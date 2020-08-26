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Месси недоволен Куманом, хочет уйти из «Барселоны» бесплатно и ведет переговоры с Гвардиолой
26 августа 07:39
автор: Дмитрий Кузнецов

Месси недоволен Куманом, хочет уйти из «Барселоны» бесплатно и ведет переговоры с Гвардиолой

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

МЕССИ СООБЩИЛ О ЖЕЛАНИИ ПОКИНУТЬ «БАРСУ» ПО ФАКСУ

Лионель Месси во вторник вечером взорвал информационное пространство – 33-летний форвард принял решение уйти из «Барселоны», за которую выступал всю карьеру, и уведомил об этом руководство клуба по факсу. Президент «сине-гранатовых» Жозеп Бартомеу вынужден был срочно созвать совет директоров, чтобы найти выход из кризиса.

В каталонском клубе подтвердили получение факса от Месси с просьбой об уходе, но отметили, что у футболиста нет юридических оснований, которые позволяют ему покинуть клуб. Лидер «Барсы» должен был сообщить о своем намерении до 30 мая, однако этого не произошло. Отступные в контракте составляют 700 млн евро. При этом некоторые члены правления не против продажи своего лучшего игрока, если клубу поступит солидное предложение. Хотя сам Месси просит отпустить его бесплатно.

Претендентами на Лео называют «Манчестер Сити», который возглавляет бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, «МЮ», «ПСЖ», а также «Интер» и «Ювентус», в котором выступает вечный соперник Месси Криштиану Роналду.

Аргентинец не первый раз говорит о желании сменить клуб, однако похоже, что на этот раз все действительно серьезно. Ранее неоднократно появлялись слухи о недовольстве Лионеля политикой руководства клуба, в том числе постоянными ошибками при выборе тренеров. Недавнее назначение на пост наставника команды голландца Рональда Кумана, вероятно, стало последней каплей.

По информации источника, Куман на встрече с Месси повел себя жестко, заявив, что в его команде никому не будет поблажек, но в то же время дал понять, что рассчитывает на Лео. Подробности встречи утекли в прессу, что также возмутило суперзвезду. Клуб ждут глобальные перемены, а Месси устал от поражений и хочет побеждать.

Напомним, что Куман возглавил «Барселону» после унизительного поражения каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» - 2:8 и получил карт-бланш в кадровых вопросах. Экс-звезда «сине-гранатовых» уже принял решение расстаться с рядом известных игроков, среди которых нападающий Луис Суарес. Месси был расстроен решением избавиться от уругвайца, его друга, что добавило масла в огонь.

При этом президент Каталонии Ким Торра своим сообщением в твиттере дал понять, что вопрос с уходом Месси практически решен. «Каталония всегда будет твоим домом. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим игроком мира и благородным спортсменом. Мы никогда не забудем тебя», — написал Торра в прощальном тоне.

Впрочем, клуб ищет пути для удержания главной мировой футбольной звезды в своем составе. Бартомеу заявил, что готов уйти, если это поможет сохранить Месси. Но, думается, уйти для этого должны многие, и Куман в их числе. Тем временем букмекеры считают, что новым клубом Лео будет «Ман Сити». По информации источника, Месси несколько дней назад уже созванивался с Гвардиолой, обсуждая возможный трансфер.

ЧЕРЧЕСОВ НАЗВАЛ СОСТАВ НА МАТЧИ ЛИГИ НАЦИЙ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал 26 игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт). Основное обсуждение вызвало решение тренера не вызывать на сбор нападающего «Спартака» Александра Соболева, который хорошо зарекомендовал себя в последних играх чемпионата страны. Черчесов объяснил отсутствие игрока красно-белых его конфликтом с форвардом «зенита» и капитаном национальной команды Артемом Дзюбой.

Неожиданным стало приглашение экс-защитника «Динамо» Романа Нойштедтера, который находится без клуба и самостоятельно поддерживает форму. Головной боли добавили травмы полузащитников «Локомотива» Дмитрия Баринова, выбывшего как минимум до весны из-за разрыва крестов, и Алексея Миранчука. Выбор среди хавбеков у Черчесова есть, но заменить лидера «Локо», одного из лучших игроков РПЛ, будет непросто.

Шанс дебютировать в сборной получил 33-летний Евгений Луценко из «Арсенала». Нападающий ударно провел доигровку прошлого сезона и хорошо смотрелся в августе – забил «Уфе», отдал голевой пас в игре с «Динамо». Однако вчера он получил повреждение задней поверхности бедра в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) и досрочно покинул поле в конце первого тайма.

«АТАЛАНТА» СДЕЛАЛА НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МИРАНЧУКУ

«Аталанта» сделала официальный запрос «Локомотиву» по поводу покупки Алексея Миранчука. Об этом сообщил в твиттере журналист Джанлука Ди Марцио. Итальянцы ждут решения российского клуба.

Напомним, что ранее говорилось о приблизительной сумме отступных за игрока в 15 миллионов евро, однако клуб из Бергамо настаивал на ее понижении до 10 млн, так как отступные в контракте игрока составляют 8 млн. Соглашение Миранчука с железнодорожниками действует до лета 2021 года, и если москвичи не продадут хавбека в текущее трансферное окно или зимой, то после окончания сезона он станет свободным агентом. 24-летним россиянином также интересуются «Милан» и «Рома».

Еще один полузащитник сборной России твердо решил уехать играть в Европу. Далер Кузяев отказался подписывать контракт с «Зенитом» и прорабатывает варианты трудоустройства за рубежом.

ГОЛ КУЧЕРОВА ПОМОГ «ТАМПЕ» СРАВНЯТЬ СЧЕТ В СЕРИИ С «БОСТОНОМ»

«Тампа» сравняла счет в серии с «Бостоном», выиграв второй матч в овертайме – 4:3. Одну из шайб у победителей забросил Никита Кучеров. В 10 играх нынешнего плей-офф у нашего легионера 10 (3+7) очков и показатель полезности «+3».

Дубль в составе «Молний» оформил Блейк Коулман, а победную шайбу на 65-й минуте забросил Ондржей Палат. У «Брюинз» двумя голами отметился Брэд Маршан, еще одна шайба на счету Ника Ритчи.

Следующий поединок в серии пройдет 27 августа.

источник: «Советский спорт»
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