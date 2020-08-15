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«Барселона» достигла дна, судьи «Спартака» могут спать спокойно, Овечкин горит уже 0-2
15 августа 07:56
автор: Дмитрий Кузнецов

«Барселона» достигла дна, судьи «Спартака» могут спать спокойно, Овечкин горит уже 0-2

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«БАВАРИЯ» УНИЗИЛА ПРЕСТАРЕЛУЮ «БАРСУ»

В Лиссабоне ближе к полуночи случилось восьмое чудо света. «Барселона» пропустила восемь мячей от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв каждый из таймов – 1:4. Мюнхенцы на фоне каталонцев выглядели пришельцами из другой галактики. Некогда грозный испанский суперклуб был растоптан и унижен вместе со своими стомиллионными суперзвездами. Последний раз большую команду на высочайшем уровне так уничтожали, пожалуй, на ЧМ-2014, когда сборная Германии в полуфинале размазала Бразилию – 7:1.

Исход матча был предрешен на 31-й минуте, когда счет стал 4:1. После перерыва немного было затеплилась надежда на возрождение интриги, когда Луис Суарес забил второй мяч - 2:4, но она быстро исчезла. В итоге дублями у победителей отметились Томас Мюллер и Филлипе Коутиньо, по голу забили Иван Перишич, Серж Гнабри, Роберт Левандовски и Йозуа Киммих. Еще один мяч немцы отправили в свои ворота (Давид Алаба).

Престарелая «Барса» - средний возраст команды почти 30 лет – не успевала за соперником на всем протяжении матча. Месси, Суарес и Гризманн увязли в тисках прессинга, который «Бавария» применяла с блеском. К тому же один из худших матчей в карьере провел вратарь «сине-гранатовых» Марк-Андре тер Штеген. Как, впрочем, и вся «Барселона», установившая вчера кучу рекордов со знаком минус.

Однако вчерашней «Баварии» вряд ли кто-то мог вообще противостоять. Немцы были чудо как хороши и наслаждались превосходством над оппонентом до самого финального свистка. Ну, раз дело идет, чего действительно останавливаться. Когда еще доведется так потоптаться на великом клубе, который, очевидно, нуждается в коренной перестройке и вливании молодой крови.

Об этом же после игры говорил защитник «Барселоны» Жерар Пике. «Мы достигли дна. Если мне нужно уйти, чтобы в команде появилась новая кровь, я уйду. Это позор, больше я ничего не могу сказать. Клуб нуждается в переменах на всех уровнях». Пике сказал это на эмоциях и наверняка останется. А вот главный тренер команды Кике Сетьен, по информации источника, будет уволен.

В полуфинале немцы ждут победителя пары «Манчестер Сити» - «Лион», которые играют сегодня.

«СПАРТАК» СНОВА ВЫИГРАЛ БЕЗ ТЕДЕСКО

«Спартак» вчера вечером одержал первую победу в чемпионате России, выиграв в Москве у «Ахмата» - 2:0. Оба гола были забиты после перерыва. Джордан Ларссон отличился с пенальти, а Эсекиэль Понсе – после розыгрыша штрафного. Еще один мяч хозяев, забитый в первом тайме Ларссоном, был отменен после просмотра VAR – судьи усмотрели у шведа игру рукой.

В целом же арбитры красно-белых не обидели, ближе к концу матча удалив игрока гостей с поля. Грозненцы завершали матч вдесятером, так что шансов отыграться у них было немного. Обслуживавший поединок рефери Евгений Турбин может спать спокойно. Проклятья спартаковской торсиды ему не грозят, в отличие от судей стартового матча турнира «Спартак» - «Сочи» (2:2).

Отметим, что спартаковцами руководил помощник Доменико Тедеско Андреас Хинкель, заменявший у кромки поля заболевшего главного тренера. При Тедеско «Спартак» летом не смог выиграть в чемпионате ни одного матча с учетом доигровки прошедшего сезона. Перед игрой он почувствовал недомогание, и в клубе решили не рисковать, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию.

Снова не состоялся дебют новичков столичного клуба. Александр Кокорин пропускал уже второй матч из-за повреждения, не оказалось в заявке и Остона Урунова. Еще один игрок, принадлежащий красно-белым – Георгий Мелкадзе, перешел на правах аренды в «Ахмат». Стороны договорились об этом перед матчем.

ВАРЛАМОВ ОСТАНОВИЛ «ВАШИНГТОН»

«Вашингтон» проиграл и второй матч «Айлендерс» в 1/8 финала Кубка Стэнли – 2:5, несмотря на голевой дубль Александра Овечкина. Капитан «Кэпиталз» открыл счет уже на первой минуте, затем сделал его равным (2:2) – во втором, но «столичные» тут же пропустили, а в концовке ньюйоркцы добили соперника. Последняя шайба была забита уже в пустые ворота.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 броска из 25. У проигравших Илья Ковальчук провел на льду чуть больше восьми минут и не нанес ни одного броска в створ, Евгений Кузнецов заработал показатель полезности «+1», как и Овечкин, а на счету защитника Дмитрия Орлова голевая передача при второй шайбе. Отметим также, что в третьем периоде при счет 2:3 Овечкин имел отличный шанс сделать хет-трик, но не попал в пустые ворота.

«Кэпиталз» поставили себя в тяжелую ситуацию, но не безнадежную. Учитывая, что понятие гостевой или домашний матч в нынешнем плей-офф отсутствует. Следующий матч серии пройдет 16 августа (19.00 мск).

Бывшая команда Ковальчука «Монреаль» неожиданно крупно разгромила крепкую «Филадельфию» - 5:0. Дубль оформил Томаш Татар. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 23 минуты 49 секунд. «Канадиенс» сравняли счет в серии – 1-1.

НОРТУГА ПОЙМАЛИ ПРИ ЕЗДЕ ПОД КОКАИНОМ

Знаменитый лыжник Петтер Нортуг сообщил, что принимал кокаин. Полиция обнаружила у него наркотики в крови после того, как прошлой ночью остановила норвежца из-за слишком быстрой езды. «Меня отправили на тестирование, также полицейские нашли у меня дома небольшое количество наркотиков. Это кокаин. Я сильно переживаю за свое будущее. Мне жаль тех, кого я разочаровал», - заявил Нортуг.

Против двукратного олимпийского чемпиона будет возбуждено уголовное дело. Нортуг, официально завершивший карьеру в декабре 2018 года, не отказывается взять ответственность за произошедшее на себя. Ранее с ним уже происходили неприятные инциденты. Так, шесть лет назад Нортуг попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места аварии, несмотря на травму пассажира в его машине. Позже он был приговорен к 50 дням тюрьмы.

источник: «Советский спорт»
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