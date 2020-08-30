«Спартак» – первый, Гвардиола прибыл на переговоры с Месси, «Тампа» Кучерова в шаге от полуфинала

Любопытно, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско довольно критично отнесся к успеху своей команды. После игры он заявил: «Матч с «Сочи», который должны были выигрывать, мы не выиграли, а тут выиграли, хотя, возможно, заслуживали ничьей».

Что касается «Спартака», то у команды есть шанс уйти на перерыв в качестве лидера премьер-лиги . Для этого москвичам нужно, чтобы «Зенит» сегодня не выиграл у «Локомотива», а «Сочи» не добился крупной победы над «Уралом».

Один из голов москвичей на счету Александра Соболева, вокруг которого в последние дни было много шума из-за конфликтной истории с Артемом Дзюбой и невызовом спартаковца в сборную. Вчера он забил красивый мяч и напомнил о себе наставнику национальной команды Станиславу Черчесову. После сегодняшних матчей чемпионат уходит на перерыв, связанный с играми сборной в Лиге наций против Венгрии и Сербии. Любопытно, решится ли Черчесов в последний момент пригласить спартаковца на сбор, раз уж конфликт Соболева с капитаном национальной команды окончательно улажен.

Московский «Спартак» одержал вторую волевую победу подряд со счетом 2:1. В пятом туре чемпионата России красно-белые выиграли у «Локомотива», уступая по ходу матча 0:1. А вчера по тому же сценарию прошел их поединок с тульским «Арсеналом». Гости открыли счет на 36-й минуте, но уходили на перерыв, проигрывая и оставшись в меньшинстве.

Гости остались крайне недовольны работой судей во главе с Алексеем Матюниным, что становится уже недоброй традицией для матчей РПЛ. Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев предложил отправить на полиграф арбитра матча: «Судейская бригада сыграла за «Спартак». Ключевой момент — удаление Лесового. Боковой находится в метре от эпизода, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа». В свою очередь гендиректор тульской команды Дмитрий Балашов поздравил Матюнина с победой «Спартака».

Даниил Лесовой получил вторую желтую карточку за споры с арбитром, доказывая, что тот должен был назначить угловой удар, так как мяч ушел за линию от спартаковца. И был абсолютно прав. Судья ошибся, но это не отменяет неправильного поведения игрока гостей.

«АРСЕНАЛ» ПОБЕДИЛ «ЛИВЕРПУЛЬ» ПО ПЕНАЛЬТИ

Другой «Арсенал», лондонский, стал обладателем Суперкубка Англии. На «Уэмбли» столичный клуб одолел в серии пенальти чемпиона страны «Ливерпуль». Основное время матча завершилось вничью 1:1 (у «Арсенала» отличился Обамеянг на 12-й минуте, у «Ливерпуля» - Минамино на 73-й). А серию 11-метровых лондонцы пробили точнее — 5:4.

«Арсенал» взял Суперкубок страны уже в 16-й раз.

МЕССИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДСЕЗОННЫХ СБОРОВ С «БАРСОЙ»

Лионель Месси продолжает борьбу за уход из «Барселоны», с которой аргентинца связывает контракт. 33-летний форвард вчера уведомил клуб, что он отказывается принимать участие в предсезонных сборах. По данным СМИ, Лео не приедет на базу «сине-гранатовых» для прохождения медосмотра, который помимо прочего включает прохождение теста на коронавирус.

Напомним, что Месси несколько дней назад заявил о желании покинуть «Барсу» и намерен перебраться в «Ман Сити» к бывшему тренеру каталонцев Хосепу Гвардиоле, который уже прибыл в Барселону для переговоров с игроком. Однако каталонский клуб не хочет отпускать своего лидера или же просто набивает цену. Впрочем, демарш суперзвезды многие также склонны отнести к политическим моментам, полагая, что Месси таким образом добивается отставки руководства клуба.

Тем временем испанский гранд отказался от услуг юридической фирмы, консультировавшей Лео по вопросам досрочного расторжения соглашения. Как сообщает Marca, юристы этой компании посоветовали Месси отправить в адрес клуба бюрофакс, в котором футболист проинформировал клуб о своем решении уйти.

«ТАМПА» КУЧЕРОВА В ШАГЕ ОТ ПОЛУФИНАЛА

«Тампа» выиграла четвертый матч серии ¼ финала Кубка Стэнли у «Бостона» - 3:1 и с тем же счетом лидирует в противостоянии. Команде Джона Купера осталась одна победа для выхода в полуфинал. Две голевые передачи в составе «Молний» сделал Никита Кучеров, дубль на счету Ондржея Палата. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 бросков.

«Нью-Йорк Айлендерс» вышел вперед в серии с «Филадельфией» - 2-1. «Островитяне» выиграли третий матч со счетом 3:1, хотя первый период остался за «Флайерз» (шайбу забросил Тайлер Питлик). У победителей отличились Мэтт Мартин, бывший динамовец Лео Комаров и Андерс Ли. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов парировал 26 бросков, а защитник «Летчиков» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 42 секунды.

ДЖОКОВИЧ ВЫИГРАЛ 80-й ТИТУЛ

Новак Джокович в финале «Мастерса» в Нью-Йорке победил Милоша Раонича в трех сетах – 1:6, 6:3, 6:4. Серб выиграл у Раонича все 11 личных встреч, а очередной титул стал уже 80-м в карьере. Для первой ракетки мира это 23-я победа подряд в 2020-м.

Джокович взял 35-й «Мастерс». По этому показателю он догнал другую суперзвезду тенниса испанца Рафаэля Надаля и теперь является единственным игроком, кому удавалось дважды побеждать на всех «Мастерсах».

А вот создание профсоюза игроков, который возглавит Джокович и Вашек Поспишил, вызвало недовольство и опасение у ряда звезд. Члены Совета игроков ATP Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Кевин Андерсон, Юрген Мельцер, Сэм Куэрри и Бруно Суарес направили по этому поводу теннисистам письмо. В нем, в частности, говорится:

«От имени Совета игроков хотим сообщить, что мы не одобряем создание новой ассоциации игроков. Полагаем, сейчас неподходящее время для таких шагов, которые подрывают возможность нового руководства реализовать свои идеи по развитию нашего спорта».

Подписавшиеся уверены, что новая ассоциация не может сосуществовать совместно с ATP. «Мы уважаем право каждого игрока на свое мнение, поэтому считаем необходимым оповестить вас о нашей позиции, чтобы каждый игрок полностью понимал возможные последствия».

Некоторое время назад Джокович и Поспишил, вышедшие из членов Совета игроков АТР подчеркивали, что профсоюз нужен для реформирования структуры управления туром и превращения тенниса в прибыльный вид спорта не только для элиты.