Смолов принес победу «Локо», антирекорд Гвардиолы, дубль Суареса, Боттас выиграл Гран-при России

Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел поражение с пятью пропущенными его командой мячами. И это за 686 игр. «Ман Сити» вчера был растоптан «Лестером» - 2:5. Причем гости добились сенсационного успеха на «Этихаде», где хозяева впервые пропустили 5 голов за 438 матчей. Одним словом, испанский специалист неожиданно вошел в историю.

Победа позволила железнодорожникам приблизиться к зоне еврокубков. Красно-зеленые имеют в активе 15 очков, отставая на одно от ЦСКА и «Сочи», и на два – от «Ростова», который вчера немного реабилитировался за провал в Лиге Европы и взял три очка в Туле, победив «Арсенал» - 3:2. Дублем у дончан отметился Кэнто Хасимото. Догнать команду Валерия Карпина может «Динамо», которое сегодня играет в Химках с одним из аутсайдеров турнира.

ЦСКА неожиданно для многих проиграл дома «Локомотиву» в присутствии 12 тысяч зрителей – 0:1. Единственный мяч забил Федор Смолов, а армейцы после 59-й минуты играли в меньшинстве – за две желтые карточки с поля абсолютно по делу был изгнан хавбек Кристиян Бистрович, получивший оба фола в атаке. Вдесятером отыграться в матче с командой, которая перед этим не пропускала в трех турах кряду, было делом не простым. Подопечные Виктора Гончаренко в итоге имели лишь один убойный шанс сравнять счет, но Федор Чалов не попал как следует по мячу с близкого расстояния после прострела Георгия Щенникова. «Локомотив» мог увеличить свое преимущество, но Смолов дважды угодил в каркас ворот Игоря Акинфеева.

Хет-триком отметился Варди, причем два гола он забил с пенальти. А всего с 11-метровой отметки «Сити» пропустили трижды.

Бывшая команда Гвардиолы «Барселона» в первом официальном матче под руководством Роналда Кумана разгромила на своем поле «Вильярреал» - 4:0, а один из голов забил Лионель Месси, который совсем недавно хотел покинуть клуб и перебраться в «Манчестер Сити». А вот ушедший не по своей воле из «Барсы» друг знаменитого аргентинца Луис Суарес отметился дублем в первой же игре за мадридский «Атлетико». Команда Диего Симеоне одержала крупную победу над «Гранадой» - 6:1.

Квят доволен гонкой в Сочи

Финн Валттери Боттас из «Мерседеса» выиграл Гран-при России. Вторым к финишу пришел голландец Марк Ферстаппен из «Ред Булла», а лидер сезона Ф-1 шестикратный чемпион мира Льис Хэмилтон на этот раз оказался на третьем месте. Пилот «Мерседеса» заработал два штрафа по 5 секунд. Стюарды Международной автомобильной федерации сняли два балла с Хэмилтона после финиша. Британца наказали за нарушение процедуры тренировки старта при выезде с пит-лейн, а сам он после гонки заявил, что таким образом стюарды просто пытаются его остановить.

«Уверен, что до меня никто не получал два штрафа по 5 секунд за подобные вещи. Это тем более удивительно, что я никого не подвергал опасности. Считаю такой штраф слишком жестким», - сказал Льюис.

А вот российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался доволен гонкой, заняв восьмое место. «Когда я увидел Хэмилтона позади себя и мне удалось сдерживать его пару кругов, я подумал, что у нас потрясающий темп», - признался Квят.

После десяти стартов сезона «Алфа Таури» идет на седьмом месте в общем зачете, уступая «Феррари» 15 баллов (59 против 740. Лидирует с большим отрывом от соперников «Мерседес» - 366.

Рублев выиграл турнир в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Гамбурге с призовым фондом более миллиона евро, выиграв в финале у шестой ракетки мира Стефаноса Циципаса – 6:4, 3:6, 7:5. В третьем сете у Циципаса был матч-бол при счете 5:4, но грек проиграл три гейма подряд. Рублев впервые в карьере первенствовал на турнире серии ATP 500. «Дело было в психологии. Стефанос немного расстроился, что не смог подать на матч», - прокомментировал переломный момент Андрей, взявший третий титул в сезоне.

Россиянин одержал уже 25-ю победу в нынешнем сезоне. Больше только у первого номера мирового рейтинга серба Новака Джоковича – 33.

Минское «Динамо» догнало по очкам ЦСКА

Пока в Белоруссии не утихают уличные выступления граждан, минское «Динамо» сенсационно забралось на третье место в Западной конференции КХЛ. После провальной игры в последние годы мало кто ожидал увидеть команду Крэйга Вудкрофта среди лидеров. Вчера динамовцы выиграли пятый матч кряду, вырвав победу в Челябинске у «Трактора» в серии буллитов – 3:2, и набрали 14 очков после 9 игр.

Минчане лидируют в конференции по заброшенным шайбам – 32, правда, и по пропущенным тоже – 27. А «Трактор» стал первой командой, которая пропустила от белорусского клуба менее трех шайб в основное время. Одну победу при этом минчане получили благодаря решению лиги. Напомним, что «Йокерит» не явился на игру в столицу Белоруссии по политическим причинам и заработал техническое поражение.