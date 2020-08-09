«Барселона» вышла на «Баварию», Пирло возглавил «Юве», ЦСКА победил в Химках, а СКА проиграл в Сочи

Болельщики уже с нетерпением предвкушают дуэль Месси и Левандовски. В других парах ¼ финала сыграют: «Аталанта» - «ПСЖ» (12 августа), «Лейпциг» - «Атлетико» (13 августа) и «Манчестер Сити» - «Лион» (15 августа). На этой стадии команды проведут по одному матчу в Лиссабоне.

«Челси» впервые пропустил 7 мячей в двухматчевом кубковом противостоянии. А баварцы выиграли 18-й матч подряд с учетом всех турниров и теперь в четвертьфинале 14 августа встретятся с «Барселоной», которая вчера уверенно обыграла «Наполи» - 3:1 (первая игра в Неаполе — 1:1). У каталонцев еще в первом тайме голы забили Лангле, Месси и Суарес (с пенальти).

«Бавария» сделала неплохую заявку на победу в Лиге чемпионов. Вчера мюнхенский суперклуб катком прошелся по некогда грозному «Челси» в ответном матче 1/8 финала — 4:1. Дубль у лучшего бомбардира немецкой команды Роберта Левандовски, на счету которого стало уже 13 голов в ЛЧ-2019/20. Поляк безоговорочный лидер по этому показателю. По голу забили также Иван Перишич и Корентин Толиссо. Впрочем, судьба серии была предрешена еще до карантина, когда лондонцы на своем поле уступили — 0:3.

САРРИ НЕ ПРОСТИЛИ ВЫЛЕТ ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала стоил поста главному тренеру итальянского суперклуба Маурицио Сарри. Напомним, что «Юве» по сумме двух встреч уступил «Лиону», несмотря на домашнюю победу 2:1 с дублем Криштиану Роналду. В первом матче французы выиграли дома 1:0 и прошли дальше благодаря голу в гостях.

К увольнению Сарри в Турине были готовы. Не случайно уже на следующий день после поражения в главном еврокубке ему нашли замену. «Ювентус» возглавил один из лучших игроков в истории клуба Андреа Пирло, выступавший за туринцев с 2011 по 2015 год. Любопытно, что Пирло четыре раза завоевывал золотые медали чемпионата Италии вместе с «Юве» и та победная серии команды продолжается до сих пор. Сарри привел клуб к чемпионскому титулу, девятому для «Юве» подряд, однако это не спасло его от отставки.

ЦСКА ВЫИГРАЛ В ХИМКАХ И СНОВА ПОТЕРЯЛ ДЗАГОЕВА

Вчера двумя матчами стартовал чемпионат России-2020/21. В Химках первый гол турнира забил московский армеец Константин Кучаев, открывший счет на 18-й минуте. В концовке первого тайма отличился полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, не забивавший с весны 2018-го. Во второй половине встречи хавбек москвичей получил очередное (какое уже по счету!) повреждение и попросил замену. А игра так и завершилась — 2:0 в пользу команды Виктора Гончаренко.

Отметим также, что впервые с 1999 года в стартовом составе ЦСКА не было ни одного легионера. В этом матче состоялся дебют за красно-синих аргентинского форварда Адольво Гайча, который вышел на замену на 80-й минуте и был тепло встречен армейскими болельщиками. Лидер ЦСКА Никола Влашич пропустил игру из-за небольшой травмы.

В другом матча дня «Ростов» на выезде переиграл с минимальным счетом 1:0 «Тамбов». Единственный мяч забил Павел Мамаев на 21-й минуте. Встреча прошла в Саранске на «Мордовия Арене», так как тамбовская команда до сих пор не привела в соответствие с регламентом свой домашний стадион, получив очередную отсрочку от РПЛ до конца года.

Главный тренер дончан Валерий Карпин после игры остался доволен действиями своей команды в обороне, но заявил, что в атаке его подопечным необходимо прибавлять.

