«Спартак» догнал «Зенит», коронавирус шагает по КХЛ, Щербакова выиграла первый этап Кубка России

Упустил шанс выйти на первое место «Сочи», проигравший в Туле «Арсеналу» - 2:3. У хозяев дубль на счету Сергея Ткачева, в том числе победный гол, забитый на 71-й минуте матча. Южан в итоге опередил ЦСКА. Выигрыш в гостях у «Уфы» - 1:0 (Кристиян Бистрович, 64-я минута) позволил красно-синим вплотную приблизиться к лидеру . Армейцы играли лучше соперника и могли победить с более солидным счетом, однако спас в ряде эпизодов хозяев голкипер Александр Беленов. ЦСКА отстает всего на очко от «Зенита» и «Спартака».

Не принял участие в матче летний новичок «Спартака» Александр Кокорин. Вероятно, планировался его выход на замену, но удаление скорректировало игровую схему команды Доменико Тедеско. Так что пока москвичи вполне справляются с задачами в РПЛ без Кокорина, переход которого наделал много шума.

Гости остались в меньшинстве после удаления на 61-й минуте Павла Маслова, однако выгоду из территориального преимущества команда Леонида Слуцкого извлечь не смогла. Главный тренер «Рубина» после игры нахваливал спартаковского вратаря Александра Максименко , совершившего ряд удачных спасений.

«Спартак» в матче 8-го тура победил в Казани «Рубин» - 2:0 и сравнялся по набранным очкам с лидером чемпионата России «Зенитом» - по 17. Оба гола москвичей были забиты в первом тайме. При этом красно-белые нанесли всего один удар в створ ворот хозяев. Это сделал на 4-й минуте Джордан Ларссон, отправивший в девятку мяч, оказавшийся у шведа после серии рикошетов. На 21-й минуте казанцы забили сами себе. Навес в штрафную голкипер «Рубина» Никита Медведев попытался прервать, но крайне неудачно. Мяч от его руки ударился о ногу защитника Михаила Меркулова и отлетел в ворота.

Прервал свою безвыигрышную серию «Локомотив», одолевший дома «Тамбов» - 1:0 благодаря голу Федора Смолова на 7-й минуте. Сегодня «Ахмат» и «Динамо» завершат урезанный тур. Напомним, что игра «Ростова» и «Ротора» не состоялась из-за эпидемии коронавируса в волгоградской команде.

«Ливерпуль» победил «Челси», Роналду забил за «Ювентус»

Чемпион Англии «Ливерпуль» со стартом нового сезона продолжает свое победное шествие по премьер-лиге. Вчера команда Юргена Клоппа выиграла в гостях у «Челси» - 2:0. Оба мяча забил Садио Мане – на 50-й и 54-й минутах матча. При втором голе серьезную ошибку допустил голкипер лондонцев Кепа, а на 75-й минуте его коллега из команды гостей Алисон Бекер отразил пенальти в исполнении Жоржиньо.

Хозяева целый тайм играли в меньшинстве после удаления защитника «Челси» Андреаса Кристенсена, остановившего с нарушением правил прорыв к воротам Мане. После двух туров у «Ливерпуля» 6 очков.

В Италии стартовал чемпионат страны. В первом туре «Ювентус» разгромил дома «Сампдорию» - 3:0. Голы у туринцев на счету Деяна Кулусевски, Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду, который отличился на 88-й минуте. Это был дебютный матч для главного тренера «Юве» Андреа Пирло.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб не будет заключать контракт с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом. Он пояснил, что у уругвайца не будет итальянского паспорта во время трансферного окна, поэтому клуб не сможет его подписать.

Крикунов разгромил Знарка, «Спартак» не забивает два матча

«Автомобилист» в овертайме победил «Авангард» - 4:3 во встрече лидеров Восточной конференции КХЛ. У обоих клубов стало по 13 очков, но екатеринбуржцы провели на матч меньше. Победу хозяевам на 63-й минуте игры принес точный бросок Алексея Макеева после классного паса Павла Дацюка.

Отметим также разгром динамовцами земляков из «Спартака» в столичном дерби – 5:0. Бело-голубые выиграли четвертый матч подряд, а красно-белые напротив четвертый раз кряду проиграли. Команда Владимира Крикунова взяла более чем убедительный реванш за поражение 1:3 в предыдущей встрече этих клубов 7 сентября. Через неделю соперники сыграют снова – таковы причуды календаря КХЛ.

У подопечных Олега Знарка совсем расклеилась игра в атаке. Второй матч спартаковцы не смогли забить. В восьми играх у команды всего 5 очков, и это, конечно, не тот результат, который ждали от «Спартака». Возможно, впрочем, что красно-белые никак не могут прийти в себя после перенесенной летом эпидемии коронавируса, сорвавшей предсезонку команды.

Из-за ковида в КХЛ перенесены очередные матчи. Отложена пока на день, с 21-го на 22-е сентября игра «Куньлуня» с «Локомотивом». В ярославской команде у нескольких игроков симптомы ОРВИ. Если «корона» не подтвердится, матч будет сыгран во вторник. В противном случае встречу отложат на неопределенный срок.

Перенесен также матч «Динамо» Рига – «Торпедо», запланированный на 22 сентября. Коронавирус в обеих командах. Лиге надо бы начать предпринимать хоть какие-то действия по исправлению ситуации либо останавливать турнир. Глядя на ежедневные новости о карантине в очередном клубе КХЛ, создается впечатление, что скоро не останется команд, которых не затронули бы переносы матчей.

Щербакова не дотянула до рекорда Трусовой всего два балла

Анна Щербакова выиграла первый этап Кубка России в женском одиночном катании. Вице-чемпионка Европы лидировала после короткой программы с отрывом в 13 баллов, а после исполнения произвольной (164,27 балла) довела свое преимущество над соперницами до неприличных «+40», набрав в сумме 246,40. У занявшей второе место Анны Фроловой – 206,01. Третьей стала Майя Хромых – 192,62.

Напомним, что в турнире не приняли участие чемпионка Европы-2020, победительница Гран-при-2019 Алена Косторная, а также обладательница мирового рекорда в произвольной программе (166,62) Александра Трусова. Как видим, до непревзойденных цифр Алене, пока не набравшей своей оптимальной формы, совсем недалеко.

У мужчин лучшим по итогам соревнований стал 17-летний Артем Ковалев из академии Евгения Плющенко. Он хотя и проиграл произвольную программу Роману Савосину, но остался на первой строчке по сумме двух прокатов со скромным результатом 229,39 баллов. Савосин второй - 224,40, Макар Игнатов, считавшийся фаворитом турнира, на третьем месте - 217,46.