«Однажды попросил Газзаева чпокнуть ЦСКА». Футбольные байки от украинца Мили и русского КраСавы

Вот некоторые из рассказанных ими историй.

Савин: - Расскажу о том, как снимался первый выпуск «КраСавы» (популярный канал Савина с миллионом подписчиков. – прим. ред.). Я должен был общаться с рэпером Гарри Топором, фанатом «Зенита». Мы встретились в Питере в ресторане на улице Рубинштейна. Пока час его там ждал, успел «накидаться». Потом он приехал, мы сели, заказали виски. На следующее утро очнулся и понимаю, что вообще ничего не помню, что было накануне. Пересмотрел видео – вижу: я в хлам. Написал Топору: давай переснимем. В итоге реально заново писали интервью с теми же самыми вопросами. Его и увидели пользователи. А первая «версия» - это была полная дичь.

Милевский: - Был в киевском «Динамо» защитник Андрей Несмачный. И в один прекрасный день человек изменился до неузнаваемости. Это произошло, когда команду возглавил Юрий Семин. Несмачный полностью отказался от алкоголя, перестал отмечать праздники, стал нелюдим. Никто не понимал, что случилось. Однажды на его день рождения мы с ребятами перед разминкой выстроились в круг. Семин говорит: давайте поздравим Андрея. А тот: не надо меня поздравлять. Юрий Палыч начал причитать, даже ушел в сторону… Оказалось, Несмачный вступил в секту Иеговы. У них там все строго.

Савин: - Один из самых крутых выпусков «КраСавы» – про «Аланию». При президентстве Валерия Газзаева там было много веселого. Распил бюджета, непонятные футболисты, левые агенты. Короче, клуб умер, а Газзаев сел в Думу. Мы об этом всем и снимали. Шел последний день, оставался один спикер – как раз Валерий Георгиевич. Он позвал меня в Думу дать интервью на камеру, скинул телефон помощницы. А она попросила прийти в пиджаке. Так вот, пиджак-то я надел, а с джинсами промахнулся. На пропускном пункте меня завернули. Пришлось бежать в бутик на Охотном ряду, покупать первые попавшиеся брюки. Прошу продавщицу: быстро пробивайте. Она говорит: молодой человек, надо снять магнит. А мне уже некогда переодеваться. И вот картина: в очереди двадцать человек, я у кассы снимаю штаны и стою в трусах в центре Москвы… В Думу все-таки успел. Но съемки все равно не получились.

Милевский: - Играл в «Динамо» бразилец Родриго. А у меня тогда зарплата была маленькая, только-только начали подпускать к основе, и жил я на базе. Однажды, когда команда отправилась на выезд, а я остался в Киеве, попросил у Родриго его «крайслер» покататься. Он говорит: «На, брат, держи, только на базу потом пригони»… Еду в субботу на Крещатик, смотрю: бензин на исходе. На заправке попросили открыть бак, а я не знаю как. На меня смотрели как на идиота, все смеялись, я даже пропотел… Заправился с грехом пополам, еду дальше, пропускаю бокальчик, потом возвращаюсь домой. А на утро вижу, что жестковато припарковался, номер у бампера стерт. Взял черный маркер, подрисовал цифры. Три получились нормально, а с одной перестарался. Начал поправлять, стало еще хуже… В общем, возвращаю машину на базу, трясусь. Дня два ждал, что влетит от Родриго. А он так ничего и не заметил.