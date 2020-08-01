«Спартак» уволил Юрана из «Химок», Косторная ушла от Тутберидзе, суд перенес дело Кокорина и Мамаева

Со слов Юрана получается, что «Спартак» назначает тренеров «Химок»? Ведь указание, по его версии, пришло непосредственно от генерального директора красно-белых Шамиля Газизова . Сама постановка вопроса звучит, конечно, дико, но при этом нельзя назвать такой поворот событий совсем уж неожиданным.

Юран понял, откуда растут ноги у его увольнения и нового назначения, после звонка от министра спорта Московской области Романа Терюшкова . «Говорит, что мы, типа, не согласовали вашу кандидатуру со «Спартаком». А причем здесь «Спартак»? Хочу потом набрать Леониду Федуну и задать тот же вопрос», - эмоционально прокомментировал ситуацию тренер, назвав ее беспределом.

Новый гендиректор «Химок» Александр Зайцев сообщил, что в клубе не смогли договориться об условиях личного контракта Юрана , так как после успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения. На что 51-летний специалист ответил, что все было совсем не так и что истинная причина не в этом.

Казалось, бывший нападающий сборной России завоевал авторитет у кураторов и руководителей «Химок» своей работой с командой, с которой в непростых условиях при полной неопределенности в дальнейшей судьбе клуба вышел из ФНЛ в премьер-лигу и финал Кубка России, где на равных сражался с чемпионом страны «Зенитом». Однако это только казалось. За девять дней до старта РПЛ-2020/21 с Юраном решили не продлевать контракт. На замену ему прочат Дмитрия Гунько , последним местом работы которого был «Спартак-2».

Вчера вечером неожиданно нагрянула сенсация из «Химок». Подмосковный клуб, недавно определившийся со своим участием в РПЛ в новом сезоне, на днях сменил генерального директора, но на этом кадровыми перетрясками не ограничился и в пятницу указал на дверь главному тренеру Сергею Юрану .

Недавно уже шли разговоры о том, что «Спартак» поможет подмосковному клубу с выступлением в премьер-лиге, отдавая в аренду «Химкам» своих футболистов. Такая практика в РПЛ существует на примере парочки «Зенит» - «Сочи». Теперь, судя по всему, образуется новый тандем. Если так оно и случится и «Химки» станут спартаковским «фармом», любопытно будет посмотреть, станут ли приниматься ставки на матчи этих команд в РПЛ.

Что касается Юрана, то ему остается пожелать терпения и стойкости. А также поскорее обрести новое место работы. Пока же он собирается собрать пресс-конференцию и поведать футбольному миру много интересного.

ВСЛЕД ЗА ТРУСОВОЙ К ПЛЮЩЕНКО ПЕРЕШЛА КОСТОРНАЯ

Еще один сенсационный уход случился вчера в фигурном катании. И снова в центре внимания оказалась знаменитая тренер Этери Тутберидзе и ее звездная воспитанница. На этот раз расставаться пришлось с Аленой Косторной. О переходе очередной рекордсменки мира в группу Евгения Плющенко Тутберидзе решила рассказать сама в соцсетях.

В частности, она написала, что этим летом Косторная предъявила тренерам целый «список девочек нон грата» - то есть, тех, с кем она не хочет кататься, что и стало причиной расставания.

Напомним, что ранее к Плющенко перебежала еще одна рекордсменка-одиночница из группы Тутберидзе – Александра Трусова. Новый побег говорит очевидно о том, что слишком много звезд одновременно сошлись в одном месте в нашей фигурке. А спортивная звезда, как известно, стремится туда, где больше платят и сильнее ценят.

Новых интриг в сезоне будет теперь выше крыше. Непонятно, правда, как все эти переходы отразятся на нашем фигурном катании. Убежать – дело не хитрое. Куда сложнее сохранить и преумножить свое мастерство с новым специалистом.

«ПСЖ» ПОБЕДИЛ В ФИНАЛЕ КУБКА ЛИГИ «ЛИОН»

«ПСЖ» в девятый раз выиграл Кубок французской лиги. В финале парижане победили «Лион» в серии послематчевых пенальти – 6:5. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью – 0:0.

«Лион» благодаря победе в Кубке мог обеспечить себе попадание в Лигу Европы на новый сезон, так как в чемпионате Франции команда Руди Гарсии заняла лишь седьмое место.

Обоим клубам скоро предстоит продолжить борьбу в розыгрыше Лиги чемпионов-2019/20. «ПСЖ» в четвертьфинале играет с «Аталантой», а «Лиону» предстоит провести еще ответный матч 1/8 финала с «Ювентусом».

Отметим также, что со следующего сезона Кубок французской лиги разыгрываться не будет.

СУД ОТЛОЖИЛ НА 3 АВГУСТА ПЕРЕСМОТР ДЕЛА КОКОРИНА И МАМАЕВА

Мосгорсуд отложил на 3 августа заседание по поводу пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Вчера в заседании был объявлен перерыв. При этом представитель гособвинения заявила, что не видит оснований для отмены приговора. По ее мнению, суд дал правильную квалификацию действиям спортсменов.

Напомним, что ранее судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор из-за «существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении». После этого приговор направили для нового рассмотрения в Мосгорсуд.

Кокорин и Мамаев были приговорены к тюремному заключению за драку, произошедшую в московском кафе в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.

После возвращения в футбол Кокорин провел 10 матчей в составе «Сочи», куда перешел на правах аренды из «Зенита». В четверг игрок подписал трехлетний контракт со «Спартаком», о чем официально должно быть объявлено сегодня. Мамаев после расторжения контракта с «Краснодаром» играет за ФК «Ростов».

ОВЕЧКИН ОБСУДИТ НОВЫЙ КОНТРАКТ С «ВАШИНГТОНОМ» ПОСЛЕ ПЛЕЙ-ОФФ

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин не будет обсуждать вопрос продления контракта с клубом до окончания розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом проинформировал генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан. Действующее соглашение Овечкина со «столичными» рассчитано до лета 2021 года. Оно было подписано в январе 2008-го на 13 лет и 124 миллиона долларов.

«Мы ждем до окончания плей-офф, чтобы посмотреть, как у нас все получится. Оценим все в конце года. Потом будем принимать решения. Овечкин сосредоточен на том, чтобы выиграть чемпионат. Он много работал в лагере и был лидером на льду и за его пределами», - приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году русский капитан «Кэпиталз» привел свою команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.