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Дзюба уже фотографируется с Соболевым, а «Краснодар» и «Динамо» узнали соперников по еврокубкам
01 сентября 06:00
автор: Антон Липкин

Дзюба уже фотографируется с Соболевым, а «Краснодар» и «Динамо» узнали соперников по еврокубкам

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

У ДЗЮБЫ И СОБОЛЕВА НЕ БЫЛО КОНФЛИКТА

Сборная России собралась в полном составе и начала подготовку к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией. Это первый сбор национальной команды с ноября прошлого года, хотя Станислав Черчесов и не почувствовал столь длительной паузы.

Главная же тема осталась прежней – это отношения Александра Соболева и Артема Дзюбы и их состоявшееся примирение. Оба игрока в один голос назвали ситуацию раздутой и попросили закрыть вопрос. Как выяснилось, никому даже не пришлось извиняться. Для пущей убедительности в социальных сетях сборной выложили совместную фотографию обнимающихся нападающих.

А Сергей Кирьяков в интервью «Советскому спорту» предложил Черчесову окончательно подружить игроков, выпустив обоих в стартовом составе. Вот это будет связка!

Что касается чисто футбольных новостей о сборной, то стали известны судьи, которые приедут в Москву работать на матче Россия – Сербия. УЕФА назначил на игру шотландских арбитров во главе с Уильямом Колламом. Напомним, игра пройдет 3 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.

«ДИНАМО» ПОЕДЕТ В ГРУЗИЮ, «КРАСНОДАР» ЖДЕТ «БЕНФИКУ»

В Ньоне состоялись жеребьевки очередных раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Московскому «Динамо», которое возвращается в еврокубки после пятилетнего перерыва, достался «Локомотив» из Тбилиси. В первом квалификационном раунде Лиги Европы грузинская команда прошла румынскую «Университатю» (2:1). В прошлом году «Локомотив» занял четвертое место в чемпионате Грузии, а после десяти туров нового сезона идет шестым.

«Динамо» – явный фаворит, но сложность в том, что из-за позднего начала квалификационных раундов, они состоят из одного матча. И в этой паре команды сыграют 17 сентября в Тбилиси.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов запланирована на вторник, но уже в понедельник стало понятно, что «Краснодару» предстоит сыграть с победителем пары ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия). Все дело в том, что кроме «Бенфики» в число сеяных попало также киевское «Динамо». А с Украиной нас, как известно, УЕФА всегда разводит. Здесь все будет традиционно: два матча дома и в гостях.

В КХЛ 131 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

В среду в России состоится официальное возвращение еще одного спорта после коронавируса: матчем ЦСКА – «Ак Барс» стартует новый сезон КХЛ. Прошлый, напомним, был прерван во время плей-офф.

Перед началом регулярного чемпионата президент лиги Алексей Морозов рассказал, как клубы будут справляться с вынужденными ограничениями. Так, выяснилось, что в КХЛ выявлен 131 положительный результат теста на коронавирус. При этом 57 человек уже выздоровели и приступили к тренировкам. Заболевание у всех проходило в легкой форме.

Вопрос с посещаемостью, как и в футболе, решается в каждом регионе индивидуально. На данный момент две команды – «Барыс» и «Сибирь» – будут проводить домашние матчи вообще без зрителей. А в Череповце буквально накануне разрешили 25-процентную заполняемость арены. Также решен вопрос с въездом легионеров на территорию России и идет оформление документов для того, чтобы клубы могли беспрепятственно покидать Россию для проведения матчей в Белоруссии, Казахстане, Латвии и Финляндии. Еще один иностранный клуб – китайский «Куньлунь Ред Стар» – обосновался в Мытищах.

МЕССИ ПРОДОЛЖАЕТ УХОДИТЬ ИЗ «БАРСЕЛОНЫ»

Сага с уходом Лионеля Месси из «Барселоны» набирает обороты. В понедельник события продолжили развиваться. Краткое содержание вчерашней серии: «Барселона» по-прежнему считает аргентинца своим капитаном и не намерена наказывать его за пропуск тестов на коронавирус, но платить игроку за дни пропущенных тренировок в клубе не намерены. Нападающий Мартин Брэтуэйт уже думает взять десятый номер, но это неточно. Президент Жозеп Бартомеу хочет встретиться с отцом Месси и предложить продлить контракт до 2023 года. Если же игрок не передумает уходить, то единственный способ для этого – пропустить следующий сезон и отказаться от зарплаты. Месси уже сообщил «Барсе», что не приедет к началу сезона, а «Манчестер Сити» начал готовиться к презентации игрока. Конца этому сериалу пока не видно.

ЗАГИТОВА СТАНЕТ ВЕДУЩЕЙ, А СОТСКОВА – ЖЕНОЙ

У олимпийской чемпионки Алины Загитовой остается все меньше времени на профессиональную карьеру. Ранее сообщалось, что российская фигуристка всерьез намерена заняться учебой и поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

Теперь стали известны следующие планы Загитовой: она будет ведущей нового сезона «Ледникового периода». Как сообщает Sport24.ru, после долгих переговоров фигуристка ответила согласием. Основным ведущим шоу остается Алексей Ягудин.

Еще одна российская фигуристка – Мария Сотскова – уже официально объявила о завершении карьеры и теперь готовится к свадьбе. В понедельник выяснилось, кто станет ее будущим мужем – это музыкальный продюсер Михаил Омельчук. Хотя в комментариях к совместным фотографиям в инстаграме Сотскова называет своего возлюбленного мужем уже сейчас.

источник: «Советский спорт»
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