У Дзюбы 26 мячей за сборную, Месси передумал уходить из «Барсы», «Йокериту» влепили «технарь»

Две другие команды из нашего квартета (Дивизион В. Группа 3) «Турция» и «Венгрия» провели встречу в Сивасе, которая завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. На 80-й минуте полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи со штрафного нанес удар в верхний угол, и мяч от штанги влетел в ворота.

Стоит заметить, что все три гола у россиян на счету игроков «Зенита», который перед перерывом в чемпионате страны два матча кряду – с «Динамо» и «Локомотивом» - провел без забитых голов. Вполне возможно, что Дзюбу подстегнула нашумевшая история с приглашением в сборную спартаковца Александра Соболева, которого видят конкурентом зенитовцу, но вчера оставшегося в запасе.

У капитана сборной России теперь 26 мячей в играх за национальную команду. Дзюба догнал по этому показателю Владимира Бесчастных. Больше – 30 голов – только у Александра Кержакова.

Сборная России в матче Лиги наций победила в Москве Сербию – 3:1. Дублем отметился нападающий Артем Дзюба (на 48-й минуте с пенальти и на 81-й), еще один мяч в составе нашей команды забил защитник Вячеслав Караваев (69-я) красивым обводящим ударом в дальний угол. У гостей отличился Александр Митрович (78-я), замкнувший прострел с фланга. Игра проходила на арене «Динамо» без зрителей.

Следующим соперником команды Станислава Черчесова станут венгры, которые примут россиян у себя дома 6 сентября.

В четвертой группе дивизиона А испанцы ушли от поражения во встрече с немцами, проходившей в Штутгарте (1:1). Нападающий сборной Германии Тимо Вернер открыл счет на 51-й минуте матча, пробив низом Давида Де Хеа. На пятой минуте компенсированного времени Хосе Гайя забил ответный мяч.

В этой же группе Украина победила Швейцарию – 2:1. Победный мяч забил на 68-й минуте Александр Зинченко.

«ФРАЙБУРГ» УЖЕ ПРОДАЕТ ФУТБОЛКИ ТИЛА

«Фрайбург» начал продажу в интернет-магазине именных футболок Гуса Тила, которого немецкий клуб взял в аренду у московского «Спартака». Голландец, купленный красно-белыми за рекордные для клуба 18 миллионов евро (с учетом бонусов) у АЗ, проведет в чемпионате бундеслиги как минимум один сезон. С возможностью продления аренды еще на год.

Тила поздравил с переездом в Германию бывший хавбек «Спартака» Андреас Шюррле. Чемпион мира-2014 написал в инстаграм, что с нетерпением ждет момента увидеться с Гусом в Берлине.

ПРЕЗИДЕНТ «БАРСЕЛОНЫ» ОБВИНЯЕТСЯ В КОРРУПЦИИ

Лионель Месси может остаться в «Барселоне» и отработать до конца свой контракт с клубом, который действует до лета 2021 года. Как сообщает испанская Marca, аргентинец поменял свое решение покинуть «сине-гранатовых» после консультаций со своим отцом и агентом, а также его законными представителями.

Лео не хочет покидать «Барсу», в которой провел всю свою впечатляющую карьеру, со скандалом и попытаться разорвать контракт через суд. Другой причиной перемены в решение игрока стал отказ «Ман Сити» от сделки. Англичане не готовы платить за трансфер, учитывая, что надо платить Месси огромную зарплату.

Тем временем президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу обвиняется полицией Каталонии в коррупции. Правоохранители считают, что Бартомеу получил личную финансовую выгоды от сделки клуба с компанией I3 Ventures, которая занималась пиаром президента клуба в соцсетях. Сумма контракта была в шесть раз выше рыночный при подобных случаях.

I3 Ventures помимо защиты репутации Бартомеу критиковала его оппонентов - Месси, Жерара Пике и других игроков.

«ЙОКЕРИТ» НЕ ПОЛЕТЕЛ В МИНСК, «ЛОКО» РАЗГРОМИЛ «СПАРТАК»

В регулярном чемпионате КХЛ вчера должны были состояться семь матчей, но в итоге были сыграны только шесть. Финский «Йокерит» изменил первоначальные планы отправиться в Минск и не полетел на игру с «Динамо». «Шуты», очевидно, вынуждены были отступить под серьезным давлением со стороны общественности и политиков страны и ЕС, призывавших к бойкоту хоккея из-за действий президента страны Александра Лукашенко.

Для публики причиной неявки на матч были названы опасения хоккеистов, якобы получавших угрозы из Белоруссии. Хотя с трудом вериться, что кто-то действительно угрожал игрокам клуба из Хельсинки.

Генменеджер «Йокерита» Яри Курри так прокомментировал решение не лететь на игру: «Мы общались с КХЛ и «Динамо» в предыдущие дни. И придерживаемся той точки зрения, что сейчас не время играть в хоккей в Минске. Мы продолжаем играть в КХЛ и проведем наш первый матч в субботу в Риге».

КХЛ не замедлила записать финнам техническое поражение. Динамовцам, не хватающим звезд в лиге последние годы, два очка на старте турнира как нельзя кстати.

Из остальных матчей стоит выделить разгром «Спартака» ярославским «Локомотивом» - 7:2. В составе железнодорожников феерило звено Коршков – Ткачев – Пяярви-Свенссон, забросившее четыре шайбы (дубль у Коршкова). В целом ярославцы выглядели командой уровнем выше, чем их соперник. Возможно, впрочем, что красно-белые пока просто не смогли отойти от перенесенной эпидемии коронавируса в команде. Летом спартаковцы прерывали сбор, отправившись на карантин.

Отметим также гостевые победы «Автомобилиста» над «Трактором» - 3:1 (у Павла Дацюка две передачи) и «Салавата Юлаева» над «Торпедо» - 3:2. У уфимцев все три шайбы забросили финские легионеры (Гранлунд, Хартикайнен, Маннинен).