому убийству шел и все-таки пришел
Андрей Червиченко: Либерал с перебором Ефремов долго к этому убийству шел и все-таки пришел
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о смертельном ДТП с участием известного актера и поклонника красно-белых Михаила Ефремова.
09.06.2020 11:30
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика