Газизова проводили со слезами на глазах, Слуцкий помогает ЦСКА, Шенгелию травят за переезд в Москву

Федун, комментируя назначение Газизова на место уволенного 7 июля Томаса Цорна, отметил умение нового гендиректора добиваться успеха при минимальных расходах. Это не пустые слова. За 8 лет работы в Уфе он потратил меньше средств, чем красно-белые за год. Посмотрим, что будет после его переезда в Москву. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Да и «кушать» «Спартак» привык посытнее, чем предыдущий клуб специалиста.

ФК «Уфа» поблагодарил менеджера за годы совместной работы и пожелал больших побед в новом клубе. А форвард команды Андрей Козлов рассказал, что объявление Газизова об уходе было трогательным. «Мы даже слезу пустили. Пока невозможно представить, как будет «Уфа» без него. Шамиль Камилович в раздевалке сказал, что мы молодцы. Но это он в первую очередь молодец», - заявил Козлов.

В «Уфе» Шамиль Газизов зарекомендовал себя одним из самых эффективных менеджеров российского футбола. Он возглавил башкирский клуб летом 2012 года. За 8 лет его работы «Уфа» добилась наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан: преодолела путь от команды ФНЛ до РПЛ, дебютировала в еврокубках и на данный момент ведет борьбу за шестое место, которое при определенных раскладах может предоставить путевку в Лигу Европы.

«Уфа» попрощалась со своим теперь уже бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым, который перешел на работу в «Спартак». Он стал седьмым гендиром красно-белых при Леониде Федуне.

Газизов сумел зарекомендовать себя человеком, который не боится доверять молодым тренерам. Так в ЦСКА из Уфы уезжал Виктор Гончаренко (правда, он и приходил из штаба армейцев, ожидая обратного вызова после отставки Леонида Слуцкого), а в «Зенит» - Сергей Семак. В отличие от белоруса, россиянин до «Уфы» вообще не имел опыта самостоятельной работы. Однако риск оправдался: сообщалось, что питерцы выкупили контракт Семака за 500 тысяч. Сегодня с командой успешно работает Вадим Евсеев, который до прихода в «Уфу» тренировал скромные «Текстильщик», «Амкар» и «СКА-Хабаровск». Не случайно, Евсеева уже сватают на место Доменико Тедеско, у которого дела в стане красно-белые идут плохо.

Трудно предсказать, как в итоге все сложится на новом месте у Газизова, но настрой у него, судя по всему, отменный. Талантливый управленец уже заявил, что ему будет интересно пободаться с «Зенитом».

ОРЛОВ СГЛАЗИЛ ТРЕНЕРОВ «КРАСНОДАРА» И «ДИНАМО»?

«Краснодар» в матче 27 тура РПЛ вчера потерпел поражение в Казани – 0:1. Единственный мяч на счету Дениса Макарова, который отличился в начале второго тайма. Победа позволила команде Леонида Слуцкого уйти из опасной зоны и подняться на девятое место. Более того, «Рубин» теперь всего на три очка отстает от «Уфы», которая находится на шестой строчке. Видимо, по этой причине и казанская команда, и ее главный тренер после игры не скрывали своих эмоций.

Слуцкий, помимо прочего, оказал неоценимую услугу своей бывшей команде – ЦСКА в борьбе за второе место, которое еще две недели назад перестало сниться армейцам даже в сладких снах. Настолько безнадежно все выглядело у красно-синих. А теперь они реальные претенденты не только на бронзу – способны замахнуться и выше, тем более что в 29-м туре ЦСКА предстоит очная встреча с «Локомотивом».

Что же касается «быков», то они сильно осложнили себе борьбу за Лигу чемпионов. Пока команда идет на третьем месте, отставая на очко от ЦСКА и на пять – от «Локо», имея при этом в запасе перенесенный матч с «Динамо». Но его еще надо выиграть, а «Краснодар» уже успел растерять преимущество над железнодорожниками по потерянным очкам, проиграв второй матч подряд в чемпионате России. Да и в целом игра команды Мурада Мусаева не впечатляет.

Удивительно, но после того как известный питерский комментатор Геннадий Орлов назвал «никакими» тренеров «Краснодара» и «Динамо», дела у Мусаева и его московского коллеги Кирилла Новикова пошли из рук вон плохо. Словно сглазил их уважаемый ветеран журналистского цеха.

