Немецкий тренер снова выиграет ЛЧ, «Зенит» уходит в отрыв, Кучеров с Василевским идут дальше

Отметим, что обе команды возглавляют немецкие специалисты: «Баварию» - Ханс-Дитер Флик, а «ПСЖ» – Томас Тухель. Это означает, что второй год подряд ЛЧ выиграет немецкий тренер. В прошлом сезоне победу в турнире одержал «Ливерпуль», который возглавляет Юрген Клопп.

Вчера победу мюнхенцам принесли голы Сержа Гнабри (на 18-й и 33-й минутах) и Роберта Левандовски (88-я), который отличился в девятом матче Лиги чемпионов подряд. Рекордная серия – 11 игр с голами – принадлежит Криштиану Роналду. В целом превосходство чемпионов Германии не вызывало сомнений еще перед матчем, что и подтвердила игра. У «Лиона» был шанс повести в счете в начале встречи, однако в дальнейшем матч прошел по сценарию соперника.

До этого единственный раз немцы с французами играли в финале Кубка европейских чемпионов / Лиге чемпионов в 1976 году, когда все та же «Бавария» выиграла решающий матч у «Сент-Этьена» - 1:0.

«Бавария» разгромила «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов - 3:0 и вышла в финал турнира, где 23 августа встретится с другим французским клубом – «ПСЖ», который накануне переиграл «Лейпциг» с тем же счетом. Таким образом, все главные матчи ЛЧ стали французско-немецким противостоянием.

«ЗЕНИТ» НЕ ПРОИГРЫВАЕТ ДОМА 23 МАТЧА

Третий тур чемпионата страны сделал «Зенит» его единоличным лидером. После вчерашней домашней победы над ЦСКА – 2:1 питерцы набрали 9 очков, опережая на два балла «Динамо» и «Локомотив». Чемпионская интрига в турнире постепенно начинает умирать, даже не зародившись. Словно продолжается предыдущий сезон. Вчера команда Сергея Семака довела свою беспроигрышную серию на своей арене до 23 матчей. Настолько велико преимущество сине-бело-голубых над остальными соперниками.

ЦСКА держался молодцом полтора тайма, но затем подустал, прижался к воротам и закономерно проиграл. Дублем у «Зенита» отметился Сердар Азмун, у армейцев солировал Никола Влашич, забивший прекрасный гол ударом из-за штрафной. Решающий мяч москвичи пропустили как раз в тот момент, когда хорват получил повреждение, и ему оказывали помощь у кромки поля. С досады он даже со всей силы бросил бутылку с водой о газон, понимая, что отыграться будет проблематично.

ЦСКА играл без Федора Чалова и Алана Дзагоева, у «Зенита» из-за перебора желтых карточек игру пропускал Ярослав Ракицкий. По этой причине Семаку пришлось сделать перестановки в составе, а ветеран Юрий Жирков, выходивший в последних матчах на замену, отыграл 90 минут. Покидал поле он уже в компенсированное время и под аплодисменты 30 тысяч зрителей, которым вчера разрешили прийти на стадион. Это рекорд коронавирусного периода!

У «СПАРТАКА» НЕТ ФАРМ-КЛУБА В УФЕ

На второе место после победы над «Ростовом» - 2:0 неожиданно вышло московское «Динамо». Исход матча был предрешен в конце первого тайма. Сначала VAR помог назначить пенальти в ворота дончан за фол на Николае Комличенко. 11-метровый мастерски реализовал Максимилиан Филипп. А вскоре сам Комличенко переправил головой мяч в сетку после навеса с фланга.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после игры не стал традиционно критиковать судей, отметив, что «11-метровый, наверное, был, раз смотрели VAR». А «Динамо» осталось единственной командой в РПЛ, пока не пропустившей ни одного гола.

Вровень с бело-голубыми идет «Локомотив», потерявший очки в Екатеринбурге. Ничью с «Уралом» железнодорожникам принес гол Федора Смолова на 87-й минуте. Это первый мяч нападающего после возвращения из «Севильи». Теперь молва сватает его в Турцию, в «Фенербахче».

В следующем туре «Локо» играет со «Спартаком», который посрамил вчера скептиков и не выиграл в Уфе. Матч завершился со счетом 1:1. Напомним, что перед стартом чемпионата обиженный отставкой из «Химок» главный тренер подмосковной команды Сергей Юран заявил, что красно-белым гарантированы 12 очков в матчах с «Уфой» и «Химками», которые фактически станут фарм-клубами «Спартака». Свой «прогноз» специалист сделал на основании того, что гендиректор спартаковцев Шамиль Газизов ранее работал в башкирском клубе и не с пустыми руками пришел в «народную» команду.

Как видим, предсказание Юрана оказалось пустым звуком. «Спартак» имел шансы победить, но не использовал ряд моментов. На 12-й минуте Джордан Ларссон не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Отметим, что его знаменитый отец Хенрик вчера вошел в тренерский штаб Роналда Кумана в «Барселоне», которую возглавил легендарный голландец.

ТРИ ПЕРЕДАЧИ КУЧЕРОВА И 37 СЭЙВОВ ВАСИЛЕВСКОГО

«Тампа» вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли, победив в овертайме пятого матча «Коламбус» - 5:4 и в серии 4-1. «Лайтнинг» совершили невероятный камбэк, проигрывая к 53-й минуте 2:4. Сравнял счет за 38 секунд до конца третьего периода Энтони Сирелли, а в дополнительное время Брэйден Пойнт принес своей команде победу после голевой передачи Никиты Кучерова. Россиянин вчера ассистировал партнерам трижды – причем в трех последних шайбах. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков. Два результативных паса на счету защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова.

Кучеров установил рекорд «Молний» по очкам в Кубке Стэнли (70). Прежнее достижение принадлежало Мартену Сен-Луи (68).

«Бостон» выиграл серию у «Каролины», одержав волевую победу в пятом матче - 2:1 благодаря голам Давида Крейчи и Патриса Бержерона во втором периоде. Обе шайбы были заброшены в большинстве с передач Давида Пастрняка, вернувшегося в строй после травмы.

А вот для восходящей звезды НХЛ Андрея Свечникова сезон завершился досрочно. Наш форвард «Каролины» пропускал матч из-за повреждения ноги, полученного во второй игре серии.

«Колорадо» разгромил «Аризону» - 7:1 и также выиграл свою серию со счетом 4-1. В составе «Эвеланш» одна шайба у Никиты Задорова. «Монреаль» сократил отставание в серии с «Филадельфией» (2-3), взяв пятый матч – 5:3. У защитника «Филадельфии» Ивана Проворова результативная передача и «минус 2».

ЗАГИТОВА ПОСТУПИЛА НА ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Фигуристка поступала на платное обучение на программу бакалавриата «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».

Стоимость обучения составляет 320 тысяч рублей в год. Бюджетных мест по данной программе не предусмотрено. Загитова набрала за ЕГЭ 51 балл по русскому языку и 44 балла – по обществознанию.

Ранее Алина признавалась, что хочет вести спортивные программы на телевидении.