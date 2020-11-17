Фанат – не преступник, стадион – не тюрьма! Власти все-таки продавили отвратительную идею

Очередная негативная новость огорошила сегодня футбольное сообщество: директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, давая интервью нашим коллегам, рассказал, что планируется дать амнистию всем болельщикам, которые после своих правонарушений в данный момент лишены возможности посещать трибуны стадионов.

От части авторитетных представителей фанатского сообщества прозвучали оперативно в социальных сетях радостные слова одобрения. И уже не многие обратили внимание на контекст, в котором прозвучали эти аргументы: «Было бы неплохо с ведением обязательной идентификации провести амнистию для зрителей, которым вынесен запрет на посещение спортивных соревнований. Это будет гуманное решение. Начнем новый этап с чистого листа!»

То есть тихой сапой вводится все-таки идея «обязательной идентификации» болельщиков – тот самый fan-ID, или, на языке родных осин, «паспорт болельщика». Он впервые был введен на Олимпиаде в Сочи-2014, потом дважды воспроизведен на футбольных турнирах в России – на Кубке конфедераций-2017 и на чемпионате мира-2018. То есть нигде, кроме как в России, эта идея больше никем никогда не реализовывалась. И вовсе не потому, что никому эта революционная идея не приходила в голову – она вообще противна природе похода на стадион.

Лишь в 80-е годы, когда в Англии методом проб и ошибок искали противоядие от бесчинствующих хулиганов на трибунах, была недолгое время идея выдавать болельщикам некие членские клубные билеты, но очень быстро от нее отказались – фанаты пригрозили перестать ходить на стадионы. А в странах, где футбол – это бизнес, а не придуманная социальная функция, к мнению болельщиков все-таки приходится прислушиваться.

Идея паспорта болельщика для ЧМ-2018 и предыдущих, менее массовых турниров нужная была только для одной цели – спецслужбам так было удобно контролировать все перемещения иностранцев. Когда приехал, куда пошел, где был. А иноземцы особо не печалились, воспринимали как русский колорит и потом увозили айдишку на память с собой – как везут из России фото с балалайками или какие-нибудь матрешки.

«Паспорт болельщика» – это абсурд. Для прохода на стадион достаточно одного документа – билета. Покупка билета означает согласие с правилами проведения соревнований и все, что с этим обычно связано. Зачем мне идентифицироваться дополнительно, не очень понятно.



Болельщики «Динамо»

Я же хочу пока в магазин без «Паспорта покупателя». Езжу на трамвае без «Паспорта пассажира», забираю детей из детсада без «Паспорта родителя». Хотя, конечно, может быть, это лишь до поры до времени.

Два года назад, после домашнего чемпионата мира, тема распространения fan-ID на внутренние соревнования поднималась, но как-то быстро сошла на нет. О ней ведь есть смысл говорить, когда на трибунах раз за разом совершаются бесчинства, но они уже стали давно данью прошлого – чаще болельщик страдает незаслуженно от неадекватных действий милиция, чем наоборот. Все более или менее скандальные истории, когда болельщики мутузят друг друга, происходили вообще не на стадионах.

Год назад снова поднималась тема. То о ней говорили в Минспорте, то в РПЛ кивали на РФС, а в РФС – на РПЛ, и получалось, что вроде как авторов у инициативы (готовых в этом признаться, по крайней мере) вовсе и нет. Так что стало совершенно понятно, что инициатива исходит исключительно от спецслужб.

Мы, как говорил небезызвестный Козьма Прутков, против властей не бунтуем. Но надо признать, что время выбрано по-иезуитски самое подходящее: когда стадионы заполняются то на треть, то на четверть, то на десять процентов, а в ряде регионов – теперь и вовсе не заполняются из-за карантинных ограничений, очень удобно реализовывать эту позорную инициативу. Некому разворачиваться – трибуны и так пустые.

Хотя о чем горевать… Какой в России футбол – такой и антураж у него. От болельщика мало что зависит, мнение его никого не интересует. И даже если все будут скандировать «Фанат – не преступник, стадион – не тюрьма!», мало что может измениться.

Так что когда говорят об амнистии, помните, что и козла, когда загоняют в клетку, при помощи морковки это делают. Простят несколько человек (может быть, и по делу наказанных) – накажут десятки и сотни тысяч.