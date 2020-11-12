ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Чалов полетел со сборной в Молдавию, а в Новосибирске и Казани бьют рекорды на льду
12 ноября 06:15
автор: Антон Липкин
автор фото: Сборная России. На фото: Федор Чалов

Чалов полетел со сборной в Молдавию, а в Новосибирске и Казани бьют рекорды на льду

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

МИНУС ЕРОХИН, ЗАБОЛОТНЫЙ, ЛЕСОВОЙ, ПЛЮС ЧАЛОВ

В среду состав сборной России претерпел изменения. Тесты на коронавирус, проведенные УЕФА, дали сомнительные результаты у полузащитников Александра Ерохина и Даниила Лесового, а также форварда Антона Заболотного. Эта новость стала неожиданной для главного тренера команды Станислава Черчесова – ведь до этого все внутренние тесты были отрицательными. Оставшись с одним нападающим – Александром Соболевым – Черчесов в спешном порядке вызвал в сборную Федора Чалова.

Вечером российская делегация вылетела в Кишинев, где сегодня проведет товарищеский матч с Молдавией, которую тренирует немец турецкого происхождения Энгин Фырат.

Перед игрой тренер-легионер высоко отозвался о сборной России, назвав ее лучшей за последние 20 лет. К сильным сторонам соперника Фырат отнес агрессивность, прессинг и классных фланговых нападающих. Сегодня в 20:00 (мск) проверим.

ТУРЦИЯ СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ С ХОРВАТИЕЙ

Будущий соперник сборной России по Лиге наций уже провел свой товарищеский матч. В среду Турция принимала в Стамбуле Хорватию и сыграла вничью (3:3).

Голы у хозяев забили Дженк Тосун, Дениз Тюрюч и Дженгиз Ундер. Отметим, что турки играли без своего лидера Хакана Чалханоглу. Впрочем, и у Хорватии на поле были не все сильнейшие. Например, Лука Модрич вышел на замену только на последние 15 минут. Один из голов гостей забил бывший полузащитник «Спартака» и нынешний партнер Алексея Миранчука по «Аталанте» Марио Пашалич. Лидер ЦСКА Никола Влашич остался в запасе.

ПЯТЬ ГОЛОВ МИНСКА

ХК «Динамо» (Минск)

Единственный матч среды в КХЛ, казалось, не сулил ничего особенного, а завершился рекордом. А если быть точнее, «Сибирь» и минское «Динамо» начали с рекорда. Гости забили пять голов за 10 минут 57 секунд первого периода, что стало лучшим достижением в истории лиги.

Все началось с гола американца Бреннана Меннелла на третьей минуте, через пять минут Илья Соловьев забросил вторую шайбу, а 11-ю минуту матча в Минске будут вспоминать еще долго: забить три гола за 45 секунд – это вообще законно?

Дошло до того, что в твиттере «Сибирь» начали утешать другие клубы.

Впрочем, надо отдать должное в Новосибирске сами отнеслись к ситуации с иронией.

РЕКОРДЫ СЕЗОНА В КАЗАНИ

Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. На фото: Анастасия Мишина и Александр Галлямов

В Казани продолжается четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. Программу взрослых завершали пары, у которых неожиданную победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Еще в позапрошлом сезоне выступавшие в юниорском катании питерские фигуристы набрали по сумме двух прокатов 233,09 балла, что не удавалось ни одной паре в нынешнем сезоне.

Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов также получили приличные оценки (227,13) и стали вторыми. Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский остались третьими.

Гораздо сильнее поразили воображение результаты в короткой программе у юниорок. Софья Акатьева в 13 лет набрала больше 80 баллов. А это вообще лучший результат за всю историю. Но еще большее впечатление на нашего обозревателя произвела 12-летняя Вероника Жилина, ставшая второй. В четверг продолжение – в произвольной программе.

ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

Faisal. На фото: Криштиану Роналду

Вчера появились новости о будущем четырех звездных футболистов. Во-первых, Криштиану Роналду, которого подумывают продавать в «Ювентусе», может вернуться в «Манчестер Юнайтед». ESPN сообщает о том, что манкунианцы уже выходили на своего бывшего игрока, и самое главное – сам португалец не против вернуться в Англию.

По информации того же ESPN, бразилец Неймар готов остаться в «Пари Сен-Жермен», продлив контракт на пять лет, но при условии сохранения нынешней заработной платы.

В Париже партнером бразильца может вновь стать Лионель Месси. Оставшийся летом в «Барселоне» против своей воли аргентинец через своего отца уже контактировал с чемпионами Франции.

А вот Килиан Мбаппе, наоборот, рассчитывает поскорее уехать из Парижа. По крайней мере, продлевать контракт со своим клубом он не намерен.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Инъекция уверенности. Что ждёт сборную России в матче с Молдавией10 ноября Apple проведет свою третью осеннюю онлайн-презентацию «One More Thing»Майа Хромых: «Произвольная программа пока дается тяжелее»
Способна ли Россия выиграть у Молдавии хотя бы в два мяча?
В четверг в Кишиневе команда Станислава Черчесова проведёт товарищескую встречу перед двумя решающими матчами Лиги наций.
Острая ставка: поквитается ли Испания с Голландией? Да – 2,50!
Главной афишей предстоящих товарищеских матчей станет противостояние Нидерландов с Испанией.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Депутат: Лично помогу Дзюбе в его деле
Речь идет об истории с видеороликом.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Сандро Шварц: Играем в большинстве — и сразу раскелеиваемся
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц — о разгроме «Локомотива», который неожиданно для многих учинили бело-голубые (5:1).
Острая ставка: сможет ли «Спартак» пропустить от ЦСКА менее четырёх шайб? Нет – 2,38!
Наиболее любопытным противостоянием очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ станет столичное дерби. Армейцы подходят к матчу с соседями в ранге безоговорочных фаворитов и должны подтвердить статус самой результативной команды Западной конференции.
Артем Дзюба: Благодарю судьбу за жестокие уроки
Артем Дзюба выложил видео в интернете (нет-нет, не то, о чем вы подумали).
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика