Варламов оставил «Айлендерс» в игре, Овечкину нашли тренера, «Краснодар» сыграет с ПАОК в ЛЧ

Отметим, что «Лайтнинг» уступили оба матча серии, когда играли без своего лучшего снайпера Брэндена Пойнта, пропустившего из-за травмы третий и пятый матчи.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 24. А его партнеры по команде нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев на этот раз остались без набранных очков.

У «островитян» также отличился защитник Райан Пуллок, открывший счет на 16-й минуте при игре в большинстве. В составе «молний» единственный гол на счету игрока обороны Виктора Хедмана (24-я минута). Ньюйоркцы сократили отставание в серии – 2-3.

36 сейвов Семена Варламова обеспечили «Айлендерс» победу в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» - 2:1. Решающую шайбу во втором овертайме на 93-й минуте забросил Джордан Эберле, которую наш голкипер отпраздновал, прокатившись на животе. Варламов был признан первой звездой матча, и это уже его 11-я победа в нынешнем поей-офф.

Следующая встреча в серии состоится 18 сентября в 3 ночи по московскому времени.

ШНУР ПРИШЕЛ НА МАТЧ СКА В СВИТЕРЕ «АВАНГАРДА»

СКА впервые в сезоне остался без набранных очков, проиграв в матче лидеров Запада и Востока «Авангарду» - 4:3 в основное время. «Ястребы» ударно провели первый период, после которого вели в счете – 3:0 благодаря дублю Дениса Зернова и голу Иржи Секача. Однако гости ответили тем же после перерыва, забросив три шайбы во второй 20-минутке. Сделали это Игорь Ожиганов, Линден Вей и Антон Бурдасов, у которого уже 6 голов со старта сезона в шести матчах. Причем отличался армеец в каждой игре – и это новый рекорд КХЛ.

Победу «Авангарду» принес точный бросок Кирилла Семенова в меньшинстве на 4-й минуте третьего периода, в котором питерцы перебросали соперника 21-4! Однако голкипер хозяев Эмиль Гарипов вчера был в ударе.

Из любопытного выделим поход на хоккей в Балашихе лидера группировки «Ленинград» музыканта Сергея Шнурова. Шнур был одет в куртку «Авангарда», в ложе представителей которого и наблюдал за игрой.

ФИННЫ – ЛУЧШИЕ В КХЛ

Финский легион «Салавата Юлаева» вчера разбушевался в домашнем матче с «Торпедо» - 6:2. Тройка Сакари Маннинена с участием Маркуса Гранлунда и Тему Хартикайнена набрала 11 (5+6) очков. Пять из них (2+3) на счету Хартикайнена, у которого 10 результативных балов в четырех последних встречах, а также первое место в лиге среди бомбардиров – 11 (6+5) очков. Вторым в номинации идет Гранлунд – 10 (5+5), а третьим – их соотечественник из СКА Миро Аалтонен – 8 (3+5).

Помимо прочего Хартикайнен возглавляет списки снайперов – 6 шайб, как у Бурдасова, и лучших по победным голам. У Тему их два, как у Рида Буше из «Авангарда», Максима Карпова из «Магнитки» и Джордана Шредера из «Йокерита». Можно утверждать, что в Уфе победила финская революция, с учетом того, что возглавляет «Салават» также финн - Томи Ламса. О бывшем кумире шведе Линусе Умарке, покинувшем клуб после прошлого сезона, судя по всему, скоро благополучно позабудут.

Но если вы подумали, что финские игроки как-то особенно настроились именно на «Торпедо», то, скорее всего, ошибаетесь. Просто у главного тренера «Салавата» сегодня днюха. 16 сентября ему исполняется 41 год. Не самый плохой подарок он получил накануне от соотечественников.

Отметим также, что в игре с нижегородцами состоялся наконец дебют в КХЛ 20-летнего защитника «Салавата Юлаева» Александра Алексеева, взятого в аренду из системы «Вашингтона». 17 сентября уфимцев на выезде ждет принципиальный матч с «Ак Барсом».

КОМАНДУ ОВЕЧКИНА ВОЗГЛАВИТ ЛАВИОЛЕТТ

Александр Овечкин получил нового тренера. «Вашингтон» возглавил Питер Лавиолетт, приводивший «Каролину» к победе в Кубке Стэнли-2006. Кроме того, 55-летний специалист в своей карьере еще дважды выводил свои команды в финал плей-офф. В 2010-м это была «Филадельфия», а семь лет спустя – «Нэшвилл».

Лавиолетт считается одним из сильнейших тренеров лиги. После провала «Кэпиталз» в кубковых матчах текущего сезона, говорилось о том, что клуб примет именитый наставник. Питер сменил на посту главного тренера «столичных» Тодда Рирдена, уволенного после проигрыша в первом раунде «Айлендерс» - 1-4 в серии.

Контракт с Лавиолеттом подписан на три года и 15 миллионов долларов.

ПАОК СТАЛ СОПЕРНИКОМ «КРАСНОДАРА» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«Краснодар» получил соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов. Им стал греческий ПАОК, победивший в третьем квалификационном раунде турнира португальскую «Бенфику» - 2:1. Встреча прошла в Салониках.

На 63-й минуте защитник «Бенфики» Ян Вертонген отправил мяч в свои ворота. На 75-й увеличил преимущество греков Андрия Живкович. Португальцы отквитали один гол в концовке, это сделал Рафа Силва, но на большее их не хватило.

Начиная с раунда плей-офф соперники встречаются два раза. Первая игра «быков» с ПАОКом пройдет 22 сентября в Краснодаре, ответная – 30-го числа в Салониках.

ШИРОКОВУ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ОБВИНЕНИЕ НА БОЛЕЕ ТЯЖКУЮ СТАТЬЮ

Телеграм-канал Baza сообщил во вторник, что против бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (статья 115 УК РФ). Напомним, что Широков, в последнее время работавший экспертом на телеканале «Матч ТВ», 10 августа по ходу встречи любительских команд избил судью Никиту Данченкова. Играли футболисты из «Матч ТВ» с командой «Ничего обычного».

Сторона потерпевшего решила дать делу ход, несмотря на то что Широков принес извинения арбитру на следующий день после инцидента. Более того, адвокат Данченкова Александр Островский обвинил Романа в покушении на убийство из хулиганских побуждений и сообщил, что намерен добиваться переквалификации дела на более серьезную статью.

Известный адвокат Сергей Жорин высказал «Советскому спорту» мнение, что «в самом худшем случае Широкову грозит штраф и - что еще более существенно – судимость». При этом переквалификация статьи на более тяжкую маловероятна, так как «никакого покушения на убийство не было».

Намерений убить судью у Широкова, конечно, не было. Но в историю он влип в пренеприятнейшую.