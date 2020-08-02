Лучшие в РПЛ Семак и Дзюба, «Арсенал» взял Кубок Англии, Малкин и Панарин начали с поражений

Аналогичный опрос в номинации лучший тренер выиграл наставник чемпионов России Сергей Семак, второй год подряд приведший «Зенит» к золотым медалям. На награду претендовали только тренеры клубов РПЛ. Среди голосовавших на первое место Семака поставили 21 человек.

В прошедшем сезоне Дзюба в 37 матчах забил 21 гол и сделал 16 результативных передач. В чемпионате России он наряду с партнером по команде Сердаром Азмуном стал лучшим бомбардиром — у обоих питерских форвардов по 17 мячей.

Футболисты «Химок» написали письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву в поддержку уволенного накануне руководством клуба главного тренера команды Сергея Юрана. Игроки призвали вмешаться в скандал и оставить на своей должности специалиста, с которым команда вышла в финал Кубка России и заняла второе место в ФНЛ, что дало право клубу выступить в новом сезоне в премьер-лиге.

Подписи под письмом поставили 21 футболист, но вряд ли такой шаг способен изменить ситуацию. Ранее появлялась информация, что решение о выступлении «Химок» в РПЛ было принято после того, как поддержать клуб обязался «Спартак». Юран с оптимизмом смотрел в будущее, ожидая спартаковского пополнения — игроков, которые не проходят в основу красно-белых. Таких как Георгий Мелкадзе, Александр Ломовицкий, Максим Глушенков. Однако получив неофициальный статус спартаковского фарм-клуба, «Химки», по сути, стали управляться из офиса «Спартака», а там не захотели сотрудничать с Юраном.

Во всяком случае экс-наставник «Химок» считает, что виновником его увольнения является гендиректор красно-белых Шамиль Газизов, с которым у тренера сложились непростые отношения. В то же время сам Газизов называет слова Юрана бредом. Так или иначе, но вчера на должность главного тренера подмосковной команды была утверждена кандидатура Дмитрия Гунько, ранее работавшего со «Спартаком»-2.

А сами «Химки» за короткий срок прошли путь от любви до ненависти. У клуба еще недавно была всенародная поддержка, которую команда приобрела уверенной игрой в финале Кубка страны против «Зенита». А теперь, глядя на скандалы, которые сопровождают еще не начавший выступления в элите клуб, единственное желание многих футбольных болельщиков — побыстрее о нем забыть.

«АРСЕНАЛ» ВЫИГРАЛ КУБОК И ПУТЕВКУ В ЛИГУ ЕВРОПЫ

«Арсенал» стал обладателем Кубка Англии, выиграв в финальном матче на стадионе «Уэмбли» у «Челси» - 2:1 и получив путевку в Лигу Европы. В составе победителей оба гола забил Пьер-Эмерик Обамеянг (28-я минута с пенальти и 67-я), у проигравших отличился Кристиан Пулишич, открывший счет на 5-й минуте встречи. «Челси» доигрывал матч вдесятером после удаления на 73-й минуте полузащитника Матео Ковачича.

Для «Арсенала» это уже 14-я победа в Кубке Англии. Предыдущий раз лондонский клуб добивался успеха в этом турнире три года назад. А первый кубковый трофей взял еще в далеком 1930 году.

НХЛ: ПОБЕДА ВАРЛАМОВА, 5 ОЧКОВ ЭКС-ИГРОКА «САЛАВАТА»

Вчера вечером по московскому времени за океаном стартовала квалификация плей-офф-2019/20. «Каролина» победила «Рейнджерс» - 3:2 в первом матче серии за попадание в 1/8 финала Кубка Стэнли. У «Харрикейнз» голевой передачей отметился Андрей Свечников, который ассистировал Джастину Уильямсу при втором голе. Форвард нью-йоркцев Артемий Панарин также сделал результативный пас — однако гол Марка Стаала в самой концовке, на 59-й минуте, не помог «синерубашечникам» перевести матч в овертайм. Не принял участие в игре основной голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, которого заменил ветеран Хенрик Лундквист. Накануне встречи стало известно, что россиянин пропустит рестарт сезона из-за небольшого повреждения.

С тем же счетом 3:2 «Монреаль» победил «Питтсбург». Решающий гол «Канадиенс» забили в овертайме. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин был активен, провел на льду 25 минут, нанес 8 бросков, но не смог набрать баллы за результативность.

«Чикаго» в первом матче был сильнее «Эдмонтона» - 6:4, несмотря на 4 (1+3) очка лидера «Ойлерз» Коннора Макдэвида. У победителей 5 (2+3) очков набрал экс-нападающий «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик. «Эдмонтон» провалил первый период, пропустив 4 гола за 13 минут.

Дуэль российских вратарей в матче «Айлендерс» - «Флорида» (2:1) выиграл Семен Варламов. Голкипер нью-йоркцев отразил на один бросок больше своего визави Сергея Бобровского — 27:26.