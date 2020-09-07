У Черчесова уже 20 побед, Джоковича сняли с US Open, Худобин сыграл на ноль в финале Запада

Черчесов выиграл в 20-й раз в 43 матчах, пока возглавляет национальную команду. 14 игр россияне за это время проиграли и 9 свели вничью. На две победы больше у Гуса Хиддинка в 39 матчах, а лидером является Олег Романцев , побеждавший со сборной 36 раз (за 60 матчей).

Тем не менее победа позволила россиянам стать единоличным лидером своей группы с шестью очками. На втором месте венгры, в стартовом туре победившие команду Турции, которая вчера сыграла с сербами нулевую ничью.

Подверг критике Черчесова его бывший работодатель по «Спартаку» Леонид Федун . Босс красно-белых заявил, что замены, сделанные тренером, поломали российской команде игру, и в итоге она еле отскочила.

Гости уже в начале второго тайма довели преимущество до трех мячей, после чего то ли устали, то ли расслабились, посчитав игру сделанной . За что в итоге едва не поплатились. Концовка в исполнении подопечных Станислава Черчесова вышла скомканной, а сам главный тренер остался недоволен потерей концентрации.

Сборная России выиграла второй подряд матч в Лиге наций, победив на выезде команду Венгрии – 3:2 . Голы у россиян на счету Антона Миранчука (15-я минута), Магомеда Оздоева (34-я) и Марио Фернандеса (46-я). У хозяев отличились Адам Шалаи (62-я) и Неманья Николич (70-я).

РАМОС ДОГНАЛ ДИ СТЕФАНО ПО ГОЛАМ ЗА СБОРНУЮ

Испания не испытала проблем в игре с Украиной – 4:0. Капитан победителей защитник Серхио Рамос отметился дублем и теперь на его счету 23 мяча в играх за сборную. По этому показателю Рамос вышел на восьмое место в истории национальной команды, которое делит с Альфредо ди Стефано. Среди игроков обороны больше забивал только Фернандо Йерро (29). Рекорд принадлежит Давиду Вилье — 59 мячей. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча заявил, что уровень команд был несопоставим, назвав соперника суперкомандой.

Сборная Германии сыграла вничью 1:1 со Швейцарией, продлив до шести матчей серию без побед в Лиге наций. Главный тренер немецкой команды признался, что его раздражает тот факт, что сборная не смогла выиграть второй матч подряд ведя в счете.

В сборную Чехии были вызваны сразу 22 дебютанта. Причина – угроза распространения коронавирусной инфекции. Все изначально приглашенные на сбор футболисты отправились на карантин. Ранее в сборную приглашались 36-летний защитник Роман Губник и 30-летний нападающий Станислав Тецл. Матч 2-го тура Лиги наций между сборными Чехии и Шотландии состоится сегодня.

ДЖОКОВИЧ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ЗА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Серб Новак Джокович был дисквалифицирован в ходе матча 4-го круга Открытого чемпионата США с испанцем Пабло Карреньо-Бустой после того, как отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена. За агрессивное поведение суперзвезду тенниса сняли с турнира. Соперники доигрывали первый сет, счет к тому моменту был 6:5 в пользу испанца.

«Я опустошен, - заявил Джокович по горячим следам. - Я проверил, линейный судья чувствует себя хорошо. Не могу раскрыть ее имя, чтобы сохранить ее конфиденциальность. Мне жаль, что я причинил ей такой стресс. Это не было намеренно. Прошу прощения у организаторов Открытого чемпионата США. Я благодарен своей команде и семье за поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной. Это был тяжелый день для всех».

Согласно регламенту турнира, из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на US Open, и в дополнение к другим штрафам потеряет все призовые.

«ДАЛЛАС» С ПОБЕДЫ НАЧАЛ ФИНАЛ ЗАПАДА

«Даллас» в первом матче финала Западной конференции НХЛ победил «Вегас» - 1:0 благодаря отличной игре российского голкипера Антона Худобина, отразившего все 25 бросков по своим воротам. Единственный гол Йон Клинберг забил уже на третьей минуте встречи. Нападающий «Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов на этот раз результативными действиями не отметились.

Напомним, что в финале Востока сразятся «Тампа» и «Айлендерс».

«АК БАРС» ПОБЕДИЛ СКА, «МАГНИТКА» РАЗГРОМИЛА «СОЧИ»

Найджел Доус открыл счет своим голам за «Ак Барс», принеся в овертайме матча со СКА победу казанской команде – 3:2. Ассистировал ему другой летний новичок «барсов» Стефан Да Коста. Обладатели Кубка открытия-2020 реабилитировались за сухое поражение от «Витязя» в предыдущем туре. А их тренер Дмитрий Квартальнов отдал должное сопернику, заодно похвалив своего вратаря Тимура Билялова.

Из других результатов стоит отметить разгром «Магниткой» гостей из Сочи с теннисным счетом 6:0. По дублю у «Металлурга» сделали Анджей Нестрашил и Тэйлор Бек.

ПАРТНЕР КВЯТА СЕНСАЦИОННО ВЫИГРАЛ ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ

Пьер Гасли из «Альфа Таури» неожиданно стал победителем Гран-при Италии, впервые в своей карьере выиграв гонку Формулы-1. Его партнер по команде россиянин Даниил Квят финишировал девятым.

Безоговорочный лидер сезона Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» был лишь седьмым. По ходу гонки британский пилот получил штраф за заезд на пит-стоп, когда пит-лейн был закрыт, а затем гонка была остановлена из-за аварии Шарля Леклера («Феррари»), и Хэмилтон на рестарте оказался последним.

Второе место занял испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс. Третьим стал канадец из «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, уступивший Гасли 3,358 секунды.