Слуцкий разнес судей, на Широкова подали в полицию, «Тампа» с «Коламбусом» играли шесть часов

То, что вчера говорили по «Спартаку» – я был просто в шоке. Никто не отвечает на вопросы. Все говорят уклончиво, не хотят вступать в противостояние с Кашшаи, потому что он заявил, что пенальти не было. Будьте ближе к людям, объясняйте все. Судья Иванов сказал, что пенальти не было. Мое мнение – это был железобетонный пенальти. Это предвзятость? Или он слеповат? Или просто такой уровень квалификации?»

«Рубин» проиграл «Локомотиву» - 0:2, завершая встречу вдесятером. После матча Леонид Викторович зажег : «Мне арбитр объясняет, что если вы в динамике посмотрите на его левую ногу, то в момент 30-градусного… Они нас всех считают идиотами. Они не объясняют правила. Ведут себя так, как считают нужным. ВАР в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается. А они потом говорят: «Люди просто не в курсе, как работает ВАР». Конечно, не в курсе. Вы же не объяснили.

Вчера в борьбу включился еще один известный рефери – Сергей Иванов. По мнению главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, он не поставил чистейший пенальти на Иване Игнатьеве, которого сбил с ног голкипер железнодорожников Гилерме. На повторе видно, что до мяча вратарь не дотянулся, преградив при этом путь игроку хозяев. Главный тренер гостей Марко Николич полагает, что нарушения не было. А бывший наставник сборной России в перерыве высказал все, что он думает о работе людей со свистком и с телемонитором. И на второй тайм уже не вышел, будучи удаленным до конца игры.

Похоже, вместо нормального чемпионата России по футболу нас ждет турнир по судейским ляпам. Впору завести альтернативную таблицу с указанием результативных ошибок в пользу различных клубов. А гонку бомбардиров заменить соревнованием арбитров. Пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи» вполне можно оценить двумя забитыми мячами – столько же очков потеряли и красно-белые из-за слаженной работы дуэта Василий Казарцев (в поле) – Алексей Еськов (VAR). У последнего бал за «голевую передачу»…

Скорее всего, тут всего понемногу. Самое печальное, что так было всегда. Просто раньше не было VAR, спорные моменты никто во время игры под микроскопом не изучал, а недочеты в работе судей списывались на то, что арбитр, видимо, был не в той точке, чтобы мог хорошо рассмотреть эпизод. А теперь наш футбол посмотрел на себя в зеркало и испугался своей физиономии.

Вот и в игре «Ротор» - «Зенит» (0:2) перед голом питерцев Артем Дзюба секундами ранее залез на сантиметры в офсайд. Можно начать скандалить и по этому поводу, хотя заслуженной победы гостей это не отменяет. Похоже, наши футбольные власти в одиночку с проблемой справиться не в состоянии. В такой ситуации необходимо срочно организовывать что-то вроде круглого стола, чтобы понять пути выхода из сложившейся ситуации. Иначе футбол в стране скоро закончится.

НА ШИРОКОВА ПОДАЛИ «ЗАЯВУ»

У Романа Широкова свои методы борьбы с неправедным судейством. В понедельник в матче любительских команд он жестоко избил – сначала руками, а затем лежащего уже и ногами - арбитра Никиту Данченкова, который решил удалить бывшую звезду российской сборной, игравшего за команду «Матч ТВ». Широков с утра опубликован свои извинения потерпевшему. А телеканала отстранил своего эксперта от эфира. Роман должен был комментировать итоги матчей Лиги чемпионов.

Глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил, что Данченков подал заявление в полицию. Сразу после происшествия от зафиксировал нанесенные ему побои. У пострадавшего рассечены бровь и лицо, большие синяки под глазами и другие телесные повреждения. Но чувствует он себя в целом нормально.

Широкову, если не хочет пойти по пути бывших коллег Кокорина и Мамаева, нужно срочно полюбовно улаживать дело. Идти на поклон к судье футбольному, пока не настал черед других судей.

«ШАХТЕР» И «СЕВИЛЬЯ» В ПОЛУФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ

«Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы, победив швейцарский «Базель» - 4:1. Четвертьфинальный матч в этой паре был один, игра проходила в Гельзенкирхене. Следующим соперником украинской команды 17 августа станет миланский «Интер», который в понедельник выбил из дальнейшей борьбы «Байер».

Еще в одной четвертьфинальной паре «Севилья» на 88-й минуте вырвала победу в матче с «Вулверхэмптоном» - 1:0. В начале встречи игрок английской команды Хименес не реализовал 11-метровый. В полуфинале 16 августа испанцы встретятся с еще одним клубом АПЛ – «Манчестер Юнайтед», выигравшим днем ранее у «Копенгагена».

Финал Лиги Европы запланирован на 21 августа в Кельне.

«ТАМПА» КУЧЕРОВА ПОБЕДИЛА В ПЯТОМ ОВЕРТАЙМЕ

150 минут и 27 секунд продолжался матч 1/8 финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Коламбусом» - 3:2 5ОТ. Игра в общей сложности длилась 6 часов и 13 минут. А точку в ней поставил гол Брэйдена Пойнта, которому ассистировали российские легионеры «Молний» Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

«Тампа» повела в серии 1-0, а матч стал четвертым в истории лиги по продолжительности. Рекорд был установлен еще в 1936 году, когда «Монреаль» и «Детройт» (0:1) выясняли отношения 176 минут и 30 секунд.

Однако несколько достижений НХЛ все же пали. Так, вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало отразил за матч 85 бросков из 88-ти. 26-летний финн превзошел результат Келли Хруди, датированный 1987 годом – 73 броска. А защитник «Блю Джекетс» Сет Джонс провел на льду 65 минут 5 секунд. Прежний рекорд по игровому времени принадлежал Сергею Зубову (63 минуты 51 секунда) и был установлен в 2003-м в составе «Далласа».

В НХЛ также не обошлось без судейского скандала. За минуту до решающего гола арбитры не удалили защитника «Тампы» Виктора Хедмана за нарушение правил на американском форварде Кэме Аткинсоне.

Остается порадоваться за отсутствие зрителей на арене. Досидеть до восьмого периода смогли бы немногие. Лига даже была вынуждена перенести матч «Бостона» и «Каролины», который должен был начаться в 3 ночи по московскому времени.