ФАНАТЫ «ЛОКО» СНОВА СКАНДАЛЯТ С КИКНАДЗЕ

Встреча «Локомотива» со своими болельщиками после вручения команде серебряных медалей по итогам чемпионате-2019/20 завершилась очередным скандалом. Гендиректору клуба Василию Кикнадзе, с которым фанаты ведут открытую войну после некрасивого увольнения из «Локо» легендарного тренера Юрия Семина, припомнили и вызывающий жест (средний палец), показанный трибунам, и невыполнение ряда обязательств (подогрев на стадионе не появился, кейтеринг не улучшился, новый сайт не сделали). Один из выступавших вовсе заявил гендиру, что ведет он себя «как быдло», разрушив все и выгнав Семина.

В ответ Кикнадзе дал понять, что никуда он не уйдет, несмотря на непрекращающиеся акции протеста со стороны фанатов, и постарается сделать клуб самым сильным. «Все равно не вы принимаете кадровые решения. Вы не можете оказывать влияние на клуб. И позор вам за то, что уходили с матчей на 20-й минуте и оставляли команду без поддержки», - парировал функционер.

А вот игрокам скандалы в клубе настроения не добавляют. Федор Смолов, вернувшийся в «Локо» из испанской аренды, так прямо и сказал, что разборки порядком надоели. Он также опроверг слухи, что может уехать играть в Турцию. А еще один лидер железнодорожников — Алексей Миранчук, которого не первый месяц сватают в европейские топ-чемпионаты, подчеркнул, что хочет играть в «Локо» и побеждать, а не довольствоваться вторыми местами.

БРАГИН ПРОИГРАЛ СКАБЕЛКЕ В СОЧИ

«Локомотив» одержал победу над СКА — 3:2 и выиграл предсезонный турнир в Сочи, в котором, напомним, из-за эпидемии команду хозяев в экстренном порядке заменила молодежь из ступинского «Капитана». Ярославцы в итоге провели с питерцами настоящую серию — четыре матча. Два первых легко, судя по счету, взяли подопечные Валерия Брагина — 6:0 и 6:2, а третий (6:2) и четвертый остались за командой Андрея Скабелки.

Оба тренера приняли свои коллективы в межсезонье. После двух осечек на турнире начались даже разговоры о том, дотянет ли до старта регулярного чемпионата Скабелка, учитывая тот факт, что президент железнодорожников Юрий Яковлев не привык церемониться со своими тренерами. Однако «Локо» сумел прибавить по ходу, отведя «угрозу» от своего наставника. А вот брагинцы шли по нисходящей. В финальном матче не все у армейцев было ладно в обороне. Экс-тренеру российской молодежки предстоит поработать над ошибками, благо времени для их исправления достаточно.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ПАРЫ В КУБКЕ СТЭНЛИ

В НХЛ определились несколько пар первого раунда Кубка Стэнли. «Вегас» в групповом турнире победил в овертайме «Колорадо» - 4:3, завоевал первый посев на Западе и встретится в плей-офф с «Чикаго», который попал в кубковые матчи с 12-м посевом. «Лавины» стали вторыми и сыграют с «Аризоной» (11).

Напомним, что «Блэкхоукс» в плей-ин выбили из дальнейшей борьбы «Эдмонтон», а «Аризона» прошла в квалификации «Нэшвилл».

На Востоке первый посев получила «Филадельфия» после победы в заключительном матче кругового турнира над «Тампой» - 4:1. «Летчики» в первом раунде сразятся с «Монреалем», который в квалификации сенсационно одолел «Питтсбург». «Тампа» (2) ждет своего соперника — им станет победитель пары «Торонто» - «Коламбус». Там пока в серии 2-2.

Две остальные пары в конференции станут известны по итогам матча «Вашингтон» - «Бостон» за 3-й посев. Победитель сыграет с «Айлендерс», а проигравший – с «Каролиной».