Бело-голубые вчера потерпели поражение в Екатеринбурге и скатились уже на десятое место. От зоны вылета всего пять очков. Победу «Уралу» на 92-й минуте принес гол Павла Погребняка, который отличился первый раз в нынешнем году. Нападающий хозяев вышел на замену на 79-й минуте, заменив Эрика Бикфалви. Напомним, что недавно Павел вместе с членами своей семьи переболел коронавирусом и был вынужден некоторое время провести в больнице.

«Урал» уже седьмой и имеет хорошие шансы на заветное для группы команды шестое место. Кроме того, екатеринбуржцам предстоит еще полуфинал Кубка России с хорошими перспективами выхода в финал, который в этом году состоится как раз в Екатеринбурге.

«МЮ» ПОСТАВИЛИ «ПОЗОРНЕЙШИЙ» ПЕНАЛЬТИ

«Манчестер Юнайтед» одержал пятую победу подряд, с крупным счетом переиграв в гостях «Астон Виллу» - 3:0. У победителей первым голом в сезоне отметился Поль Погба. Француз долгое время был травмирован и теперь пытается набрать оптимальную форму.

Остальные мячи на счету Мэйсона Гринвуда и Бруну Фернандеша, реализовавшего пенальти, который вызвал много споров. Главный тренер проигравших Дин Смит раскритиковал судейство. По его мнению, арбитр встречи Джон Мосс назначил липовый 11-метровый за нарушение защитника Эзри Консы на Фернандеше.

«Мы играли неплохо до первого пропущенного гола, но потом развалились. «МЮ» всегда опасен на контратаках, все изменилось после решения поставить позорнейший пенальти», - заявил Смит.

«МЮ» после этого успеха набрал 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, продолжая борьбу за лигочемпионскую четверку. У «Астон Виллы» 27 очков и предпоследняя 19-я сточка в турнирной таблице.

В «МИННЕСОТЕ» НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО КАПРИЗОВ ПРОВЕДЕТ СЕЗОН В КХЛ

Генеральный менеджер «Миннесота Уайлд» Билл Герин не исключил, что нападающий Кирилл Капризов может провести в КХЛ следующий сезон. Напомним, что после завершения нынешнего сезона лидер ЦСКА объявил о своем отъезде в НХЛ, однако заокеанская лига не разрешила новичкам клубов, которые заключат летом контракты, принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2020, который стартует в начале августа.

«Мы подпишем контракт с Капризовым, и он станет частью нашей команды. Не исключаю, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон. Возможны разные варианты. Мы все ждем с нетерпением, когда он сможет играть за нас. Этот день наступит, и мы познакомим НХЛ с Капризовым», – подчеркнул Герин.

Другой форвард сборной России Никита Гусев может покинуть свой клуб – «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволы» планирует либо выкупить контракт нашего легионера, либо обменять игрока. В этом случае не стоит исключать возможность возвращения Гусева в КХЛ.

«Нью-Джерси» уже завершил сезон, не попав в число участников плей-офф. А новый чемпионат стартует только в январе 2021 года. Причиной кадровых перемен в клубе стали неудовлетворительные выступления команды и последовавшая смена главного тренера - Линди Рафф потеснил на этой должности Алена Насреддина.

ШЕНГЕЛИЯ НА ТРИ ГОДА В ЦСКА

В Грузии осудили переход своего баскетболиста в российский клуб. Накануне нападающий Торнике Шенгелия официально стал игроком ЦСКА, подписав с армейцами трехлетнее соглашение. По некоторым данным, ЦСКА выплатил испанскому клубу один миллион евро за выкуп контракта легионера.

Последние шесть лет Шенгелия выступал за «Басконию», а ранее пытался закрепиться в НБА в составе «Бруклин Нетс». Форвард входил в символическую сборную Евролиги по итогам сезона-2017/18.

После подписания контракта с москвичами Шенгелия отметил, что счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением ждет возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами под руководством потрясающих тренеров. Однако на родине за его переезд в Россию он был подвергнут жесткой критике. К ней присоединилась даже президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявившая, что для нее «прискорбно и неприемлемо» решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА.

Шенгелия неоднократно выбирался в символические сборные турниров, в которых принимал участие, а по итогам сезона-2017/18 попал в первую пятерку Евролиги. В минувшем сезоне 29-летний Шенгелия отыграл за «Басконию» 20 матчей, набирая 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи.