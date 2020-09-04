ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
У Дзюбы 26 мячей за сборную, Месси передумал уходить из «Барсы», «Йокериту» влепили «технарь»
04 сентября 06:38
автор: Дмитрий Кузнецов

У Дзюбы 26 мячей за сборную, Месси передумал уходить из «Барсы», «Йокериту» влепили «технарь»

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

РОССИЯ ПОБЕДИЛА СЕРБИЮ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

Сборная России в матче Лиги наций победила в Москве Сербию – 3:1. Дублем отметился нападающий Артем Дзюба (на 48-й минуте с пенальти и на 81-й), еще один мяч в составе нашей команды забил защитник Вячеслав Караваев (69-я) красивым обводящим ударом в дальний угол. У гостей отличился Александр Митрович (78-я), замкнувший прострел с фланга. Игра проходила на арене «Динамо» без зрителей.

У капитана сборной России теперь 26 мячей в играх за национальную команду. Дзюба догнал по этому показателю Владимира Бесчастных. Больше – 30 голов – только у Александра Кержакова.

Стоит заметить, что все три гола у россиян на счету игроков «Зенита», который перед перерывом в чемпионате страны два матча кряду – с «Динамо» и «Локомотивом» - провел без забитых голов. Вполне возможно, что Дзюбу подстегнула нашумевшая история с приглашением в сборную спартаковца Александра Соболева, которого видят конкурентом зенитовцу, но вчера оставшегося в запасе.

Две другие команды из нашего квартета (Дивизион В. Группа 3) «Турция» и «Венгрия» провели встречу в Сивасе, которая завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. На 80-й минуте полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи со штрафного нанес удар в верхний угол, и мяч от штанги влетел в ворота.

Следующим соперником команды Станислава Черчесова станут венгры, которые примут россиян у себя дома 6 сентября.

В четвертой группе дивизиона А испанцы ушли от поражения во встрече с немцами, проходившей в Штутгарте (1:1). Нападающий сборной Германии Тимо Вернер открыл счет на 51-й минуте матча, пробив низом Давида Де Хеа. На пятой минуте компенсированного времени Хосе Гайя забил ответный мяч.

В этой же группе Украина победила Швейцарию – 2:1. Победный мяч забил на 68-й минуте Александр Зинченко.

«ФРАЙБУРГ» УЖЕ ПРОДАЕТ ФУТБОЛКИ ТИЛА

«Фрайбург» начал продажу в интернет-магазине именных футболок Гуса Тила, которого немецкий клуб взял в аренду у московского «Спартака». Голландец, купленный красно-белыми за рекордные для клуба 18 миллионов евро (с учетом бонусов) у АЗ, проведет в чемпионате бундеслиги как минимум один сезон. С возможностью продления аренды еще на год.

Тила поздравил с переездом в Германию бывший хавбек «Спартака» Андреас Шюррле. Чемпион мира-2014 написал в инстаграм, что с нетерпением ждет момента увидеться с Гусом в Берлине.

ПРЕЗИДЕНТ «БАРСЕЛОНЫ» ОБВИНЯЕТСЯ В КОРРУПЦИИ

Лионель Месси может остаться в «Барселоне» и отработать до конца свой контракт с клубом, который действует до лета 2021 года. Как сообщает испанская Marca, аргентинец поменял свое решение покинуть «сине-гранатовых» после консультаций со своим отцом и агентом, а также его законными представителями.

Лео не хочет покидать «Барсу», в которой провел всю свою впечатляющую карьеру, со скандалом и попытаться разорвать контракт через суд. Другой причиной перемены в решение игрока стал отказ «Ман Сити» от сделки. Англичане не готовы платить за трансфер, учитывая, что надо платить Месси огромную зарплату.

Тем временем президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу обвиняется полицией Каталонии в коррупции. Правоохранители считают, что Бартомеу получил личную финансовую выгоды от сделки клуба с компанией I3 Ventures, которая занималась пиаром президента клуба в соцсетях. Сумма контракта была в шесть раз выше рыночный при подобных случаях.

I3 Ventures помимо защиты репутации Бартомеу критиковала его оппонентов - Месси, Жерара Пике и других игроков.

«ЙОКЕРИТ» НЕ ПОЛЕТЕЛ В МИНСК, «ЛОКО» РАЗГРОМИЛ «СПАРТАК»

В регулярном чемпионате КХЛ вчера должны были состояться семь матчей, но в итоге были сыграны только шесть. Финский «Йокерит» изменил первоначальные планы отправиться в Минск и не полетел на игру с «Динамо». «Шуты», очевидно, вынуждены были отступить под серьезным давлением со стороны общественности и политиков страны и ЕС, призывавших к бойкоту хоккея из-за действий президента страны Александра Лукашенко.

Для публики причиной неявки на матч были названы опасения хоккеистов, якобы получавших угрозы из Белоруссии. Хотя с трудом вериться, что кто-то действительно угрожал игрокам клуба из Хельсинки.

