Кокорин обещает все сделать красиво, Юран подаст иск в УЕФА, Аршавин в «Зените», Квят разбил болид

Напомним, что Кокорин перешел в «Спартак» в качестве свободного агента. Срок действия его соглашения с «Зенитом» истек в конце июля. В прошедшем сезоне экс-форвард сборной России выступал в аренде в «Сочи», где в 10 матчах забил 7 мячей.

Комментируя приход новичка, гендиректор москвичей Шамиль Газизов сказал: «Кокорин выбрал футбол, пошел на понижение зарплаты. Он хочет играть в Лиге чемпионов». Не понятно, правда, что Газизов имеет в виду, говоря о Лиге чемпионов, так как «Спартак» по итогам сезона пролетел мимо еврокубков. В ЛЧ-2020/21 от России будут выступать «Зенит» и «Локомотив». Однако в Питере не захотели удерживать игрока, а у железнодорожников не одобрил переход трансферный комитет, по сути, заблокировав сделку.

«Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным по схеме «3+1». 29-летний игрок будет выступать в столичном клубе под девятым номером. Вчера он уже провел первую тренировку в команде Доменико Тедеско. Официальный твиттер «Спартака» выложил небольшое видео с футболистом, в котором он обратился к болельщикам всего тремя словами: «Привет. Сделаем красиво».

Целый ряд известных футбольных людей вчера отметились яркими высказываниями. Питерский комментатор Геннадий Орлов назвал переезд Александра Кокорина в Москву перчаткой от «Спартака» Санкт-Петербургу.

«Вообще, «Спартак» – это всегда перчатка для «Зенита», это было так постоянно. «Зенит» также атаковал «Спартак», когда начинал свою чемпионскую деятельность в последние годы, когда вертикаль успехов выстраивалась, когда случился подъем «Зенита» за последние 10 лет. Это нормально, так и должно быть в спорте».

В свою очередь бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков не верит, что главной причиной перехода Кокорина в «Спартак» стало желание игрока помочь знаменитому клубу возродиться: «Не будем друг друга и себя обманывать. Кокорин сделал выбор в пользу денег и в пользу Москвы, города, где он постоянно живет».

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказал интересную точку зрения об экс-тренере киевлян и «Локомотива» Юрии Семине. «Считаю, что Семин проделал идеальную работу в «Динамо». Просто если бы он не оказался таким, я бы сказал, хлюпиком, который побежал за своими акциями в «Локомотив», может, он бы и по сей день работал в «Динамо».

Семин отреагировал на «хлюпика» абсолютно спокойно, подчеркнув, что очень уважает Суркиса: «Не вижу оскорблений в свой адрес… Признаюсь, то решение уйти из «Динамо» далось мне очень сложно. У меня возникли вопросы в Москве, дома. Игорь Михайлович сказал мне: мы их решим. Но я все равно ушел. Наверное, поэтому он и назвал меня хлюпиком. Якобы я ему не поверил».

«ХИМКИ» ПОБЕДИЛИ «ДИНАМО», А ЮРАН ПОДАЕТ НА НИХ ИСК В УЕФА

«Химки» в товарищеском матче победили «Динамо» - 2:0 благодаря дублю Мохамеда Каноте. Оба мяча были забиты во втором тайме. Новый главный тренер подмосковного клуба Дмитрий Гунько после игры отметил, что «было знакомство с командой в бою, все футболисты оставили приятное впечатление».

Тем временем уволенный из «Химок» предшественник Гунько Сергей Юран намерен подать иск против подмосковного клуба в УЕФА. «По регламенту сначала нужно уволить тренера, а потом назначать нового. Так сделано не было. Юрист сейчас готовит бумаги напрямую в УЕФА… Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать меня на базу», - сообщил Юран.

51-летний специалист считает, что одной из причин увольнения из «Химок» стала его принципиальная и бескомпромиссная позиция в отстаивании интересов команды. Он также дал понять, что инициатором смены тренера стало руководство «Спартака», которое отныне считает «Химки» своим фарм-клубом. Юран по этому поводу заявил, что «Спартак» без проблем возьмет 12 очков в играх с «Химками» и «Уфой» - еще одним клубом РПЛ, по сути, ставшим «фармом» красно-белых.

Кроме этого, экс-наставник «Химок» признал, что перед увольнением просил повысить себе зарплату после удачного выступления команды в ФНЛ и Кубке России.

АРШАВИН ПОЛУЧИЛ НАЗНАЧЕНИЕ В «ЗЕНИТЕ»

Андрей Аршавин назначен директором департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам. В свете недавних слухов о непростых отношениях между руководством питерского клуба – гендиректором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибальтой с одной стороны и главным тренером Сергеем Семаком с другой новость могла вызвать неоднозначное восприятие. Дело в том, что Аршавина прочат как раз на место Рибальты, у которого следующим летом заканчивается контракт с питерским клубом.

Председатель совета директоров клуба Елена Илюхина поспешила сообщить, что назначение планировалось давно. «У Андрея огромный опыт в футболе, цепкий ум, большой потенциал и амбиции», - подчеркнула Илюхина. И тем самым еще больше убедила в том, что планы Аршавина распространяются куда дальше предложенной пока должности.

При этом Медведев опроверг слухи, что Аршавин может сменить Рибальту на посту спортивного директора клуба. В любом случае будет интересно посмотреть, как проявит себя в новой роли экс-лидер сборной России, два года назад завершивший игровую карьеру.

Кроме того, в Питер вчера прилетел новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен, выступавший ранее за «Ливерпуль». Игровую футболку хорвату выдали прямо в аэропорту Пулково. Ловрен взял себе шестой номер и в понедельник планирует провести первую тренировку в составе чемпионов России.

Напомним, что 31-летний игрок подписал с «Зенитом» трехлетнее соглашение, а сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

КВЯТ НЕ ДОЕХАЛ ДО ФИНИША, ХЭМИЛТОН СНОВА ВЫИГРАЛ

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в седьмой раз в карьере стал победителем домашней гонки – «Гран-при Великобритании». Шестикратный чемпион мира «Формулы-1» первым пересек финишную черту, несмотря на взрыв покрышки на последнем круге. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третье – Шарль Леклер из «Феррари».

Даниил Квят не смог закончить гонку – пилот «Альфа Таури» допустил ошибку в скоростном повороте, потерял контроль над болидом и разбил его, врезавшись в отбойник. До этого момента россиянин шел на 12-м месте.

Перед стартом Квят наряду с остальными пилотами принял участие в очередной акции, посвященной борьбе с расизмом. И снова, уже на четвертом этапе проявил принципиальную позицию и не встал на одно колено, как и ряд других гонщиков. Напомним, что инициатором акции является Хэмилтон, который не раз призывал всех участников «Ф-1» поддержать его начинание.

ПРОВОРОВ ПОУЧАСТВОВАЛ В ПОБЕДНОМ ГОЛЕ «ФИЛАДЕЛЬФИИ»

В Торонто был сыгран первый матч квалификационного раунда плей-офф между «Бостоном» и «Филадельфией». Встреча завершилась победой «Флайерз» - 4:1 (0:0, 1:3, 0:1). Победный гол на счету нападающего Нейта Топсона, одним из ассистентом которого стал российский защитник Иван Проворов.

«Торонто» уступил «Коламбусу» - 0:2. Форвард «Кленовых листьев» Илья Михеев провел на льду 15 минут и 42 секунды, завершив матч с коэффициентом полезности «-1». У нашего легионера «Блю Джекетс» защитника Владислава Гаврикова 18 минут и 5 секунд, и «+1».