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«Однажды попросил Газзаева чпокнуть ЦСКА». Футбольные байки от украинца Мили и русского КраСавы
12 июня 09:09
автор: Григорьевская Юлия

«Однажды попросил Газзаева чпокнуть ЦСКА». Футбольные байки от украинца Мили и русского КраСавы

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский на своем ютуб-канале обменялся историями из жизни с главным видеоблогером России, экс-нападающим клубов РПЛ Евгением Савиным.

Вот некоторые из рассказанных ими историй.

Савин: - Расскажу о том, как снимался первый выпуск «КраСавы» (популярный канал Савина с миллионом подписчиков. – прим. ред.). Я должен был общаться с рэпером Гарри Топором, фанатом «Зенита». Мы встретились в Питере в ресторане на улице Рубинштейна. Пока час его там ждал, успел «накидаться». Потом он приехал, мы сели, заказали виски. На следующее утро очнулся и понимаю, что вообще ничего не помню, что было накануне. Пересмотрел видео – вижу: я в хлам. Написал Топору: давай переснимем. В итоге реально заново писали интервью с теми же самыми вопросами. Его и увидели пользователи. А первая «версия» - это была полная дичь.

Милевский: - Был в киевском «Динамо» защитник Андрей Несмачный. И в один прекрасный день человек изменился до неузнаваемости. Это произошло, когда команду возглавил Юрий Семин. Несмачный полностью отказался от алкоголя, перестал отмечать праздники, стал нелюдим. Никто не понимал, что случилось. Однажды на его день рождения мы с ребятами перед разминкой выстроились в круг. Семин говорит: давайте поздравим Андрея. А тот: не надо меня поздравлять. Юрий Палыч начал причитать, даже ушел в сторону… Оказалось, Несмачный вступил в секту Иеговы. У них там все строго.

Савин: - Один из самых крутых выпусков «КраСавы» – про «Аланию». При президентстве Валерия Газзаева там было много веселого. Распил бюджета, непонятные футболисты, левые агенты. Короче, клуб умер, а Газзаев сел в Думу. Мы об этом всем и снимали. Шел последний день, оставался один спикер – как раз Валерий Георгиевич. Он позвал меня в Думу дать интервью на камеру, скинул телефон помощницы. А она попросила прийти в пиджаке. Так вот, пиджак-то я надел, а с джинсами промахнулся. На пропускном пункте меня завернули. Пришлось бежать в бутик на Охотном ряду, покупать первые попавшиеся брюки. Прошу продавщицу: быстро пробивайте. Она говорит: молодой человек, надо снять магнит. А мне уже некогда переодеваться. И вот картина: в очереди двадцать человек, я у кассы снимаю штаны и стою в трусах в центре Москвы… В Думу все-таки успел. Но съемки все равно не получились.

Милевский: - Играл в «Динамо» бразилец Родриго. А у меня тогда зарплата была маленькая, только-только начали подпускать к основе, и жил я на базе. Однажды, когда команда отправилась на выезд, а я остался в Киеве, попросил у Родриго его «крайслер» покататься. Он говорит: «На, брат, держи, только на базу потом пригони»… Еду в субботу на Крещатик, смотрю: бензин на исходе. На заправке попросили открыть бак, а я не знаю как. На меня смотрели как на идиота, все смеялись, я даже пропотел… Заправился с грехом пополам, еду дальше, пропускаю бокальчик, потом возвращаюсь домой. А на утро вижу, что жестковато припарковался, номер у бампера стерт. Взял черный маркер, подрисовал цифры. Три получились нормально, а с одной перестарался. Начал поправлять, стало еще хуже… В общем, возвращаю машину на базу, трясусь. Дня два ждал, что влетит от Родриго. А он так ничего и не заметил.

Савин: - Снимали как-то футболистку Катю Тырышкину. Она живет во Франции. В Париже от аэропорта поехал в район Монпарнас. Это такая большая круглосуточная тусовка: наркотики, проститутки, все дела. Поезд до Генгама только в шесть, дай, думаю, заскочу. Часа два ходил по этому оазису разврата. Свободных мест нигде нет. Зашел в последний отель, подключиться к вайфаю. Сижу, коротаю время, глаза уже слипаются. И тут какой-то чувак, узнав, что я из России, говорит: если хочу, могу лечь в лобби прямо на пол. Так и провалялся часа четыре. Через меня сотрудники отеля переступали, носили круассаны. Тот мужик был из Абхазии. Можно сказать, уберег меня от логова геев и всего прочего. Я выспался и в итоге снял отличный выпуск...

Еще один случай. Снимаю видео про Валерия Карпина, и там история, что он нашел футболку, в которой ходил 30 лет назад. А у «Ростова» был матч с армейцами. Накануне игры пишу Валерию Георгиевичу сообщение: чпокните ЦСКА и не забудьте надеть футболку. Проходит время, Карпин не отвечает. Не понимаю, что случилось. «Ростов»-то выиграл, Карпин вроде должен быть довольным… Проверяю телефон и понимаю, что перепутал Валериев Георгиевичей. У меня в книжке Газзаев так же записан. Вот ему то сообщение и ушло. Он его просмотрел, кстати. Представляю, что тогда подумал.

Милевский: - Домашний чемпионат Европы 2012 года. Тренер сборной - Олег Блохин. В команде Андрей Шевченко, Андрей Воронин, Андрей Гусин, Анатолий Тимощук, Саша Шовковский. Летим на чартере с женами в Турцию, за месяц до начала турнира. Жены спереди сели, а мы в карты на галерке играем. Шева пронюхал, бежит в конец салона, забирает у нас пиво и уходит. Анатолич достает из рюкзака еще одну бутылку. Шева опять возвращается: «У нас чемпионат Европы на носу, давайте готовиться». Опять забрал пиво. Раза четыре походил. Прилетаем в Турцию, и нам говорят: вот вам четыре выходных, делайте, что хотите. Ну, мы и оторвались тогда…

Савин: - Один из самых статусных выпусков был про Стивена Джеррарда. Я знал, что он дает мне 20 минут времени на интервью в Шотландии на базе «Рейнджерс». А весь остальной выпуск: его первая школа, поход на игру «Ливерпуль» – «Барселона», его тетя и фанат «Ливера»… Тетка Джеррарда работала в баре, разливала пиво, жила в доме, в котором вырос Стиви Джи. Приехал туда в час ночи, она на меня смотрит и говорит, что стесняется и не хочет в кадр. Но под «гиннес» разговорились. По три бутылки с ней выпили. Задал ей десять вопросов. Было уже три часа ночи…

Милевский: - Был ли у меня нерукопожатный партнер по команде? С вратарем Денисом Бойко не здороваюсь. Он в картах накрысил, джокеров прятал. Что буду делать после футбола (сейчас 35-летний Милевский выступает за брестское «Динамо». – прим. ред.)? Работать, заставлять себя зарабатывать деньги, чтобы жить как раньше. Я бы стал скаутом. А почему нет? Буду летать по миру, искать нападающих.

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«Однажды попросил Газзаева чпокнуть ЦСКА». Футбольные байки от украинца Мили и русского КраСавы
«Однажды попросил Газзаева чпокнуть ЦСКА». Футбольные байки от украинца Мили и русского КраСавы
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