Генменеджер «Йокерита» Яри Курри так прокомментировал решение не лететь на игру: «Мы общались с КХЛ и «Динамо» в предыдущие дни. И придерживаемся той точки зрения, что сейчас не время играть в хоккей в Минске. Мы продолжаем играть в КХЛ и проведем наш первый матч в субботу в Риге».

КХЛ не замедлила записать финнам техническое поражение. Динамовцам, не хватающим звезд в лиге последние годы, два очка на старте турнира как нельзя кстати.

Из остальных матчей стоит выделить разгром «Спартака» ярославским «Локомотивом» - 7:2. В составе железнодорожников феерило звено Коршков – Ткачев – Пяярви-Свенссон, забросившее четыре шайбы (дубль у Коршкова). В целом ярославцы выглядели командой уровнем выше, чем их соперник. Возможно, впрочем, что красно-белые пока просто не смогли отойти от перенесенной эпидемии коронавируса в команде. Летом спартаковцы прерывали сбор, отправившись на карантин.

Отметим также гостевые победы «Автомобилиста» над «Трактором» - 3:1 (у Павла Дацюка две передачи) и «Салавата Юлаева» над «Торпедо» - 3:2. У уфимцев все три шайбы забросили финские легионеры (Гранлунд, Хартикайнен, Маннинен).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублейВ Москве напали на народного артиста РФ Юрия Шлыкова"Тампа" стала полуфиналисткой плей-офф НХЛВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаМедсестры массово разделись в знак протеста
У Дзюбы 26 мячей за сборную, Месси передумал уходить из «Барсы», «Йокериту» влепили «технарь»
У Дзюбы 26 мячей за сборную, Месси передумал уходить из «Барсы», «Йокериту» влепили «технарь»
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
04.09.2020 06:38
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Дзюба – капитан. Поэтому должен быть на поле». Черчесов – после победы над Сербией
«Дзюба – капитан. Поэтому должен быть на поле». Черчесов – после победы над Сербией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов разобрал матч 1-го тура Лиги наций, в котором его команда взяла верх со счетом 3:1 благодаря дублю Артема Дзюбы и голу Вячеслава Караваева.
04.09.2020 01:34
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Есть первая победа в 2020 году! Сборная России отлично стартовала в Лиге наций
Есть первая победа в 2020 году! Сборная России отлично стартовала в Лиге наций
Дубль Артема Дзюбы и гол-красавец Вячеслава Караваева принесли команде Станислава Черчесова уверенную победу над Сербией.
03.09.2020 23:45
Футбол
автор: Артем Зибрак
Пустое «Динамо» для России и Сербии. За полчаса до матча
Пустое «Динамо» для России и Сербии. За полчаса до матча
Главный редактор «Советского спорта» пробрался на пустой стадион и рассказывает о том, в каком антураже пройдет первая для нашей сборной игра в новой Лиге наций.
03.09.2020 21:00
Футбол
автор: Николай Яременко
Стоят 349 млн евро, получали 0:5 от Украины. С кем сыграет в первом туре Лиги наций сборная России
Стоят 349 млн евро, получали 0:5 от Украины. С кем сыграет в первом туре Лиги наций сборная России
Представляем национальную команду Сербии, матчем с которой подопечные Станислава Черчесова начнут свои выступления в 2020 году.
03.09.2020 17:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
С Месси или без, «Барселона» готовит кадровую революцию. Обзор европейских трансферов
С Месси или без, «Барселона» готовит кадровую революцию. Обзор европейских трансферов
«Советский спорт» рассказывает о состоявшихся и намечающихся переходах футболистов в ведущих лигах Старого света.
03.09.2020 11:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Уфа» созывает третейский суд
«Уфа» созывает третейский суд
Уфимский клуб на фоне непрекращающихся судейских скандалов в РПЛ выступил с предложением о создании третейского суда по работе арбитров.
02.09.2020 20:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Спартак» не станет чемпионом. Болельщики слишком рано поверили в сказку
«Спартак» не станет чемпионом. Болельщики слишком рано поверили в сказку
Где-то в Питере над такими мечтами смеется Артем Дзюба.
02.09.2020 18:30
Футбол
«Стас, здорово, что ты есть у нашей страны». Ловчев поздравляет Черчесова с 57-летием
«Стас, здорово, что ты есть у нашей страны». Ловчев поздравляет Черчесова с 57-летием
Постоянный автор «Советского спорта», прославленный футболист сборной СССР Евгений Ловчев передает поздравления главному тренеру сборной России.
02.09.2020 18:00
Футбол
автор: Евгений Ловчев
Суд по понятиям. Федун заплатит за правду столько же, сколько Медведеву стоил наезд на «Спартак»
Суд по понятиям. Федун заплатит за правду столько же, сколько Медведеву стоил наезд на «Спартак»
Комитет по этике выписал штрафы на общую сумму 450 тысяч рублей трем лицам, позволившим себе некорректные, с точки зрения РФС, высказывания.
02.09.2020 17:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика