Лучшие в РПЛ Семак и Дзюба, «Арсенал» взял Кубок Англии, Малкин и Панарин начали с поражений

У ДЗЮБЫ 18 ПЕРВЫХ МЕСТ, У СЕМАКА - 21
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом премьер-лиги в сезоне-2019/20. В голосовании участвовали капитаны и тренеры команд РПЛ, наставник национальной сборной Станислав Черчесов, эксперты телеканала «Матч ТВ» и представители ведущих СМИ страны. Первое место Дзюбе отдали 18 участников голосования.
В прошедшем сезоне Дзюба в 37 матчах забил 21 гол и сделал 16 результативных передач. В чемпионате России он наряду с партнером по команде Сердаром Азмуном стал лучшим бомбардиром — у обоих питерских форвардов по 17 мячей.
Аналогичный опрос в номинации лучший тренер выиграл наставник чемпионов России Сергей Семак, второй год подряд приведший «Зенит» к золотым медалям. На награду претендовали только тренеры клубов РПЛ. Среди голосовавших на первое место Семака поставили 21 человек.
ГУНЬКО НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «ХИМОК»
Футболисты «Химок» написали письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву в поддержку уволенного накануне руководством клуба главного тренера команды Сергея Юрана. Игроки призвали вмешаться в скандал и оставить на своей должности специалиста, с которым команда вышла в финал Кубка России и заняла второе место в ФНЛ, что дало право клубу выступить в новом сезоне в премьер-лиге.
Подписи под письмом поставили 21 футболист, но вряд ли такой шаг способен изменить ситуацию. Ранее появлялась информация, что решение о выступлении «Химок» в РПЛ было принято после того, как поддержать клуб обязался «Спартак». Юран с оптимизмом смотрел в будущее, ожидая спартаковского пополнения — игроков, которые не проходят в основу красно-белых. Таких как Георгий Мелкадзе, Александр Ломовицкий, Максим Глушенков. Однако получив неофициальный статус спартаковского фарм-клуба, «Химки», по сути, стали управляться из офиса «Спартака», а там не захотели сотрудничать с Юраном.
Во всяком случае экс-наставник «Химок» считает, что виновником его увольнения является гендиректор красно-белых Шамиль Газизов, с которым у тренера сложились непростые отношения. В то же время сам Газизов называет слова Юрана бредом. Так или иначе, но вчера на должность главного тренера подмосковной команды была утверждена кандидатура Дмитрия Гунько, ранее работавшего со «Спартаком»-2.
А сами «Химки» за короткий срок прошли путь от любви до ненависти. У клуба еще недавно была всенародная поддержка, которую команда приобрела уверенной игрой в финале Кубка страны против «Зенита». А теперь, глядя на скандалы, которые сопровождают еще не начавший выступления в элите клуб, единственное желание многих футбольных болельщиков — побыстрее о нем забыть.
«АРСЕНАЛ» ВЫИГРАЛ КУБОК И ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЕВРОПЫ
«Арсенал» стал обладателем Кубка Англии, выиграв в финальном матче на стадионе «Уэмбли» у «Челси» - 2:1 и получив путевку в Лигу Европы. В составе победителей оба гола забил Пьер-Эмерик Обамеянг (28-я минута с пенальти и 67-я), у проигравших отличился Кристиан Пулишич, открывший счет на 5-й минуте встречи. «Челси» доигрывал матч вдесятером после удаления на 73-й минуте полузащитника Матео Ковачича.
Для «Арсенала» это уже 14-я победа в Кубке Англии. Предыдущий раз лондонский клуб добивался успеха в этом турнире три года назад. А первый кубковый трофей взял еще в далеком 1930 году.
НХЛ: ПОБЕДА ВАРЛАМОВА, 5 ОЧКОВ ЭКС-ИГРОКА «САЛАВАТА»
Вчера вечером по московскому времени за океаном стартовала квалификация плей-офф-2019/20. «Каролина» победила «Рейнджерс» - 3:2 в первом матче серии за попадание в 1/8 финала Кубка Стэнли. У «Харрикейнз» голевой передачей отметился Андрей Свечников, который ассистировал Джастину Уильямсу при втором голе. Форвард нью-йоркцев Артемий Панарин также сделал результативный пас — однако гол Марка Стаала в самой концовке, на 59-й минуте, не помог «синерубашечникам» перевести матч в овертайм. Не принял участие в игре основной голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, которого заменил ветеран Хенрик Лундквист. Накануне встречи стало известно, что россиянин пропустит рестарт сезона из-за небольшого повреждения.
С тем же счетом 3:2 «Монреаль» победил «Питтсбург». Решающий гол «Канадиенс» забили в овертайме. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин был активен, провел на льду 25 минут, нанес 8 бросков, но не смог набрать баллы за результативность.
«Чикаго» в первом матче был сильнее «Эдмонтона» - 6:4, несмотря на 4 (1+3) очка лидера «Ойлерз» Коннора Макдэвида. У победителей 5 (2+3) очков набрал экс-нападающий «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик. «Эдмонтон» провалил первый период, пропустив 4 гола за 13 минут.
Дуэль российских вратарей в матче «Айлендерс» - «Флорида» (2:1) выиграл Семен Варламов. Голкипер нью-йоркцев отразил на один бросок больше своего визави Сергея Бобровского — 27:26.