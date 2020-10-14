Хет-трик Неймара, мат Месси, молодежка на Евро, коронавирус у Роналду

Дубль бывшего партнера Месси по «Барсе» Луиса Суареса не помог Уругваю увезти хотя бы ничью из Эквадора. Форвард «Атлетико» отличился оба раза с 11-метровой отметки в концовке встречи, а хозяева выиграли 4:2.

Колумбия ушла от поражения в гостевом матче с Чили – 2:2 благодаря голу Фалькао в компенсированное время. Аргентина добилась волевой победы в Боливии – 2:1. Сразу после матча между игроками вспыхнула потасовка, активное участие в которой принял Лионель Месси. Лидера гостей разозлили слова тренера боливийцев Лукаса Навы, после чего звезда «Барселоны» разразилась в его адрес нецензурной бранью.

В Южной Америке прошли очередные матчи квалификации ЧМ-2022. Бразилия в гостях победила Перу – 4:2. Хет-трик у Неймара (два гола с пенальти). Форвард «ПСЖ» опередил Роналдо в списке лучших бомбардиров сборной – у Неймара стало 64 мяча, у Роналдо – 62. Рекорд принадлежит Пеле – 77 голов.

Молодежная сборная России пробилась на Евро впервые с 2013 года. Команда Михаила Галактионова стала недосягаемой для соперников после выездной победы над Латвией с крупным счетом – 4:1. Голы у россиян забивали Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий. Ворота нашей команды на этот раз защищал спартаковец Александр Максименко, заменивший вызванного в первую сборную Матвея Сафонова.

Российская молодежка набрала 23 очка после 10 матчей и досрочно стала первой в своей отборочной группе. Финальный раунд Евро, в котором впервые сыграют 16 команд, примут Венгрия и Словения. Изначально турнир должен был пройти с 9 по 26 июня, однако коррективы в даты внес перенос взрослого Евро с лета 2020-го на 2021 год. УЕФА пришлось разбить решающую стадию на два этапа: групповой - с 24 по 31 марта, и плей-офф – с 31 мая по 6 июня.

УКРАИНА «ПЕРЕСИДЕЛА» ИСПАНИЮ

У Латвии вчера проиграла не только молодежная сборная, но и главная, уступив Мальте – 0:1 в рамках Лиги наций. Результативный матч выдали Германия и Швейцария – 3:3, причем хозяева по ходу встречи уступали 0:2. Немцы не могут выиграть у соседей уже три матча кряду. В первом поединке в Лиге наций также была ничья – 1:1, а до этого команды играли товарищеский матч в 2012 году, который неожиданно завершился победой Швейцарии со счетом 5:3.

Однако главная сенсация в этой группе случилась в Киеве, где Украина сумела вырвать победу у Испании благодаря голу 22-летнего Виктора Цыганкова на 76-й минуте. Форвард вышел на замену в середине второго тайма. В голевом эпизоде он получил отличный пас от Андрея Ярмоленко и пробил из-за пределов штрафной. Голкипер испанцев Давид Де Хеа в этом моменте неосмотрительно покинул ворота, так что гол на совести вратаря.

Испания впервые уступила Украине. В предыдущих шести матчах было пять побед и одна ничья. «Мы не в состоянии конкурировать кадрово с Испанией. Но мы выиграли всю борьбу, подбирали мячи. Игра без мяча была основным принципом сегодняшней победы. Мы знали, что будем без мяча и что они оставят нам шансы», - прокомментировал итог встречи главный тренер хозяев Андрей Шевченко.

НОВОСТЬ О КОВИДЕ У РОНАЛДУ ОБРУШИЛА АКЦИИ «ЮВЕ»

Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией. Лидер «Ювентуса» сдал положительный тест на ковид, находясь в расположении сборной Португалии. 35-летний нападающий отправился на карантин, симптомов заболевания у него нет, а матч в Лиге наций со шведами 14 октября он естественно пропустит.

Менее чем за сутки до того момента, как у Роналду был выявлен вирус, он выложил в инстаграм фото с командного обеда, на котором тесно контактировал с партнерами по сборной. Все футболисты португальской команды во вторник прошли срочную проверку на Covid-19. Пока все тесты у игроков отрицательные.

Ранее, 9 октября «корону» нашли у вратаря португальцев Антони Лопеша. После этого 30-летний голкипер «Лиона» покинул расположение сборной. Впрочем, подцепить китайскую заразу Криштиану мог и в Италии. Суперзвезда отправился из «Ювентуса» в свою национальную команду со скандалом, отказавшись от изоляции после обнаружения ковида у сотрудников клуба из Турина. По сообщениям итальянских СМИ, Роналду повысил голос на менеджеров «Юве», покидая карантинную зону. Об инциденте было доложено в полицию, и теперь Кришу грозит штраф в размере тысячи евро, что для миллиардера, конечно, сущий пустяк.

Новость о том, что у Роналду нашли коронавирус, мгновенно стала главной в сети. На этом фоне акции «Юве» подешевели на Миланской фондовой бирже на 7 процентов. А почитателей таланта футболиста волнует не только здоровье их любимца, но и вопрос, сумеет ли Криштиану сыграть 28 октября против «Барселоны» Лионеля Мессии в Лиге чемпионов. Этого матча с нетерпением ждал весь футбольный мир.

«СОЧИ» УВОЛИЛ ТРЕНЕРА

Хоккейный клуб «Сочи» расстался с главным тренером Александром Андриевским. 52-летний специалист покинул команду в связи с неудовлетворительными результатами. 12 октября южане дома крупно проиграли «Авангарду» - 2:7, потерпев девятое поражение в 13 матчах. После этого терпение руководства клуба было исчерпано. «Сочи» занимает в Западной конференции КХЛ предпоследнее 10-е место с девятью очками.

Андриевский возглавил клуб год назад, заняв по итогам прошлого сезона девятое место на Западе. Замещать его в роли «и.о.» пока будет Егор Башкатов.

Не слишком хорошо идут дела в последних матчах у подопечных Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе». Казанская команда вчера проиграла дома «Трактору» в серии буллитов – 2:3, в семи играх уступив пять раз. Правда, в двух из них главного тренера на скамейке не было, его подменял Сергей Душкин.

Несмотря на неудачный отрезок, «Ак Барс» идет в лидирующей группе, располагаясь на третьей строчке таблицы Востока в двух очках от лидера – «Авангарда».